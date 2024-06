Que se passe-t-il lorsqu’un système politique devient un mème ? — RT Monde Nouvelles

C’est un signe profond de crise que le concept de démocratie ait évolué vers un récit teinté d’idéologie et défendu par une rhétorique vide et exagérée.

Le verdict du procès secret de Donald Trump a bouleversé les personnages habituels de toutes les manières prévisibles. Et le mot « démocratie » n’est jamais loin de toutes les lèvres.

« Donald Trump menace notre démocratie » Le président Joe Biden lui-même d’avisqualifiant la remise en question du verdict par l’ex-président de « dangereux. » Le comité de rédaction du New York Times loué le « une démonstration remarquable des principes démocratiques » a fait preuve en condamnant un ancien président, arguant que cela prouve que même des hommes aussi puissants que Trump ne sont pas au-dessus des lois.

Le mot démocratie est aujourd’hui omniprésent dans le monde occidental. Il ne se passe pratiquement pas un jour sans que des appels soient lancés pour la défendre, la protéger, lutter contre ses ennemis jurés ou célébrer ses vertus avec des clichés pompeux. L’usage précis et neutre a laissé place à une teinte idéologique aussi électrisée que vague.

On a l’impression que le mot est invoqué pour défendre un certain ordre en déclin dirigé par l’Amérique et les institutions d’élite qui le soutiennent – ​​et pourtant, comme son cousin « l’ordre fondé sur des règles », il n’est jamais tout à fait défini. Lors de l’élection présidentielle américaine de 2024, nous dit-on, la démocratie elle-même sera en jeu. Quoi que cela signifie. Si Trump est la figure démoniaque par excellence aux yeux d’une société polie, la démocratie est le rempart contre lui.

La démocratie a été imprégnée d’une puissance métaphysique primitive qui semble presque remplacer la foi religieuse.

Le discours sur l’état de l’Union de Biden en 2023 contenait une exhortation à guérir le cancer une fois pour toutes, suivie immédiatement d’un grand résumé de ce qui a soutenu tous les succès américains de tous les temps – et, implicitement, soutiendra ceux à venir, comme la guérison du cancer.















« Mes amis, il y a une raison pour laquelle nous avons pu faire toutes ces choses : notre démocratie elle-même. »

Biden a conclu : « Avec la démocratie, tout est possible. Sans cela, rien n’existe.

Remontez le temps d’un siècle environ, remplacez le mot « démocratie » par « la grâce de Dieu » et prononcez le même discours et personne ne sourcillera.

La démocratie est un bouclier contre les accusations d’actes répréhensibles. La défense étant monté contre les accusations de crimes de guerre portées contre les dirigeants israéliens est que le pays est une démocratie. Comme si la façon dont un gouvernement élit ses dirigeants modifiait d’une manière ou d’une autre les lois de la guerre.

Mais ce qui est curieux, c’est que cette omniprésence nauséabonde du mot démocratie a coïncidé avec une période de profond dysfonctionnement dans les véritables démocraties autoproclamées. Plus on en parle, moins cela semble fonctionner et plus le gouffre entre ce qui est proclamé et ce qui est pratiqué est grand. Bon nombre des pays qui proclament le plus ouvertement la démocratie sont ceux qui sont à l’avant-garde de la mise en œuvre de politiques hautement antidémocratiques.

Il serait facile de se laisser emporter en soulignant l’hypocrisie flagrante de l’adhésion occidentale à tout ce qui est démocratique, tout en se penchant fortement vers les tendances autoritaires. Faites votre choix : plus tôt ce mois-ci, par exemple, un tribunal allemand a rejeté une plainte de l’AfD concernant la classification de son organisation de jeunesse comme mouvement extrémiste, ce qui signifie que les services de renseignement intérieurs allemands peuvent continuer à surveiller les activités et les communications du parti lui-même. Cela a été salué comme une victoire par le gouvernement. « La décision d’aujourd’hui montre que nous sommes une démocratie qui peut être défendue. » » a déclaré la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser.

De toute évidence, pour les élites occidentales actuelles, la démocratie signifie désormais un système non pas destiné à être dirigé démocratiquement en réponse à la volonté du peuple, mais dirigé par des démocrates autoproclamés.















Mais il est plus intéressant que de simplement signaler de nouveaux cas de double standard et d’hypocrisie, mais de chercher à comprendre ce qui explique la prolifération de la démocratie en tant que mème, exactement proportionnellement au déclin de la réalité. Après tout, le mot démocratie n’a pas toujours été sur le bout des lèvres de tous les hommes politiques.

Même Woodrow Wilson, l’évangéliste accompli de l’ordre politique américain, dont « Rendre le monde sûr pour la démocratie » La citation est désormais associée de manière indélébile à son nom, n’a pas joué avec des références faciles au système politique à travers lequel tout est apparemment possible. Lors de la Conférence de paix de Paris en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, le discours d’ouverture de Wilson ne contenait qu’une simple et modeste référence à la démocratie.

Et pourtant, à cette époque, l’Amérique pouvait, bien plus raisonnablement qu’aujourd’hui, prétendre être la démocratie la plus prééminente du monde. Que penser de ce paradoxe ?

Le philosophe germano-sud-coréen Byung-Chul Han propose un cadre de réflexion sur ce phénomène dans son livre le plus récent, intitulé « Crisis of Narration ». « Un paradigme ne devient un sujet… que lorsqu’il suscite une profonde aliénation à son égard. » Han argumente. « Tous les discours sur les récits suggèrent leur dysfonctionnement. » il dit. En d’autres termes, le fait que la démocratie soit devenue un sujet brûlant et qu’un discours soit projeté à son sujet sont en soi des signes que quelque chose ne va pas.

