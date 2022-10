Que se passe-t-il lorsque vous attrapez Covid une deuxième ou troisième fois: experts

“Avec la réinfection, c’est un peu partout sur la carte”, Dr Gabe Kelen , président de la médecine d’urgence à la Johns Hopkins University School of Medicine, a déclaré à CNBC Make It. “Dans l’ensemble, cela semble plus doux. Mais il n’y a aucune garantie.”

Ces deux facteurs peuvent aider à prévenir la réinfection, mais aucun d’eux ne peut garantir que vous ne tomberez plus malade – ni ne peut garantir des symptômes bénins si vous le faites. Aucun vaccin ou immunité naturelle n’est efficace à 100%, et ces renforcements de l’immunité Covid durent généralement environ trois à quatre mois avant que “la protection optimale ne commence à reculer”, explique Gulick.

De nos jours, si vous attrapez Covid, vous rencontrerez probablement la souche omicron du virus ou l’une de ses sous-variantes. La famille omicron représente actuellement tous les cas américains, BA.5 représentant 81,3% d’entre eux, selon le dernières données des Centers for Disease Control and Prevention.

Omicron et ses sous-variantes semblent généralement provoquer des symptômes moins graves que les variantes précédentes de Covid – ce qui pourrait être en partie dû au fait que les Américains sont plus protégés que jamais par les vaccins et les infections antérieures, dit Gulick. Donc, si vous avez contracté Covid pour la première fois avant l’émergence d’omicron en novembre 2021, une réinfection peut être plus légère la deuxième fois.

Mais une infection “légère” de la famille omicron n’est toujours pas une promenade dans le parc, même pour les personnes qui sont par ailleurs en bonne santé et vaccinées – provoquant des maux de gorge, des maux de tête, de la fatigue, de la toux, une congestion nasale et des douleurs musculaires qui peuvent durer des jours à la fois.

Ces symptômes pourraient être pires si vous êtes à risque élevé de Covid sévèrequi comprend les personnes âgées, immunodéprimées ou souffrant de problèmes de santé sous-jacents, selon le CDC.

L’année dernière, un petite étude CDC ont constaté que les personnes qui avaient été infectées par des souches antérieures du virus avant d’attraper l’omicron présentaient moins de symptômes la deuxième fois. Il est important de noter que l’étude n’a examiné que la souche originale d’omicron, et non aucune de ses nouvelles sous-variantes.

Différentes variantes de Covid peuvent également vous faire ressentir différents symptômes, dit Gulick. Des études montrent que les maux de gorge sont plus souvent associés à la famille omicron que les variantes précédentes. De même, les variantes précédentes telles que delta provoquaient plus souvent des symptômes tels qu’une perte de goût ou d’odorat.