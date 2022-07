Que se passe-t-il lorsque vous contactez le 988 à propos du suicide ?

Le gouvernement américain finance le 988 et la National Suicide Prevention Lifeline, ce qui le rend gratuit pour tout le monde. Votre compagnie de téléphone peut vous facturer des tarifs standard pour les SMS et les appels.

Plus de soutien avec 988

Au cours de la première année complète de 988, l’Administration des services de toxicomanie et de santé mentale (SAMHSA) s’attend à ce que le nombre d’appels, de chats et de SMS à Lifeline double presque.

Le gouvernement fédéral a investi 177 millions de dollars dans le renforcement et l’expansion du réseau Lifeline au cours de cette transition, et a accordé 105 millions de dollars de subventions à 54 États et territoires pour améliorer leur réponse locale à mesure que les appels et les messages augmentent. Malgré l’argent, certaines régions des États-Unis sont mieux préparées que d’autres, selon un rapport de RAND Corp.

“Nous sommes au début d’une transition, pas à la fin, et il reste encore beaucoup de travail à faire”, a déclaré John Palmieri, MD, directeur par intérim du SAMHSA 988 et du Behavioral Health Crisis Coordination Office, dans un communiqué. “Nous nous attendons à ce que 988 continue de croître et d’évoluer dans les mois à venir, alors que de plus en plus d’États commencent à s’intensifier.”