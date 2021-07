Que se passe-t-il lorsque le vol dans l’espace de Jeff Bezos ne se déroule pas comme prévu ?

Le milliardaire américain et fondateur de la société de commerce électronique Amazon, Jeff Bezos, s’envolera mardi dans l’espace à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin. Après Richard Branson, Bezos sera le deuxième homme d’affaires milliardaire à entreprendre un voyage dans l’espace, dans ce qui semble être la dernière tendance parmi les plus riches du monde. Cependant, les vols spatiaux ne sont pas aussi sûrs que les vols de passagers réguliers que la plupart des gens prennent. Alors, que se passe-t-il en cas d’échec du vol spatial de Bezos ?

Il a été rapporté que la fusée New Shepard de Blue Origin a volé 15 fois au cours des tests, qui ne comprenaient aucun équipage, avec une seule défaillance partielle au cours de laquelle la capsule du passager a atterri en toute sécurité mais le propulseur de fusée s’est écrasé. Le 20 juillet, Bezos deviendra le premier passager de New Shepard avec son frère Mark Bezos, un aviateur de 82 ans, Wally Funk, et un étudiant néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen. Les quatre d’entre eux seront attachés à la capsule de passagers alors que la fusée Blue Origin partira dans l’espace depuis la rampe de lancement de l’ouest du Texas à une hauteur de 100 kilomètres. Dès son lancement, Bezos et les trois membres d’équipage laisseront leur destin au fonctionnement de la fusée alors qu’ils participeront à un voyage de 11 minutes vers l’espace et retour.https://www.instagram.com/p/CRaLqS5nUw0/ ?utm_source=ig_web_copy_link

Si les choses ne se passent pas comme prévu, il existe des moyens d’assurer la sécurité des passagers. Selon LiveScience, la capsule de l’équipage de New Shepard est située assez loin de son moteur et a la possibilité de se séparer et de s’échapper en cas d’accident.

Blake Putney, un ingénieur électricien qui a également travaillé sur l’analyse des risques pour les véhicules de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), a déclaré à Live Science qu’une grande partie des risques liés aux vols spatiaux dépend de la complexité et de la puissance du moteur d’un engin spatial, et de combien temps il doit échouer. Le rapport mentionnait en outre que si Bezos et son équipage devaient activer une procédure d’abandon, ils obtiendraient un taux de réussite de 80%, d’où les chances que Bezos et ses compagnons de voyage ne survivent pas au voyage devraient être d’environ 1 sur 1000.

