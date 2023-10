La vie peut être assez chargée et parfois les choses passent entre les mailles du filet. Manquer un paiement par carte de crédit peut arriver à n’importe qui, mais il est important d’en connaître les conséquences.

Lisez la suite pour savoir quoi faire si vous avez manqué un paiement par carte de crédit, y compris comment minimiser les dommages et comment éviter de manquer un paiement à l’avenir.

Que se passe-t-il lorsque vous manquez un paiement ?

Le fait de manquer un paiement peut avoir de nombreux effets sur votre vie financière. Les conséquences d’un paiement par carte de crédit manqué dépendent de votre historique de paiement et de la durée pendant laquelle vous restez sans payer. Si vous avez des antécédents de paiements manquants, les conséquences seront plus désastreuses que s’il s’agit d’un événement ponctuel.

Des frais de retard vous seront facturés

Avant tout, vous devrez payer des frais de retard. La plupart des émetteurs précisent le montant des frais dans les conditions de la carte, mais peuvent généralement facturer 30 $ pour votre premier paiement en retard. Il s’agira d’un paiement unique tant que vous ne manquez pas d’autres paiements. Si vous le faites, les frais de retard peuvent atteindre 41 $, mais les émetteurs sont actuellement autorisés à facturer jusqu’à 100 % de votre paiement minimum requis en frais de retard.

Vous pourriez perdre votre délai de grâce

Les cartes de crédit accordent généralement un délai de grâce de 21 jours entre la date de clôture de votre relevé et la date d’échéance de votre paiement. Vous pouvez éviter de payer des frais d’intérêt en effectuant votre paiement avant la fin de cette période. Si vous manquez un paiement, vous perdrez votre délai de grâce et vos nouveaux achats commenceront à générer des intérêts.

Vous pourriez être frappé d’une pénalité APR

Si vous manquez un paiement, vous pourriez également vous retrouver avec une pénalité au taux annuel effectif global (TAEG). Un TAEG de pénalité est un TAEG punitif que votre émetteur appliquera et qui est généralement plafonné à 29,99 %, soit bien plus élevé que le TAEG standard.

Lorsque vous manquez un paiement, après avoir reçu un avis de votre émetteur, vos nouveaux achats commenceront à générer des intérêts au taux de pénalité. Si vous manquez deux paiements, ce qui signifie que votre compte est en souffrance pendant 60 jours, le solde complet de votre relevé portera intérêts au taux de pénalité.

Vos futurs produits de crédit pourraient avoir des taux d’intérêt plus élevés

En plus d’un taux de pénalité potentiel, le fait de manquer un paiement pourrait entraîner un taux d’intérêt standard plus élevé pour votre carte et les futures nouvelles cartes de crédit. Le fait de manquer un paiement peut également entraîner la perte du TAP de lancement de votre carte de crédit. Lorsque vous manquez un paiement, votre pointage de crédit en souffrira également, car l’historique des paiements est un facteur majeur dans votre pointage de crédit.

Le fait de manquer un paiement affecte-t-il votre pointage de crédit ?

Le fait de manquer un paiement n’affectera pas immédiatement votre pointage de crédit, car les émetteurs de cartes de crédit ne signalent un paiement manqué aux trois principales agences d’évaluation du crédit – Equifax, Experian et TransUnion – qu’après 30 jours. Cela signifie que vous disposez de 29 jours pour corriger l’erreur et éviter qu’un paiement manqué n’apparaisse sur votre rapport de crédit. Les paiements manqués pourraient rester sur votre rapport de crédit jusqu’à sept ans.

Si vous commencez avec un score de crédit de 607, l’enregistrement d’un seul paiement manqué fera baisser votre score entre 570 et 590, en fonction de votre historique de paiement. selon FICO. Votre pointage de crédit diminuera plus ou moins en fonction de son niveau initial.

Que faire si vous manquez un paiement par carte de crédit

Il existe un certain nombre de mesures à prendre si vous manquez un paiement par carte de crédit :

Payez le minimum dès que possible. Vous disposez de 30 jours avant que votre émetteur ne signale le paiement manqué aux agences d’évaluation du crédit, ce qui signifie que vous pouvez éviter tout dommage à votre pointage de crédit si vous payez le plus tôt possible. Si vous payez le minimum dès que vous le pouvez chaque mois, vous pouvez éviter complètement le casse-tête d’un paiement manqué.

