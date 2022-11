Que se passe-t-il lorsque l’esprit positif d’une personne se heurte au mur dur de la réalité ? – Section locale de Shaw

Pendant très longtemps, Team Oliver a eu une division du travail distincte pour les tâches ménagères.

Tony s’est occupé des travaux extérieurs, à l’exception de la plantation de fleurs. J’aidais à pelleter la neige et à ratisser. Lorsque Tony travaillait de nuit à la caserne des pompiers, il me revenait de pelleter pour qu’il ait une place pour garer sa voiture à son retour.

Puisque Tony aimait aussi cuisiner, il était notre chef désigné. J’apportais des idées sur ce qu’il fallait cuisiner et j’aidais là où je pouvais. Il aimait la cuisine et j’étais un mangeur reconnaissant.

Lorsque des réparations devaient être effectuées sur quelque chose de mécanique, Tony s’en occupait. Bien qu’il ne soit pas particulièrement “pratique”, Tony savait quoi rechercher et où prendre les choses qui devaient être réparées.

Puis on lui a diagnostiqué une maladie d’Alzheimer à un stade précoce, et soudain, toutes ses tâches m’ont été confiées.

Si j’avais vu cela venir, peut-être que j’aurais prêté plus d’attention à tant de choses que Tony a faites. Je suppose que j’ai juste supposé qu’il serait toujours capable de les faire.

Comme j’ai été reconnaissant que nous ayons tous les deux géré nos finances. Je payais les factures et il équilibrait le chéquier. Quand il a commencé à avoir des problèmes, nous n’étions pas coincés avec des factures impayées. Et quand il était en bonne santé, nous avions tous les deux une bonne idée de notre situation financière.

Alors que j’essayais de remplir les chaussures de Tony, je me suis retrouvé un peu dépassé.

Pourtant, je n’ai pas été élevée pour être une demoiselle en détresse. Parfois, cependant, malgré tous mes efforts pour le comprendre et le faire, je dois admettre que j’ai besoin d’aide.

Alors que je préparais notre véhicule pour l’hiver, mon atelier de mécanique voisin m’a dit que de nouveaux pneus étaient nécessaires. Ceux que nous avions craquaient près des jantes et le travail devait être fait rapidement.

Je ne connais rien aux voitures. Ou devrais-je dire que je n’en sais pas assez sur eux pour prendre des décisions éclairées sur leurs soins. Après quelques respirations profondes, j’ai décidé de faire des recherches et de comprendre.

J’ai fait une recherche des pneus recommandés pour la marque et le modèle de mon véhicule et j’ai dressé une courte liste. Bien sûr, je m’en tenais aux noms de marques que je connaissais. Ce n’est pas toujours la meilleure approche, mais c’était un début.

Ensuite, j’ai vérifié le site Web de mon mécanicien, où j’ai trouvé un endroit où mettre la marque et le modèle de mon véhicule et j’ai obtenu une liste des pneus qu’ils proposaient.

Lorsque j’ai appelé pour des devis, j’ai expliqué ce que je cherchais. J’ai été orienté vers un pneu qui correspondait à peu près à ce que je m’attendais à payer et qui avait des caractéristiques qui répondraient à nos besoins. J’ai donc fixé une date pour les faire monter.

Ce matin-là, j’avais un ami aligné pour s’asseoir avec Tony. Je suis arrivé au magasin et je me suis installé pour attendre, on m’a dit que cela prendrait une heure ou deux.

Quelques minutes plus tard, et après une série de questions déroutantes, il est devenu clair que quelque chose n’allait pas. La pire des questions : « Avez-vous regardé la taille des pneus de votre voiture ?

Ma réponse : « Y a-t-il plus d’une taille pour cette marque et ce modèle ? Parce que j’ai utilisé la recherche sur votre site Web.

Apparemment, j’avais demandé le pneu de la mauvaise taille. La bonne taille devra être commandée.

J’étais plus qu’un peu gêné, mais je me suis rappelé qu’au moins j’avais essayé de le gérer par moi-même. J’ai maintenant un peu plus d’informations sur ce qu’il faut faire la prochaine fois. J’ai aussi une autre raison de rire de moi-même. Voilà pour mon esprit de dynamisme.

Heureusement, le propriétaire du magasin est intervenu et a sauvé la situation. Lui et Tony se connaissaient avant que Tony ne tombe malade. Mon cher Tony était apprécié dans de nombreux cercles, et ce jour-là, j’étais plus qu’un peu reconnaissant pour cela. Je refoule encore des larmes de gratitude quand j’y repense.

Non seulement j’ai obtenu ces nouveaux pneus, mais j’ai également été rassuré que si j’avais d’autres problèmes liés à la voiture, je serais pris en charge.

Petit à petit, j’apprends la différence entre être impuissant et reconnaître le besoin d’aide.

Bien sûr, parfois je l’apprends à la dure.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au jolivercolumn@gmail.com.