La matière noire compense la majeure partie de l’univers et se réfère essentiellement à des particules qui n’absorbent pas, ne réfléchissent pas ou n’émettent pas de lumière. C’est aussi la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être détectés par l’observation du rayonnement électromagnétique.

Nous divisons les particules de l’univers pour être soit de la matière visible, soit de la matière noire. Mais que faire si la matière noire disparaît? Aussi étrange que cela puisse paraître, en 2018, les scientifiques ont été déconcertés lorsqu’une galaxie voisine manquait de matière noire. La poignée Instagram officielle du télescope Hubble a récemment partagé l’histoire sur la plate-forme, décrivant récemment comment les données de Hubble ont résolu le mystère.

De toute évidence, la matière noire est un élément essentiel de l’évolution de la galaxie, mais elle n’était tout simplement pas là dans la galaxie NGC 1052-DF4. Un an plus tard, une autre galaxie dépourvue de matière noire, NGC 1052-DF4, a été découverte et les scientifiques ont été plus que jamais étonnés. Désormais, les données collectées par le télescope Hubble ont révélé pourquoi la matière noire manquait.

Mireia Montes de l’Université de New South Wales en Australie a dirigé une équipe internationale d’astronomes pour étudier la galaxie à l’aide de l’imagerie optique profonde. Ils ont découvert que les effets des perturbations des marées pouvaient expliquer l’absence de matière noire. Selon un rapport par la NASA, «La gravité de la galaxie massive voisine NGC 1035 déchire NGC 1052-DF4. Au cours de ce processus, la matière noire est éliminée, tandis que les étoiles ressentent ultérieurement les effets de l’interaction avec une autre galaxie ».

Hubble a été utilisé pour étudier la lumière de la Voie lactée et la distribution des amas globulaires dans la Voie lactée pour obtenir les propriétés physiques.

En étudiant la lumière de la Voie lactée, les astronomes ont découvert des preuves de queues de marée, qui ont été formées par des matériaux s’éloignant de NGC 1052-DF4. Parce que la matière noire est moins concentrée que les étoiles, elle a été retirée de la galaxie et a donc disparu.