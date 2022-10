Que se passe-t-il lorsque les gens utilisent 100 % de leur cerveau ? Ce fil Twitter est la quintessence de Jugaad

Que se passe-t-il lorsque les gens utilisent 100 % de leur cerveau ? Ce fil Twitter viral a la réponse

Internet est un trésor pour trouver des mèmes qui résument parfaitement nos sentiments. Et ce fil Twitter viral est une collection d’idées innovantes que nous aimerions certainement essayer. Le fil compile des exemples de personnes utilisant 100% de leur cerveau pour manœuvrer dans une situation de la manière la plus hilarante, mais la plus innovante. La légende disait: “Les gens utilisent 100% de leur cerveau”, suivi d’emoji qui rit en larmes.

Jetez un œil au fil ici.

Des personnes utilisant 100% de leur cerveau 😂 FIL DE DISCUSSION: pic.twitter.com/zBTrUzgfkR — ᴏʟᴜᴍɪᴅᴇ 🍂 (@mideysmith) 11 octobre 2022

Dans le premier message, une femme peut être aperçue en train de faire la sieste paisiblement sur le canapé à côté de son ordinateur portable de travail. Devant l’ordinateur portable, cependant, se trouvait une figure de proue d’un mannequin, faite pour ressembler à la femme, recouverte d’un masque et de lunettes. La méthode hilarante pour donner l’impression que la femme était en ligne – malgré la sieste – est certainement l’une des façons les plus innovantes de gérer la FMH.

https://twitter.com/mideysmith/status/1579744432513220608/photo/2

Dans le deuxième tweet, un enfant intelligent semblait avoir trouvé le moyen idéal de continuer à regarder un écran sans faire beaucoup d’efforts. Sur une photo, un petit enfant avait perché sa tablette sur deux cintres, puis les avait collés à son plafond pour une expérience visuelle confortable.

https://twitter.com/mideysmith/status/1579744467510525952/photo/1

Dans le troisième message, la première photo montrait un enfant faisant du vélo mais avec un scooter hoverboard coincé sous le vélo. Cela signifiait que l’enfant n’avait pas du tout besoin de faire beaucoup d’efforts pour faire du vélo. D’une façon unique de tenir un parapluie à se couper les cheveux à la maison, la menace comportait plusieurs idées hilarantes mais innovantes.

Pendant ce temps, les internautes n’ont pas pu garder leur calme devant le fil hilarant. Un utilisateur a commenté : “Le gamin, on dirait qu’il est dans le lit du bas d’un lit superposé, je l’ai fait avec mon téléphone il y a longtemps, pour que je puisse regarder un film comme ça”, tandis qu’un autre utilisateur a commenté : “C’est vrai voici mon petit frère !”

C’est l’équipage paresseux — Le gars aux grands projets®️ (@primo_de_smitch) 12 octobre 2022

Je peux dire que la moitié de ces choses vont tomber – carrière 🎃 tu essaies d’amener des fantômes dans ma maison ? (@QUARRYbee) 12 octobre 2022

C’est un tout autre niveau de paresse — Clinique de télémédecine pédiatrique GG. (@léopard_xx) 12 octobre 2022

Utiliseriez-vous l’une de ces idées ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici