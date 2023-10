Une foule a commencé à se former sous la pluie mardi matin à 9 heures, devant le Grand Palais Ephémère à Paris. Les badauds se sont alignés sur les barricades, se sont tenus sur des piliers en béton et ont envahi la rue en attendant le défilé Chanel printemps 2024, qui a débuté à 10h30. Une petite bruine n’allait pas empêcher ces gens de vivre l’événement, ne serait-ce que du rue. “Paris vomit la mode”, a déclaré Elisa Hurtado, spectatrice de 24 ans et sous-chef chilienne vivant à Paris. « Et c’est le défilé Chanel. Allez. Cela n’arrive pas tous les jours. »

Hurtado a raison : la Fashion Week de Paris provoque un balayage de la ville dégueuler de la mode. L’extravagance de neuf jours a été remplie de spectacles, de présentations, de dîners et d’événements. Rédacteurs, écrivains, acheteurs, stylistes, créateurs et célébrités ont afflué vers la Ville Lumière pour une multitude de raisons (travail, réseautage, frisson de la scène). Mais derrière l’enthousiasme, l’épuisement et le blasement occasionnel des initiés de l’industrie se trouvait un autre groupe de participants à la fashion week : les fans. Collectivement, ils sont autant incontournables de la fashion week que les rédacteurs, les célébrités et les photographes. Sans se laisser décourager par l’absence d’invitation formelle et provoquant de légères nuisances (cris occasionnels, allées bondées), des fanatiques du monde entier sont venus à Paris juste pour se sentir partie prenante de tout cela. Alors que la hiérarchie traditionnelle de la mode suggère que dehors les spectacles ne sont pas l’endroit idéal, l’énergie chaleureuse à l’intérieur de la foule suggérait le contraire.

Vidéo de Skyler Dahan

On pourrait supposer que les hordes de la Fashion Week de Paris attendaient avant tout les célébrités : des habituées du premier rang comme Jennie Kim, Zendaya ou Kylie Jenner. Et certainement certains l’étaient. Mais la foule parisienne était tout aussi peuplée de passionnés de mode désireux de se rapprocher le plus possible des créateurs et de leurs univers. Certains étaient présents uniquement pour observer les gens ; d’autres encore étaient des créateurs de contenu prenant des photos.

Photographié par Skyler Dahan Photographié par Skyler Dahan

“Il ne s’agit pas seulement de célébrités, comme certains pourraient le penser”, a déclaré Malek Elimam, un créateur de 22 ans venu d’Algérie à Paris pour témoigner du défilé de Louis Vuitton – ou du moins de l’extérieur du nouveau, sous -construction du magasin des Champs-Élysées où s’est déroulé le défilé lundi. Vêtue d’une robe portefeuille en soie rose bubblegum et d’un corset en cuir confectionné par Malek, elle a expliqué qu’elle était venue à Paris (avec son frère, également fan de mode) pour promouvoir son travail et trouver l’inspiration pour sa propre ligne. “C’est ma première année. Nous sommes allés chez Dior, Coperni, Schiaparelli, Saint Laurent et Vivienne Westwood.

Photographié par Skyler Dahan Photographié par Skyler Dahan

Elimam trouve facilement les emplacements sur TikTok et Twitter. « Quand je suis ici, j’ai l’impression de faire partie d’une équipe. Je crée des liens avec des personnes qui partagent ma passion. Je m’inspire et je me fais des amis… Elle en fait partie ! Elle a fait signe à un autre fan qu’elle avait rencontré plus tôt dans la semaine en dehors du défilé Dior (ils ont commencé à parler parce qu’ils aimaient les tenues de chacun). Parmi la foule de Louis Vuitton, les spectateurs portaient des sacs signature Pochette ou Speedy. D’autres ont ignoré les codes de la maison au profit d’un style personnel. « Quand vous êtes ici, vous vous sentez compris », explique Elimam. « Vous pouvez vous exprimer. Nous n’avons pas autant cela à la maison.

Photographié par Skyler Dahan Photographié par Skyler Dahan

D’autres fans ont le même désir d’appartenance, mais des rêves différents. “Mon plus grand objectif est de participer à un défilé Louis Vuitton”, a déclaré Vic Cayo, un jeune de 20 ans venu de New York pour des castings de défilés. Elle n’a pas réservé, mais elle a décidé de rester à Paris pour l’expérience et la petite chance d’être rappelée de dernière minute. «J’aime l’environnement. Quand je suis entourée de gens qui aiment aussi la mode, j’ai l’impression d’en apprendre davantage sur l’industrie », a-t-elle déclaré. Même si le podium est encore au loin, elle considère être à Paris comme une bonne étape. “Je n’ai pas réussi à marcher cette saison, mais je sais que je dois garder un esprit vraiment positif et continuer à me présenter.”

Soudain, interrompant notre conversation, il y eut des cris – des cris d’arrivée de VIP. « Jaden ! Jaden Smith!” » quelqu’un a crié. Pour Cayo, Smith n’est pas une priorité. « Je suis ici pour réseauter. Bien sûr, les gens peuvent crier et s’enthousiasmer pour des personnes célèbres », a-t-elle commenté alors que la foule se réinstallait. « Mais ce ne sont que des gens. À tous les niveaux dans cette industrie, tout le monde est fan de quelque chose. Je pense que lorsque vous vous présentez pour ce que vous aimez, de bonnes choses se produisent.