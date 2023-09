Que se passe-t-il si le gouvernement américain entre en lock-out ?

Les États-Unis se dirigent vers une fermeture du gouvernement ce week-end, sans aucune issue prévisible pour sortir de l’impasse au Congrès suite aux appels républicains radicaux à de fortes réductions des dépenses.

Le nouvel exercice budgétaire américain commence le 1er octobre, mais de profonds désaccords au sein du Parti républicain sur l’ampleur de la dette fédérale ont empêché l’adoption des projets de loi nécessaires pour maintenir le financement et l’ouverture du gouvernement.

L’agence de notation Moody’s a averti cette semaine qu’une fermeture serait « négative » pour la dette souveraine américaine, menaçant sa notation de premier ordre et augmentant la perspective d’une hausse des coûts d’emprunt.

Voici ce qui risque de se produire à partir de dimanche si le gouvernement américain ferme ses portes.

Pas de salaire pour les travailleurs fédéraux

Des centaines de milliers d’employés fédéraux seraient mis au chômage sans salaire, tandis que les militaires et autres travailleurs jugés essentiels continueraient de travailler sans salaire.

Le syndicat de la Fédération américaine des employés du gouvernement (AFGE) estime qu’un arrêt complet signifierait que près de 1,8 million de travailleurs fédéraux ne seraient pas payés pendant toute cette durée.

Environ 850 000 travailleurs non essentiels seraient mis au chômage technique, selon le Comité non partisan pour un budget fédéral responsable.

Une fois un accord de financement conclu, ces restrictions seraient levées et tous les salariés concernés seraient payés rétroactivement, selon l’AFGE.

Services essentiels uniquement

Les opérations classées essentielles continueront à fonctionner.

Lors des fermetures précédentes, cela signifiait que les chèques de prestations ont continué à être versés, tandis que les contrôleurs aériens, les agents de patrouille frontalière et le personnel hospitalier sont restés au travail.

Cependant, de nombreux services seraient probablement affectés, notamment les nouvelles demandes de sécurité sociale et d’assurance-maladie, les inspections alimentaires et environnementales des sites et les parcs nationaux.

Plus un arrêt se prolonge, plus l’impact sera important.

L’impact économique

Les économistes de Goldman Sachs ont estimé qu’une fermeture aurait un impact de 0,2 point de pourcentage sur la croissance économique au quatrième trimestre pour chaque semaine de prolongation.

Un arrêt pourrait prendre deux à trois semaines pour être résolu, ont écrit les économistes de Goldman dans une récente note adressée à leurs clients, « car aucune des deux parties ne semble susceptible de faire des concessions immédiates ».

« Même si certains déficits de financement ont pris fin très rapidement, l’environnement politique à l’approche de l’échéance rappelle davantage la situation précédant des fermetures plus longues dans le passé », ont-ils ajouté.

En supposant que la fermeture prenne fin avant la fin de l’année, Goldman estime que la croissance augmentera au début de l’année prochaine dans le même montant qu’elle a diminué au quatrième trimestre, tandis que les chercheurs d’Oxford Economics s’attendent à ce que la moitié de la perte soit rattrapée.

La perte de production des fonctionnaires coûterait à la croissance économique annuelle environ 0,1 point de pourcentage par semaine et serait irréversible, selon Oxford Economics.

Une fermeture pourrait également avoir un impact indirect sur l’économie, dans la mesure où les travailleurs fédéraux non payés commenceraient à réduire leurs dépenses.

La fermeture semble avoir un impact sur Wall Street, les principaux indices boursiers perdant de leur vigueur à mesure que l’échéance approchait.

La Fed manque de données

Les économistes craignent qu’un arrêt suspende également la publication des données du gouvernement fédéral.

Il s’agit d’une réelle préoccupation pour la Réserve fédérale américaine, qui a déclaré qu’elle se baserait sur les données pour décider de sa politique de taux d’intérêt à l’avenir. La Fed a récemment ralenti son rythme agressif de hausses de taux pour lutter contre une inflation tenace.

Sans données récentes, la banque centrale serait obligée de prendre des décisions ayant de graves conséquences pour l’économie américaine sans avoir une vision claire de la situation.

Même si une courte fermeture aurait un impact limité à long terme, elle pourrait devenir un problème important si les législateurs ne parviennent pas à un accord rapidement.