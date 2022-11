Que se passe-t-il lorsqu’un humain tombe dans un lac de lave ? Une vidéo effrayante montre les conséquences

Si l’une de vos séances de réflexion intrusives de fin de soirée vous a amené à vous demander ce qui se passerait si un humain entre en contact avec de la lave, vous n’êtes pas seul. Une vieille vidéo a refait surface sur Twitter et fournit justement cette réponse. Ne vous inquiétez pas, aucun humain n’a été blessé lors de la réalisation de ce clip. Le clip montre une expérience qui montre un paquet de 30 kilogrammes de déchets organiques similaires à la physiologie humaine jeté dans l’Erta Ale, un volcan actif en Éthiopie. Au début, la cendre solidifiée formée sur la lave en fusion se brise et commence alors le véritable chaos. La matière organique en entrant dans le lac de lave, fait éclater des bulles de fontaine et elles continuent à se développer. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont été déçus par celui qui a jeté le paquet de déchets organiques dans le volcan. En regardant l’effet papillon, ils étaient sûrs que ce n’était pas une bonne idée. Beaucoup se sont demandé quelle était la nécessité de déclencher un tel chaos. Un utilisateur de Twitter a écrit: “Wow, je courrais pour ma vie comme si c’était un pistolet de départ.”

“Dommage que la vidéo s’arrête. Je voulais les voir courir comme un diable », a lu un autre tweet.

Un troisième utilisateur a tweeté : « Par leurs actions, savez-vous combien d’espèces ils ont détruites ? Les humains ne peuvent tout simplement pas laisser faire la nature. Nous aimons juste mettre nos doigts là où il n’appartient pas.

La vidéo originale a été publiée par la chaîne YouTube Photovolcanica, il y a 10 ans. Ils ont expliqué que les déchets organiques contenaient également de l’eau et devraient donc déclencher une réponse similaire à un humain tombant dans la lave. Ils ont également expliqué qu’en raison de sa forte densité, une personne devrait généralement rester à la surface de la lave. Bien sûr, avec des vêtements de protection thermique professionnels, il est également possible de marcher brièvement sur certains types de lave. Cependant, puisque la vidéo montrait une chute d’une hauteur, la personne serait capable de pénétrer dans la croûte du lac et de s’y plonger.

L’Erta Ale est en effet un volcan rare, car il contient de la lave basaltique relativement fluide. Il n’y a que quelques volcans qui ont de tels lacs.

