Que se passe-t-il lorsque vous mettez le matériau le plus noir au monde dans un objectif

Photographe Mathieu Stern est connu pour ses projets amusants comme transformer un appartement parisien en un appareil photo géant et prendre des photos de voyage avec un appareil photo Sony converti à spectre complet, souvent avec des objectifs vintage. Stern en a considérablement amélioré un en y mettant le matériau le plus noir du monde.

Même si les optiques plus anciennes peuvent produire des images intéressantes, elles ont souvent du mal à gérer le contraste, les reflets et les images fantômes, en partie à cause des réflexions internes. Pour lutter contre ce problème, Stern a placé le matériau le plus noir au monde, qu’il avait auparavant utilisé avec beaucoup d’effet comme toile de fond incroyable pour un portrait, dans un objectif.

L’objectif en question est un objectif de projecteur de cinéma. Le rare objectif principal a une distance focale de 70 mm et une ouverture maximale de f/1,6. C’est un très bel objectif et ses images démontrent beaucoup de caractère.

« J’adore utiliser des objectifs de projecteur vintage sur mon appareil photo plein format, car ces objectifs peuvent créer des images oniriques avec un bokeh tourbillonnant à couper le souffle », explique Stern. “Mais l’un des gros problèmes de tout objectif de projecteur est qu’il n’est pas conçu pour capturer des images mais pour projeter des images.”

Comme celui de Stern, l’intérieur de nombreuses lentilles de projecteur comporte du métal brillant pour réfléchir la lumière, ce qui convient parfaitement à la projection d’images. Cependant, lorsque la lumière va dans l’autre sens – vers l’objectif plutôt que hors de celui-ci – l’image est délavée et manque de contraste.

Stern a souvent corrigé ce problème lors de la retouche photo, car ajouter du contraste à une image est une chose relativement simple. Cependant, capturer une meilleure image dans l’appareil photo est idéal et nécessite moins de travail. Il était donc temps pour Stern de résoudre ce problème de longue date et de voir de quelle qualité d’image son objectif était capable.

Le flocage, le processus consistant à déposer de nombreuses petites particules de fibres sur une surface pour réduire sa réflectivité, est courant en photographie. Les photographes seront familiers avec le flocage s’ils ont regardé à l’intérieur de certains pare-soleil, qui peuvent inclure un tissu noir velouté. Il est également fréquent de retrouver des flocages à l’intérieur des soufflets ou avec certaines cartouches de film.

Dans le cas de Stern, le flocage d’un pare-soleil ne suffira pas car l’intérieur de l’ensemble du barillet de l’objectif est hautement réfléchissant. Comme pour le projet de toile de fond qu’il a réalisé, Stern est revenu dans la société japonaise KoPro pour obtenir le matériau parfait.

Après avoir démonté l’objectif du projecteur, mis le matériau incroyablement noir de KoPro, qui absorbe plus de 99 % de la lumière visible, et reconstitué l’objectif, le projet de bricolage a-t-il fonctionné ? C’est certainement le cas. Les résultats sont incroyables, comme le démontre la vidéo de Stern ci-dessus.

Pour en savoir plus sur Mathieu Stern, visitez son site web et Chaîne Youtube.