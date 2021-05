Que se passe-t-il lorsque vous ne payez pas vos prêts étudiants fédéraux?

Les emprunteurs bénéficiant de prêts subventionnés directement, non subventionnés directement ou de prêts fédéraux à l’éducation familiale bénéficient d’un délai de grâce de six mois avant de commencer à effectuer des paiements.

«Mais à ce stade, vous avez encore du temps pour vous remettre sur pied. Vous pouvez toujours effectuer un paiement et vous remettre sur les rails», dit Yu. « Les choses vraiment très mauvaises ne commencent à arriver qu’un peu plus tard. »

Cependant, si un emprunteur n’a pas effectué de paiement après la fin de cette fenêtre, ses prêts seront considérés comme en souffrance et peuvent commencer à avoir un impact sur les cotes de crédit des emprunteurs, ce qui peut avoir des conséquences importantes à long terme telles que rendre plus difficile l’achat d’une voiture ou d’un domicile. Un mauvais crédit peut également avoir un impact sur les possibilités de travail lorsqu’un employeur effectue une vérification de solvabilité.

«Les prêteurs privés doivent obtenir une ordonnance du tribunal avant de pouvoir saisir votre salaire. Le ministère de l’Éducation n’est pas obligé de le faire», déclare Ashley Harrington, directrice fédérale du plaidoyer et avocate principale au Center for Responsible Lending. « Il leur suffit de vous envoyer un avis 30 jours avant le début de la saisie-arrêt et de vous donner la possibilité de faire appel. »

Yu ajoute que les emprunteurs par défaut « peuvent demander ce que l’on appelle une » abstention après 270 jours « dans laquelle vous pouvez effacer rétroactivement [the delinquency]. Vous devez communiquer avec votre agent de service et vous devez remplir un formulaire spécifique. «

« De nombreuses recherches ont été effectuées pour montrer que le crédit d’impôt sur le revenu gagné est le plus efficace mesure anti-pauvreté que nous avons dans ce pays », dit Yu.« Et donc les impacts de la prise de cet argent sont en fait intergénérationnels ».

Si un emprunteur n’a pas effectué de paiement depuis plus d’un an, les prêts étudiants fédéraux seront souvent transférés à une agence de recouvrement par défaut, dit Harrington.

Le ministère de l’Éducation travaille avec des agences de recouvrement tierces qui factureront des pénalités et des frais pour ne pas effectuer de paiement, parfois jusqu’à 18% du solde de votre prêt.

Les agences de recouvrement «harcèlent les gens avec des appels et des SMS, ce qui peut ajouter au stress mental de la dette», explique Harrington, notant qu’à cette époque, l’impact du défaut sur le crédit d’un emprunteur serait important. « Les prêts par défaut ont un impact sur votre pointage de crédit, peuvent limiter l’accès au crédit et rendre le crédit plus cher dans l’ensemble. Cela rend alors votre vie encore plus difficile. »

À ce stade, Harrington recommande aux emprunteurs de contacter leurs administrateurs pour voir s’ils sont éligibles pour report de difficultés économiques ou s’ils peuvent passer à un plan de remboursement qui fonctionne mieux pour eux afin qu’ils puissent se remettre sur la bonne voie. Mais finalement, elle dit que certains emprunteurs ont les mains liées.

«Le fait de ne pas payer vos prêts étudiants fédéraux et de faire faillite et en souffrance peut avoir des conséquences vraiment désastreuses. Des conséquences qui peuvent rendre votre vie plus difficile à bien des égards et nous devons être clairs à ce sujet», dit Harrington. «Mais il est également important de noter que beaucoup de gens sont vraiment en difficulté et que les remboursements de prêts étudiants en font partie. Certains ne prennent pas la décision de ne pas payer leurs dettes, mais ils ont de nombreux autres engagements: ils devoir payer un loyer, nous sommes dans une pandémie, il y a des pertes d’emplois, il y a du sous-emploi, il y a des besoins de garde d’enfants, il y a toutes ces autres choses auxquelles les emprunteurs étudiants doivent faire face.

« Et ils doivent garder les lumières allumées. »

« L’une des choses qui est vraiment unique à propos des prêts étudiants fédéraux est qu’il n’y a pas de délai de prescription, dit Yu. » Les conséquences peuvent donc durer très longtemps. »

Heureusement, contrairement à certains prêts étudiants privés, les prêts étudiants fédéraux sont libérés au décès.

Ne manquez pas: