Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez vos médicaments pour le TDAH ?

Quelle que soit votre motivation, avant d’essayer d’arrêter vos médicaments, il est sage de parler d’abord à votre médecin et d’avoir une bonne idée de ce à quoi vous attendre.

Pour d’autres adultes atteints de TDAH, les effets secondaires comme la suppression de l’appétit ou l’insomnie sont ce qui les incite à arrêter leurs médicaments. Certains disent que les drogues les rendent moins amusants et moins spontanés. D’autres n’aiment pas la stigmatisation qui accompagne souvent les médicaments ou apprécient simplement l’idée de gérer leur état plus naturellement, sans l’aide de produits pharmaceutiques.

Les médicaments non stimulants, en revanche, nécessitent généralement une réduction progressive. « L’atomoxétine (Strattera) a une longue demi-vie, donc elle se rétrécit en quelque sorte », explique Arnold. Mais si vous avez pris un antagoniste alpha 2 tel que la clonidine ou la guanfacine – de nombreuses personnes atteintes de TDAH prennent un stimulant le matin et l’un de ces autres médicaments le soir – vous devez y aller lentement pour éviter un pic potentiellement dangereux. votre tension artérielle, prévient-il.

La réponse dépend des médicaments que vous prenez, dit L. Eugene Arnold, MD, expert résident pour CHADD (Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Vous n’avez pas besoin de réduire progressivement les médicaments stimulants comme l’Adderall et le Ritalin, explique-t-il, et vous ne devriez pas ressentir d’effets de sevrage.

Que vous vous sentiez physiquement différent dépend de votre médicament, de la dose et de la chimie de votre corps, dit Arnold. Il dit que certains patients qui arrêtent les stimulants rapportent un peu plus de fatigue pendant la journée. Cela dit, ils pourraient dormir plus profondément la nuit. Certains se sentent soudainement affamés.

Les changements d’énergie et de concentration ont tendance à s’équilibrer après un jour ou deux. Mais cela peut prendre quelques semaines pour que votre appétit revienne à la normale. Bien sûr, « Si vous aviez un appétit excessif avant [starting ADHD drugs that were suppressing it]ça va être permanent », dit Arnold.