Contactez votre émetteur. Même si vous pouvez toujours devoir payer des frais de retard ou une pénalité APR, l’émetteur de votre carte de crédit peut travailler avec vous pour vous aider. Vous pourriez éventuellement négocier un paiement minimum inférieur si vous rencontrez des difficultés. Si vous êtes en mesure de payer la totalité du solde immédiatement, l’émetteur de votre carte de crédit sera peut-être disposé à renoncer aux frais de retard.

Ne manquez pas un autre paiement. Manquer un autre paiement entraînera une baisse des cotes de crédit et des taux d’intérêt plus élevés.

Si vous finissez par causer des dégâts, il existe des moyens d’améliorer votre cote de crédit.

Comment éviter de payer votre carte de crédit en retard

Suivez ces étapes pour éviter de rater un paiement par carte de crédit et les problèmes financiers que cela peut entraîner.

Configurez des paiements automatiques. La plupart des émetteurs de cartes de crédit vous permettent de configurer des paiements automatiques pour vous aider à éviter les paiements manqués.

Contactez votre émetteur pour déplacer votre date d’échéance. Vous pouvez travailler avec votre émetteur pour choisir la date d’échéance qui vous convient le mieux. Certaines cartes de crédit vous permettent de fixer votre date d’échéance en ligne.

Configurez des alertes de compte. La plupart des sociétés émettrices de cartes de crédit vous permettront de configurer des alertes qui vous seront envoyées à l’avance pour vous assurer de savoir quand votre paiement sera effectué.

Les paiements manquants réduiront votre pointage de crédit, augmenteront vos taux d’intérêt et entraîneront des frais. Communiquez avec votre émetteur et mettez en place un plan pour vous assurer que vous n’aurez jamais à faire face aux répercussions d’un défaut de paiement.

Que faire si vous ne pouvez pas effectuer le paiement minimum

Si vous ne pouvez pas effectuer le paiement minimum sur votre carte de crédit, contactez immédiatement la société émettrice de votre carte de crédit.

Si la situation est temporaire et que vous avez l’habitude d’effectuer des paiements à temps, votre émetteur peut réduire le montant de votre paiement minimum, renoncer aux frais ou prolonger votre délai de grâce pour une période de temps déterminée.

Si la situation à laquelle vous êtes confronté est plus permanente, contactez toujours l’émetteur de la carte de crédit – vous pourrez peut-être négocier un paiement minimum inférieur ou un autre plan de paiement. N’oubliez pas : il est préférable de demander de l’aide avant l’échéance d’un paiement, même si vous ne pouvez pas effectuer le paiement minimum.

Que se passe-t-il si vous ne payez jamais votre carte de crédit ?

Les conséquences d’un non-paiement de votre carte de crédit peuvent commencer par des frais de retard et un taux d’intérêt plus élevé, mais si vous n’effectuez jamais de paiement avec votre carte de crédit, les conséquences seront beaucoup plus graves.

D’une part, votre pointage de crédit diminuera encore plus que si vous aviez manqué quelques paiements. Votre société de carte de crédit signalera que vous n’avez effectué aucun paiement à temps, ce qui compte dans votre historique de paiement, et votre utilisation du crédit augmentera continuellement à mesure que votre solde augmentera.

Une fois que votre compte est en souffrance depuis 180 jours, la société émettrice de votre carte de crédit débitera le compte, ce qui signifie qu’elle fermera définitivement votre compte. Les radiations restent sur votre rapport de crédit pendant sept ans et peuvent affecter votre capacité à obtenir l’approbation de nouveaux comptes de crédit comme les prêts et le taux d’intérêt qui vous serait facturé. Et le montant débité ne disparaît pas : vous serez toujours responsable du paiement de ce que vous devez.

Si votre facture de carte de crédit reste impayée, votre créancier peut également vendre votre dette à une agence de recouvrement et intenter une action en justice pour non-paiement. S’il parvient à prouver au tribunal que vous devez le montant, votre émetteur peut utiliser ce jugement pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt sur votre salaire.

L’essentiel Les paiements manquants réduiront votre pointage de crédit, augmenteront vos taux d’intérêt et entraîneront des frais. Communiquez avec votre émetteur et mettez en place un plan pour vous assurer que vous n’aurez jamais à faire face aux répercussions d’un défaut de paiement.