Que se passe-t-il lorsque vous ajoutez des mentos à Fanta et non à du coca-cola ?

Les courts métrages YouTube sont devenus une tendance de nos jours. Les gens publient de courts extraits de défis amusants, de farces, d’histoires, d’astuces et même d’expériences scientifiques. Une de ces vidéos qui est à la mode sur le site de médias sociaux est de mélanger coca-cola, sprite et Fanta avec Mentos. La combinaison peut être vue créant une mousse massive. Une chaîne appelée Power Vision a publié des courts métrages YouTube sur sa chaîne réalisant cette expérience.

Dans la vidéo de 14 secondes, une couche de mentos est étalée sur la base d’un grand récipient en verre. Ensuite, une personne met trois ballons à l’intérieur, chacun rempli d’une boisson froide – Coca-cola, Sprite et Fanta. Au fur et à mesure que les ballons éclatent pour laisser sortir les sodas, au bout de quelques secondes le mélange commence à monter dans le récipient. Il se transforme en une mousse blanche et s’écoule du récipient en grande quantité.

La science derrière la réaction est très simple. Ce n’est pas une réaction chimique; c’est juste une réaction physique. La menthe utilisée dans l’expérience a beaucoup de pores à sa surface. Ces pores agissent comme des sites de nucléation immergés dans le coke ou toute boisson froide. À l’aide de ces sites de nucléation, le dioxyde de carbone dissous dans les boissons froides forme des bulles et précipite hors du mélange. Ce sont les poches de gaz emprisonnées qui font mousser l’eau à cause de laquelle le contenu présent sur le récipient s’écoule. C’est ainsi que l’on voit une fontaine d’écume. Plus la quantité de menthe et de boissons froides est importante, plus l’explosion de mousse est importante.

La chaîne, qui compte 8,64 millions d’abonnés, a publié de nombreuses expérimentations aussi courtes. La dernière vidéo publiée sur la chaîne était une expérience similaire avec des mentos et des boules de soda et d’orbeez qui créent une mousse massive de couleur violette jaillissant du sable.

