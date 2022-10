Que se passe-t-il lorsque vous donnez votre corps à la science

Prenez des côtes, par exemple. George se tenait près d’un donneur, presque entièrement squeletté, dont les côtes étaient fêlées. On pourrait supposer que ces côtes cassées étaient un indice sur la façon dont la personne était décédée. Mais elle dit que les os ont été brisés dans l’enclos, par un vautour assis dessus. Elle-même ne l’aurait pas cru si tout n’avait pas été filmé. Puis elle désigna un corps sur le plateau, à l’extrémité de l’enceinte. Ce donneur, a-t-elle dit, s’est cassé les côtes à sa mort. Les cassures semblaient totalement différentes, les fractures plus irrégulières. C’est parce que, dit George, les fractures se sont produites dans l’os vivant, pas après la mort lorsque le matériau est plus fragile. Dans un troisième corps, Passalacqua a souligné une petite pointe sur la côte. Cela, a-t-il dit, était aussi une fracture des côtes, mais qui avait guéri pendant que le donneur était en vie.

Les maladies chroniques et certaines autres maladies peuvent se manifester dans les os. Tuberculose peut s’y répandre, provoquant des lésions. Les anthropologues médico-légaux peuvent estimer l’âge d’un jeune décédé en comprenant comment le squelette change avec le temps. Les adultes plus âgés peuvent également avoir des marqueurs distinctifs de l’âge, comme la perte osseuse. Mais ce travail est difficile et il y a encore beaucoup de choses que les scientifiques ignorent. Des donateurs comme ceux-ci les aident à en savoir plus.

Le travail de George et Passalacqua est d’enseigner aux étudiants, ainsi qu’aux agents des forces de l’ordre qui s’y entraînent occasionnellement, comment apprendre ce que vous pouvez d’un corps. Souvent, leur première étape consiste à déterminer si un os est humain. Passalacqua reçoit régulièrement des SMS des forces de l’ordre locales demandant des informations sur les os qu’ils ont trouvés – un squelette partiel d’une patte d’ours ressemble de manière choquante à la main d’une personne.

L’une des choses les plus difficiles à faire pour les anthropologues légistes est aussi l’une des plus essentielles : estimer le temps qui s’est écoulé depuis la mort. “Il y a tellement de variables qui sont vraiment difficiles à prendre en compte”, déclare Passalacqua. Un anthropologue médico-légal réputé sera rarement en mesure de dire, par exemple, qu’un corps est mort depuis exactement trois semaines. Il est plus probable qu’il y ait une fourchette de, disons, une semaine à deux mois. Ce n’est pas aussi utile aux agents des forces de l’ordre qui tentent de résoudre un crime.

MIKE BELLEME

Au moment où je suis arrivé, le donneur X était déjà en décomposition avancée, mais chaque jour, ce donneur apprendra quelque chose aux vivants. Lorsqu’il ne reste plus grand-chose sur l’os, les élèves retireront soigneusement le corps de la FORÊT et l’apporteront au laboratoire. Les os seront nettoyés à la main, et peut-être mijotés doucement pour enlever les derniers morceaux de tissu. Ils seront disposés et examinés. Et puis ils seront emballés, les pièces délicates placées dans des sacs en étamine, et stockées dans la collection de l’université, étiquetées dans des boîtes en carton identiques.

Mais pour l’instant, le donneur X reste en place, devenant lentement un microbiome unique. Les arbres denses filtrent la lumière du soleil. Les vautours ne sont pas là ce matin-là, alors pendant que nous marchons et que les étudiants examinent tranquillement les os d’un donneur, les seuls autres sons que nous entendons sont les cris des cigales.