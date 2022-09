Que se passe-t-il maintenant que la reine est décédée ? Des arrangements funéraires à un jour férié spécial – réponses à toutes vos questions – The Sun

LA reine est décédée tragiquement hier à l’âge de 96 ans après un règne historique de 70 ans.

Dans une sombre déclaration, le palais de Buckingham a confirmé hier soir que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée – faisant de son fils, Charles, le roi.

La nation a été immédiatement plongée dans un état de deuil – les responsables planifiant ses funérailles et une journée nationale du souvenir.

Alors que le premier jour complet du règne du roi Charles III commence, nous révélons ici ce que les jours suivants nous réservent alors que les Britanniques se souviennent de leur reine bien-aimée…

Que se passe-t-il dans les prochains jours ?

La reine est décédée dans son domaine de Balmoral le 8 septembre 2022.

Le roi Charles, la reine consort, le prince William, le duc d’York, la princesse Anne, le prince Edward, la comtesse de Wessex et le prince Harry se sont précipités hier pour être aux côtés de la reine dans son trou de culasse écossais.

Dans une déclaration qui a choqué la nation, le palais de Buckingham a déclaré: “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Quelques instants après sa mort, le secrétaire privé de la reine a informé la première ministre Liz Truss de la tragique nouvelle.

Les médias – journaux et chaînes de télévision – ont ensuite été informés, les lecteurs de nouvelles des émissions britanniques passant aux liens noirs alors qu’ils informaient la nation de la mise à jour déchirante.

Peu de temps après son décès, le roi Charles a publié une déclaration rendant hommage à sa mère “bien-aimée”.

Il a dit que sa mort est un “moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille”.

La Grande-Bretagne entrera désormais dans dix jours de deuil national à partir du vendredi 9 septembre.

À midi aujourd’hui, les cloches sonneront à la cathédrale Saint-Paul, à l’abbaye de Westminster et au château de Windsor alors que les députés rendront hommage à la reine aux Communes.

Puis à 13 heures, une salve d’armes retentira à Hyde Park alors que la nation est en deuil.

Le roi et la reine consort retourneront aujourd’hui à Londres pour une audience avec le Premier ministre dans l’après-midi, suivie d’un discours du roi en début de soirée.

Cette soirée marquera le début d’un service du souvenir à la cathédrale Saint-Paul. On ne sait pas encore qui sera présent.

Quand commence le deuil de 10 jours ?

Aujourd’hui marque le premier jour de dix jours de deuil national au Royaume-Uni.

La période sombre verra les Union Jacks voler en berne et les livres de condoléances ouverts pour que les sympathisants envoient leur amour à la famille royale.

Le cercueil de la reine sera emmené au Parlement, où elle reposera en état à Westminster Hall jusqu’à ses funérailles.

La couverture médiatique reflétera également la période de deuil – les stations de télévision et de radio devant suivre un code de conduite.

Les mesures temporaires sont censées inclure une suspension de la programmation comique sur la BBC et la recommandation aux DJ de jouer de la musique inoffensive.

Les travaux parlementaires seront suspendus pendant 10 jours et la Bourse de Londres devrait également fermer pendant une courte période.

Charles entreprendra une tournée au Royaume-Uni – visitant l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – pendant la période de deuil, il est entendu.

Le dixième jour de la période de deuil, les funérailles nationales proprement dites auront lieu à l’abbaye de Westminster.

Quand ont lieu les funérailles de la reine et quels arrangements savons-nous?

Les funérailles nationales de la reine devraient avoir lieu à l’abbaye de Westminster, dans le centre de Londres, le lundi 19 septembre.

Les plans initiaux étaient que le cercueil de la reine soit transporté sur un chariot de canon jusqu’à l’abbaye, tiré par des matelots navals – des marins – utilisant des cordes plutôt que des chevaux.

Les membres supérieurs de la famille devraient suivre de manière poignante – tout comme ils l’ont fait pour les funérailles de Diana, princesse de Galles et du duc d’Édimbourg.

Les militaires borderont les rues et se joindront également au cortège.

Chefs d’État, premiers ministres et présidents, membres de la famille royale européenne et personnalités de la vie publique seront invités à se rassembler dans l’abbaye, qui peut accueillir 2 000 fidèles.

Le service sera télévisé et un silence national de deux minutes devrait avoir lieu.

Le même jour que les funérailles, le cercueil de la reine sera transporté à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor pour un service télévisé.

Plus tard dans la soirée, il y aura un service d’inhumation privé avec des membres supérieurs de la famille royale.

Le dernier lieu de repos de la reine sera la chapelle commémorative du roi George VI, une annexe de la chapelle principale – où sa mère et son père ont été enterrés, ainsi que les cendres de sa sœur, la princesse Margaret.

Le cercueil de Philip passera du Royal Vault à la chapelle commémorative pour rejoindre celui de la Reine.

Où la reine sera-t-elle enterrée ?

