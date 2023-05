Que se passe-t-il si le gouvernement ne remet pas les WhatsApp de Boris Johnson ?

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement semble prêt pour une bataille juridique sans précédent avec les responsables de l’enquête publique Covid sur la publication de messages et de journaux WhatsApp non expurgés appartenant à Boris Johnson.

Dans une confrontation sur les communications de l’ex-Premier ministre avec 40 hauts fonctionnaires, le Cabinet Office a jusqu’à 16 heures jeudi pour répondre à la demande de l’enquête publique de Lady Hallett sur la crise de Covid.

Le délai a été prolongé à partir de mardi, après que les responsables ont affirmé qu’ils disposaient de tous les documents demandés. L’enquête a été informée que le Cabinet Office « n’a en sa possession ni les messages WhatsApp de M. Johnson ni les carnets de notes de M. Johnson ».

En plus du délai retardé, il y a peu de signes que le gouvernement de Rishi Sunak est prêt à changer sa position selon laquelle le ministère n’a aucune obligation de divulguer des informations « sans ambiguïté non pertinentes ».

Les rapports indiquent qu’il est «peu probable» que le gouvernement recule et remette les documents de M. Johnson – inquiet des problèmes de confidentialité et du précédent que cela créerait pour les futurs ministres essayant de discuter de politique en toute confidentialité.

Alors que se passe-t-il si le gouvernement Sunak refuse de se conformer ? Les responsables gouvernementaux pourraient-ils être passibles de poursuites pénales ? M. Sunak et ses ministres eux-mêmes pourraient-ils avoir de sérieux ennuis ?

Lady Hallett, insistant sur le fait que toutes les communications étaient « potentiellement pertinentes » pour l’enquête, a menacé de poursuites judiciaires contre le gouvernement – ​​mettant en garde contre des sanctions pénales.

La présidente de l’enquête a déclaré que sa demande avait été faite en vertu de l’article 21 de la loi de 2005 sur les enquêtes – soulignant que le non-respect pourrait être une infraction pénale et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £ ou même d’une peine d’emprisonnement maximale de 51 semaines.

Mais les avocats du Cabinet Office auraient informé les responsables que l’enquête n’avait pas le pouvoir d’exiger tous les documents – le gouvernement Sunak envisageant apparemment de lancer son propre contrôle judiciaire.

Ainsi, alors que le gouvernement devrait au moins répondre à Lady Hallett avant 16 heures, il semble que le différend soit destiné à se terminer devant les tribunaux.

Que se passe-t-il si un juge se prononce en faveur de l’enquête britannique sur le Covid-19 ? Il n’est pas clair qui pourrait être passible de poursuites pénales si le gouvernement continuait de refuser de se conformer à une ordonnance du tribunal.

Cependant, il semble impensable que le gouvernement Sunak refuse de remettre des documents s’il perdait une affaire judiciaire, un porte-parole du Cabinet Office insistant sur le fait que le ministère remettra des informations « conformément à la loi ».

Cela survient quelques semaines à peine avant la tenue prévue des premières séances de preuves de l’enquête publique. Il n’est pas clair si cela pourrait retarder la procédure – ou si la présidente pourrait lancer des audiences tout en continuant de lutter contre le gouvernement devant les tribunaux.

Il est également difficile de savoir si le Cabinet Office demandera désormais à M. Johnson de remettre ses messages et cahiers WhatsApp. Lady Hallett a rejeté la demande de prolongation de délai jusqu’au 5 juin 2023, mais a accordé une courte prolongation jusqu’à 16 heures jeudi.

Quel est le pire scénario pour M. Johnson ? Le Premier ministre subit déjà de sérieuses pressions sur ses actions pendant la crise de Covid – luttant pour sauver sa carrière politique sur plusieurs fronts.

L’enquête veut voir ses conversations avec de nombreuses personnalités. La liste comprend le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Sir Chris Whitty, le conseiller scientifique en chef de l’époque, Sir Patrick Vallance, le secrétaire à la santé de l’époque, Matt, l’ancien stratège Dominic Cummings et le chancelier de l’époque, M. Sunak.

Lady Hallett a également demandé « des copies des 24 cahiers contenant des notes contemporaines prises par l’ancien Premier ministre » sous « une forme propre et non expurgée ».

M. Johnson s’inquiétera que le matériel puisse s’avérer très embarrassant. L’ancien chef conservateur pourrait érafler le verdict des députés enquêtant pour savoir s’il a menti au Parlement sur le Partygate – attendu dans quelques semaines – pour se retrouver une fois de plus sur la défensive.

Alors que deux forces de police examinent toujours des documents sur des événements potentiellement enfreignant les règles à Checkers et No 10, il est possible que l’ancien Premier ministre fasse face à une longue nouvelle enquête policière tout en devant faire face à des questions d’enquête publique embarrassantes sur ses messages au plus fort de la pandémie.

Cela survient alors que M. Sunak serait prêt à tenir une réunion en clair avec M. Johnson plus tard cette semaine, l’ancien Premier ministre étant considéré comme « furieux » au Cabinet Office pour avoir renvoyé des résumés de ses entrées de journal au police.

Comme le rapporte le L’heure du dimanchele ministre adjoint Jeremy Quin, le payeur général, aurait approuvé la remise des mêmes documents au comité des privilèges chargé d’enquêter pour savoir si M. Johnson a menti au parlement.

Alors, le gouvernement gagnera-t-il son argument avec l’enquête sur le besoin de confidentialité? L’ancien chef de la fonction publique, Lord Kerslake, a soutenu Lady Hallett et a déclaré qu’il y avait une « dissimulation » en cours ici « pour éviter l’embarras des ministres ».

Sur le Cabinet Office luttant pour un principe de confidentialité, il a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Je dois dire que je pense qu’ils se trompent sur cette situation. Je pense en fait que cela créerait un précédent utile si Lady Hallett l’emportait dans ce combat au sujet de l’information.

La porte-parole libérale démocrate pour la santé, Daisy Cooper, a déclaré qu ‘ »il semble que Rishi Sunak soit trop inquiet de contrarier Boris Johnson et ses alliés pour faire ce qu’il faut ».

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: «Nous sommes pleinement attachés à nos obligations dans le cadre de l’enquête Covid-19. En tant que tel, beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à aider pleinement l’enquête au cours des 11 derniers mois. Nous continuerons à fournir tous les éléments pertinents à l’enquête, conformément à la loi, avant le début de la procédure. »