Han poursuit en expliquant que tant qu’un récit sert de « ancre dans l’être » – une partie organique du tissu de la vie qui donne sens et orientation – il n’est pas nécessaire de parler de manière aussi exagérée des récits. Mais, explique Han, le « L’inflation dans l’utilisation de tels concepts commence précisément lorsque les récits perdent leur pouvoir originel, leur force gravitationnelle, leur secret et leur magie. » Il conclut en disant que « Une fois qu’ils sont considérés comme quelque chose de construit, ils perdent leur moment de vérité intérieure. »















Que la démocratie américaine – ou toute autre démocratie occidentale – ait réellement possédé une quelconque « vérité intérieure » C’est une question qu’il appartient aux historiens de trancher, mais il fut sans aucun doute une époque où une culture politique démocratique était simplement « vécue » plutôt que constamment défendue, attaquée ou invoquée. Ce qui figurait sur le bulletin de vote n’était pas la démocratie elle-même mais simplement le groupe de politiciens issus du processus démocratique.

Avant notre époque controversée, la démocratie occidentale était vécue avec le genre d’assurance supposée qui vient d’une vision du monde qui n’a pas encore été brisée. Cela ne veut pas dire que la politique n’a pas eu sa juste part de toutes les habituelles querelles, trahisons, sophismes, chicanes et même dysfonctionnements purs et simples. Lisez n’importe quel récit de la présidence de Warren Harding pour ne plus être trompé par cette illusion – le terme « pièce remplie de fumée » dérive de cette époque. Mais ce qui importe, ce n’est pas les mérites relatifs des hommes politiques d’une époque ou d’une autre, mais plutôt le fait que la vie politique se déroulait au sein d’un système lui-même considéré comme sûr et vers la défense duquel la société n’était pas perpétuellement exhortée à se précipiter.

L’histoire offre d’autres exemples d’une théorie politique autrefois vitale réduite à un récit obsédé en pleine crise terminale. La plupart des monarques médiévaux croyaient qu’ils tiraient leur autorité directement de Dieu et qu’ils n’étaient pas responsables devant les autorités terrestres. La forte composante ecclésiastique des anciennes cérémonies de couronnement témoigne de l’imbrication des royaumes divin et terrestre. Mais dans l’Europe médiévale, cela n’a jamais été défini avec la moindre rigueur, ni pris les contours d’un système politique qu’il faudrait ensuite défendre, justifier, voire même expliquer. Les rois n’offraient pas de rappels quotidiens de leur communion avec Dieu.















Elle ne s’est figée dans une doctrine politique succincte – appelée le « droit divin des rois » – que tardivement, lorsque toute véritable conviction selon laquelle les rois étaient véritablement les émissaires de Dieu sur Terre avait pratiquement disparu. La théorie a été développée de manière la plus complète par le roi Jacques VI d’Écosse (plus tard Jacques Ier d’Angleterre) – on lui attribue même l’invention de l’expression « droit divin des rois ». Pour utiliser le langage de Han, ce qui fut autrefois un « ancre dans l’être » avait été transformé en récit – voire même en mème, pourrait-on dire. Lorsque le roi Jacques s’est levé devant le Parlement en 1610 (ce n’était pas exactement un discours sur l’état de l’Union) et a déclaré « L’État monarchique est la chose la plus suprême sur terre » Il ne se doutait pas que la doctrine qu’il défendait avec tant de vigueur était sur le point de disparaître à jamais – du moins en Europe.

Son fils réactionnaire et désespérément déconnecté, Charles Ier, poursuivant la tradition de son père de croire qu’il ne répondait qu’à Dieu, a fini par être écourté d’une tête sur cette question. Ailleurs en Europe, des processus similaires se déroulaient. En France, Louis XIV se considérait comme le représentant de Dieu sur Terre, doté du droit divin d’exercer un pouvoir absolu. Il a passé une grande partie de son temps à réprimer les rébellions qui couvaient et à établir sa légitimité à la sueur de son front. Mais ses affirmations absurdes, primitives et exagérées – du genre qui cadreraient bien avec le discours sur l’état de l’Union de Biden – ne peuvent être considérées que comme un signe révélateur de crise.

Pendant des centaines d’années, l’Europe a produit de bons et de mauvais rois, mais même le règne d’un roi terrible n’a pas ébranlé la croyance dans la monarchie en tant qu’institution ni dans le lien implicite entre les royaumes divins et terrestres. La monarchie elle-même n’était pas « sur le bulletin de vote » chaque fois qu’un nouveau roi accédait au trône. Mais lorsque la magie a disparu et que les rois se sont retrouvés sur la défensive, c’est exactement à ce moment-là qu’ils ont commencé à invoquer l’importance de leur fonction avec un effet exagéré. Il n’est pas difficile de voir l’insécurité qui se cache juste sous la surface.

La réaction exagérée et caricaturale aux menaces prétendument émanant de Trump et d’autres qui menacent le temple de la démocratie n’est qu’une petite partie d’un drame bien plus vaste – et n’en est pas moins une manifestation d’insécurité. Cela signifie que la magie a disparu de l’itération actuelle de la démocratie libérale occidentale. Il sera tout de même défendu, attaqué, idéalisé, invoqué – jusqu’à tout simplement disparaître et être remplacé par autre chose.