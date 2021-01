Le vaste cosmos est une chose de beauté et d’émerveillement. Les systèmes stellaires, les mouvements planétaires et même les comètes traversant le vide de l’espace offrent des vues au-delà de la crainte et de l’émerveillement. Grâce à la technologie moderne, nous n’avons pas besoin de nous asseoir et de nous demander à quoi ces événements célestes doivent ressembler à des centaines et des milliers d’années-lumière de nous. Le télescope spatial Hubble a récemment partagé des images à couper le souffle de galaxies en collision sur le site de micro-blogging Twitter et les gens ne peuvent pas retenir leur étonnement.

La collision de galaxies est un événement de fusion très rare où des changements dramatiques se produisent dans leur apparence ainsi que dans leur contenu stellaire. Les conditions physiques peuvent être extrêmes mais la vue qui en résulte est phénoménale.

Ils ont publié 59 images de telles collisions, la plus ancienne datant de 2008 et la dernière d’octobre 2020.

le site officiel de NASA-ESA Hubble (le télescope Hubble est une entreprise de la NASA mais géré conjointement avec des contributions de l’ESA ou de l’Agence spatiale européenne) a expliqué ce phénomène dans un article accompagnant ces photographies. Selon eux, la plupart des amas d’étoiles de la galaxie de la Voie lactée (notre coin du vaste univers) ont des masses qui peuvent représenter 10 mille fois la masse de notre Soleil. Mais lorsque les galaxies entrent en collision, les amas d’étoiles qui s’y sont formés peuvent être plus de millions de fois plus grands que la masse de notre soleil.

Ces systèmes stellaires ont une excellente luminosité. Leur éclat ne se limite pas à la collision elle-même. Lorsqu’ils entrent dans une phase plus silencieuse après la collision, leur lueur persiste dans leur galaxie hôte pendant très, très longtemps. Ces signatures brillantes durables sont la preuve des événements de collision passés.

Dans une version 2008 d’un événement spatial similaire, Hubble avait surnommé cet incident «des galaxies devenues sauvages» et elles ne pouvaient pas avoir plus raison.

Le nouveau message Twitter présente six fusions de galaxies. Ils sont issus de l’enquête HiPEEC (Hubble Imaging Probe of Extreme Environments and Clusters). Cette enquête avait étudié l’impact de ces collisions sur les amas d’étoiles. Ces événements induisent des changements physiques dans le système et augmentent le taux de formation d’étoiles.

Être témoin de quelque chose comme ça était peut-être impossible il y a quelques décennies, mais grâce à Hubble, des événements aussi lointains et fascinants peuvent maintenant être documentés. Ils ont observé à travers l’étude ultraviolette et proche infrarouge que ces amas d’étoiles subissent des variations très rapides et importantes de leurs propriétés lors de la collision. Ils ont également observé que les grappes plus importantes semblent se former vers la fin de la fusion.

Lorsque les galaxies entrent en collision, elles subissent des changements spectaculaires d’apparence et de contenu stellaire. Chacun de ces systèmes de fusion a été étudié dans le cadre d’une récente enquête Hubble pour étudier le taux de formation de nouvelles étoiles au sein de ces systèmes. Apprendre encore plus: https://t.co/uSaUgwbdk8 pic.twitter.com/2bN0RzUr2j– Hubble (@NASAHubble) 7 janvier 2021

Le premier ensemble de ces images lancé en 2008 devait marquer le 18e anniversaire de l’opération du télescope Hubble sur l’orbite inférieure de la Terre. Cela fait maintenant près de trois décennies qu’il a été lancé et il continue à impressionner les scientifiques et les amateurs avec ses découvertes magnifiques et tout simplement époustouflantes.