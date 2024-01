Que se passe-t-il lorsque vous prenez de la vitamine C tous les jours

Il faudra peut-être un nez reniflé, des éternuements constants ou une toux embêtante pour que la vitamine C soit une priorité. Tomber malade vous rappelle votre fonction immunitaire, ce qui peut vous amener à vous demander si vous devriez prendre de la vitamine C quotidiennement. La vitamine C est une vitamine bien connue présente dans les agrumes et vers laquelle de nombreuses personnes se tournent en cas de mauvais temps. En effet, il peut améliorer la santé immunitaire et réduire la durée d’un rhume, selon MedlinePlus.

La vitamine C est un nutriment et un antioxydant essentiels qui aident à produire des composés qui soutiennent différentes fonctions corporelles. Alors, pouvez-vous bénéficier d’un supplément régulier de vitamine C ? Est-ce que cela « booste » vraiment votre système immunitaire ? Combien c’est trop ? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ce qui se passe lorsque vous prenez de la vitamine C quotidiennement.

Qu’est-ce que la vitamine C ?

La vitamine C, ou acide L-ascorbique, est une vitamine hydrosoluble naturellement présente dans les aliments. Bien que les mammifères puissent produire de la vitamine C dans leur corps sans problème, les humains doivent l’obtenir par le biais de leur alimentation via des aliments ou des suppléments, selon une étude réalisée en 2019 dans Recherche pharmacologique. Selon le Institut national de la santé (NIH), l’apport nutritionnel recommandé (AJR) de ce nutriment pour les personnes de 19 ans ou plus est de 90 mg pour les hommes et de 75 mg pour les femmes.

La vitamine C est nécessaire à la formation du collagène, un élément essentiel du tissu conjonctif, qui aide à cicatriser les plaies. De plus, la vitamine C favorise l’absorption du fer, en particulier du fer non héminique, le type de fer présent dans les plantes, selon une revue de 2021 dans Nutriments. La vitamine de soutien immunitaire agit comme antioxydant et régénère d’autres antioxydants dans le corps. Il aide à fabriquer de la L-carnitine et soutient le métabolisme énergétique et protéique. Les parties du corps présentant les niveaux les plus élevés de vitamine C comprennent les yeux, l’hypophyse, les glandes surrénales et le cerveau. En parlant de cerveau, une étude réalisée en 2022 dans le Journal européen de nutrition a noté que la vitamine C protège les neurones (cellules cérébrales) contre le stress oxydatif et peut être utile à la santé mentale.

Sources de nourriture

La vitamine C est présente dans de nombreuses sources nutritives consommées dans le monde entier, et de nombreux aliments contiennent plus de vitamine C que, vous l’aurez deviné, une orange !

Certaines sources de vitamine C sont :

Agrumes comme les citrons, limes, pamplemousses

Fruits tropicaux comme l’ananas, les litchis, la goyave, la papaye

kiwi

Des fraises

Tomates

Légumes crucifères, comme le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou frisé, le chou

poivrons

Patates

Carence en vitamine C

La plupart des gens ont un apport suffisant en vitamine C, car beaucoup consomment des aliments naturellement riches en vitamine C ou enrichis en vitamine C. Pourtant, d’autres pourraient avoir besoin de plus. Selon le Institut national du cancer des NIH, 7 % des Américains souffrent du scorbut, une maladie dans laquelle les niveaux de vitamine C tombent en dessous de la normale. Le scorbut survient suite à une consommation insuffisante de sources de vitamine C ou à une mauvaise absorption dans le tube digestif.

Les symptômes d’une carence en vitamine C comprennent :

perte de dents

gencives enflées et saignantes

faiblesse musculaire

une mauvaise cicatrisation

anémie

perte de poids

hyperkératose (épaississement de la couche externe de la peau)

arthralgie (articulations raides)

Suppléments de vitamine C

Même si vous ne souffrez pas de carence en vitamine C, attraper un rhume peut vous faire perdre confiance dans votre système immunitaire, et acheter en magasin de la poudre de soutien immunitaire à la vitamine C peut être la chose naturelle à faire.

Selon le NIH, la plupart des suppléments contenant de la vitamine C se présentent sous forme d’acide ascorbique. Cependant, d’autres formes incluent l’ascorbate de sodium, l’ascorbate de calcium, d’autres ascorbates minéraux ou des produits combinés. Des recherches ont montré que la capacité de votre corps à absorber (ou biodisponibilité) l’acide ascorbique synthétique semble être la même que celle d’une source naturelle. Cela signifie que l’acide ascorbique simple est la forme préférée de supplémentation en vitamine C.

Avantages

Peut soutenir votre santé immunitaire

Bien qu’il soit courant de trouver des réserves de vitamine C vides pendant la saison de la grippe, son impact sur l’immunité n’est pas clair. Cela dit, nous savons que la peau a besoin de niveaux normaux de vitamine C pour maintenir une barrière saine et empêcher les agents pathogènes nocifs de pénétrer dans le corps, selon une étude réalisée en 2023. Muqueuse. La vitamine C est également présente dans les cellules immunitaires, et ses niveaux dépendent de la quantité suffisante, il est donc vital d’en consommer suffisamment. De faibles niveaux de vitamine C pourraient vous rendre plus vulnérable aux maladies. En tant qu’antioxydant, la vitamine C protège les cellules des dommages oxydatifs et régule les voies anti-inflammatoires, contribuant ainsi à réduire l’inflammation et, par conséquent, le risque de maladies chroniques.

Peut prévenir l’empoisonnement au plomb

La consommation de vitamine C peut aider à réduire l’exposition au plomb. Le plomb est un métal lourd présent dans certaines peintures, bijoux, terre et autres produits et qui est toxique à forte concentration. Même les taux sanguins de plomb les plus minimes peuvent avoir un impact sur les résultats scolaires d’un enfant. Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), la consommation régulière d’aliments riches en fer, en calcium et en vitamine C peut aider à éloigner le plomb. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les effets bénéfiques.

Pourrait améliorer vos niveaux de fer

Selon une petite étude de 2022 publiée dans le Revue internationale de recherche environnementale et de santé publique, la carence en fer est la carence en micronutriments la plus répandue. Les populations les plus exposées sont les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes enceintes et les femmes en âge de procréer. Le CDC recommande d’améliorer l’absorption du fer en associant un aliment riche en fer à un aliment riche en vitamine C, comme des mandarines accompagnées de salades vertes. Certaines études ont constaté des différences significatives dans les niveaux de fer lors d’une supplémentation en vitamine C et en fer par rapport au fer seul, selon un article de 2022 dans ACS Oméga.

Riques potentiels

Peut augmenter votre risque de toxicité

Selon le NIH, une surcharge en vitamine C est peu probable, mais reste possible. Des troubles digestifs, notamment des crampes d’estomac, de la diarrhée et des nausées, surviennent généralement lorsque la vitamine C non absorbée se trouve dans les intestins. Selon le NIH, des niveaux élevés de vitamine C peuvent entraîner une augmentation des oxalates, ce qui vous rend plus sujet aux calculs rénaux, en particulier chez les personnes souffrant d’une mauvaise fonction rénale.

Des doses de vitamine C supérieures à un gramme peuvent augmenter les risques de formation de calculs de 41 %, selon l’examen de 2021 publié dans Nutriments. La même étude a rapporté que les femmes prenant trop de vitamine C pendant la grossesse pourraient entraîner un rebond du scorbut chez les nouveau-nés. Un excès de vitamine C peut également affecter les niveaux de B12 et de cuivre ainsi que l’érosion de l’émail dentaire. En raison de ces risques pour la santé, la limite supérieure pour les adultes âgés de 19 ans et plus est de 2 000 milligrammes par jour, selon le NIH. Cependant, certaines personnes peuvent en prendre davantage sous la supervision d’un médecin.

Que rechercher dans un supplément de vitamine C

Dans un 2020 Enquête auprès des utilisateurs de vitamines et de suppléments du Consumer Lab sur 9 782 personnes, près de 35 % ont déclaré avoir acheté de la vitamine C l’année précédente. Acheter un supplément peut être délicat, avec des étagères de suppléments disponibles. Cela dit, il est important de consulter votre fournisseur de soins de santé avant de commencer tout supplément.

Formes

Vous pouvez trouver des suppléments de vitamine C sous diverses formes, telles que des poudres, des bonbons gélifiés, des comprimés à croquer, des comprimés non à croquer et des gélules. Lorsque vous en recherchez un, réfléchissez à la forme de vitamine C qui vous aidera à être cohérent. Si mélanger de la vitamine C en poudre avec de l’eau ne vous convient pas, vous pouvez choisir un produit à croquer. Si vous n’aimez pas avaler des pilules, vous apprécierez peut-être les bonbons gélifiés, mais si vous êtes sensible au sucre ajouté, vous pouvez opter pour une capsule. Choisissez la forme qui convient le mieux à votre style de vie.

Ingrédients

Examinez attentivement les listes d’ingrédients des suppléments pour identifier les additifs qu’ils peuvent contenir, tels que les colorants artificiels, les sucres ajoutés, les conservateurs ou les agents de remplissage. Selon la Food and Drug Administration (FDA), les étiquettes des suppléments les répertorient sous « autres ingrédients ». Pour plus d’informations sur la communication de la FDA concernant les ingrédients, vous pouvez utiliser le Répertoire des suppléments d’ingrédients alimentaires de la FDA.

Fabricant réputé et vérification par un tiers

La FDA ne réglemente pas les suppléments. Vous pouvez toujours prendre des mesures pour vous assurer que votre supplément est fiable, sûr et efficace. L’étiquetage tiers peut aider à identifier un supplément digne de confiance. USP, NSF et ConsumerLabs sont des exemples d’étiquettes tierces à rechercher sur l’emballage ou la bouteille pour garantir que vous obtenez des ingrédients honnêtes.

Questions fréquemment posées

Est-il sécuritaire de prendre des suppléments de vitamine C tous les jours ?

La vitamine C peut être prise quotidiennement en toute sécurité ; cependant, il est utile de savoir que vous pouvez répondre à vos besoins quotidiens en mangeant des aliments riches en vitamine C. Par exemple, une demi-tasse de kiwi contient 134 milligrammes de vitamine C, ce qui représente entre 148 et 178 % des besoins quotidiens recommandés. Avant de prendre de nouveaux suppléments, il est préférable de parler avec votre médecin et de rester en dessous de la limite supérieure de vitamine C.

Quelle est la meilleure forme de vitamine C à prendre ?

Rien ne vaut l’obtention de vitamine C à partir d’aliments entiers, qui constituent la forme ultime. De nombreux aliments regorgent de vitamine C, comme les agrumes, les légumes crucifères et les pommes de terre. Si vous êtes toujours intéressé par un supplément de vitamine C, la meilleure forme à prendre est l’acide ascorbique synthétique et la présentation que vous pouvez facilement ingérer, qui pour certains pourrait être une poudre mélangeable et, pour d’autres, une capsule facile à avaler.

Les suppléments de vitamine C sont-ils bons pour vous ?

Les suppléments de vitamine C peuvent être bénéfiques pour les personnes, en particulier celles ayant de faibles niveaux de vitamine C. Mais les aliments riches en vitamine C, qui contiennent de nombreuses autres vitamines et minéraux essentiels, sont meilleurs pour vous.

Qui devrait éviter de prendre de la vitamine C ?

Selon le NIH, l’hémochromatose, une maladie caractérisée par des taux de fer dangereusement élevés, peut s’aggraver avec un apport élevé en vitamine C, entraînant des lésions tissulaires.

L’essentiel

Les suppléments peuvent être coûteux et une dose quotidienne régulière d’un supplément de vitamine C n’est pas nécessaire pour les personnes en bonne santé. La plupart des gens ont des niveaux sains de vitamine C. Parlez d’abord à votre fournisseur de soins de santé si vous envisagez de prendre un supplément de vitamine C. Sinon, si vous souhaitez consommer suffisamment d’aliments contenant de la vitamine C, tournez-vous simplement vers votre marché local et accumulez des fruits et légumes riches en vitamine C….