La reine sera inhumée aux côtés de son époux bien-aimé, le prince Philip, dans la chapelle commémorative du roi George VI au château de Windsor.

Le prince Philip est enterré au Royal Vault du château de Windsor – mais sa dépouille sera déplacée afin qu’il puisse être inhumé avec sa femme.

La chapelle – du nom du père de la reine, le roi George VI – a été construite en 1969 dans la chapelle principale de St George.

Ses parents, le roi George VI et la reine Elizabeth, la reine mère, sont enterrés à la chapelle.

Les cendres de la sœur cadette de la reine, la princesse Margaret, ont été transférées dans la tombe deux mois après sa mort en février 2002.

Y aura-t-il un jour férié ?

Le jour des funérailles de la Reine est déclaré « Jour de deuil national ».

Cependant, il n’a pas été officiellement déclaré jour férié.

Si les funérailles tombent un jour de semaine, le gouvernement ne prévoit pas d’ordonner aux employeurs de donner un jour de congé aux employés.

Cela reste une question de négociation entre les employeurs et leur personnel.

Combien de temps les drapeaux resteront-ils en berne ?

Les drapeaux de l’Union sur tous les bâtiments royaux volent en berne après la mort de la reine hier.

Samedi, les drapeaux remonteront en plein mât à 13 heures et y resteront pendant 24 heures pour coïncider avec la première proclamation publique par Charles du nouveau souverain.

La proclamation sera lue en plein air depuis le balcon de Friary Court au St James’s Palace par le Garter King of Arms.

Les drapeaux de l’Union reviendront alors en berne autour de la ville et à travers la Grande-Bretagne.

Il est entendu que les drapeaux resteront alors en berne jusqu’à 8 heures du matin le lendemain des funérailles de la reine le 19 septembre.

Le Royal Standard ne vole jamais en berne. Il représente le Souverain et le Royaume-Uni, et est un symbole de la continuation de la monarchie.

Si le nouveau roi est en résidence dans un palais ou un château royal, le Royal Standard y volera à plein mât comme le veut la tradition.

Quand le roi Charles sera-t-il officiellement couronné ?

Charles est maintenant roi d’Angleterre et sa femme Camilla est reine consort.

A 73 ans, Charles est la personne la plus âgée à accéder au trône de l’histoire britannique.

En raison de la préparation approfondie nécessaire pour un couronnement, l’événement pourrait prendre des mois.

Il se tient traditionnellement à l’abbaye de Westminster, avec des milliers de personnes qui se rassemblent pour envoyer leurs meilleurs vœux à Charles.

Le couronnement est une occasion d’État – contrairement à un mariage royal – donc le gouvernement paie pour cela et décide de la liste des invités.

Que deviennent les titres de la famille royale ?

Kate Middleton et le prince William ont adopté de nouveaux titres suite au décès de Sa Majesté la Reine.

Les Royals seront temporairement connus sous le nom de duc et de duchesse de Cornouailles et de Cambridge – jusqu’à ce que le nouveau roi leur décerne les titres de prince et de princesse de Galles.

William et Kate ont mis à jour leurs profils de médias sociaux en conséquence hier soir, changeant leurs noms en “Le duc et la duchesse de Cornouailles et de Cambridge”.

Les titres des enfants du duc et de la duchesse de Sussex ont également changé.

En vertu des protocoles établis par le roi George V, grand-père de la reine, les enfants et petits-enfants d’un souverain ont automatiquement droit au titre de SAR et de prince ou de princesse.

Les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, Archie, trois ans, et Lilibet, un, seront désormais officiellement un prince et une princesse, et HRH, selon les règles établies en 1917.

Les événements sportifs auront-ils lieu ?

Les chefs de la Premier League décideront vendredi d’annuler ou non les rencontres de ce week-end après le décès de la reine.

Bien qu’il n’y ait pas d’ordonnance interdisant le sport, on pense que les patrons de la Ligue conviendront probablement que l’annulation des matchs est la bonne décision.

Le programme de course de vendredi et le deuxième jour du dernier test de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud à The Oval, le match de Premiership Cup d’hier soir entre Northampton et Saracens et les deux matchs EFL programmés ce soir ont été reportés, bien que les matchs européens de Manchester United, Arsenal et West Ham se soient tous déroulés.

L’école, les commerces et les entreprises sont-ils fermés pendant la période de deuil ?

Les écoles ont reçu l’ordre de rester ouvertes alors que la nation pleure la reine.

Les enfants de tout le pays continueront d’assister aux cours alors que dix jours de deuil national commencent, selon The Sun.

Les magasins ne sont pas obligés de fermer pendant la période de deuil, mais certains peuvent choisir de le faire en signe de respect.

Mais le jour des funérailles de la reine sera un jour de deuil officiel et de nombreuses entreprises devraient fermer.

Les points de vente jugés essentiels, tels que les supermarchés, les banques et les bureaux de poste, resteront probablement ouverts.