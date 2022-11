Que se passe-t-il lorsque le venin de serpent pénètre dans le sang ? Regardez cette vidéo pour savoir

Les serpents sont des reptiles mortels, redoutés dans le monde entier. Certains de ces reptiles venimeux sont si redoutés que même les regarder à la télévision nous donne des frissons. Récemment, une de ces vidéos effrayantes a été partagée sur Twitter. Le clip, montrant l’effet du venin de serpent sur le sang, est devenu viral.

Partagée par “Oddly Terrifying”, la vidéo était sous-titrée, “Effet du venin de serpent sur le sang!” La vidéo de 41 secondes montre un attrapeur de serpents collectant du venin de serpent dans une vile. Un homme prend alors une partie des venins dans une seringue et met une goutte de venin dans un petit verre de sang. Il procède ensuite à bien mélanger le venin avec le sang. Ensuite, dès que l’homme laisse tomber le sang sur une boîte de Pétri, il est révélé que le venin de serpent a complètement coagulé le sang et en a fait une goutte qui se déplace dans la boîte. La masse de sang coagulé révèle comment le venin de serpent tue un humain ou tout autre animal avec son venin. Le venin coagule notre sang après être entré dans le courant et provoque lentement un accident vasculaire cérébral.

La vidéo a recueilli plus de 13 000 vues sur la plateforme de microblogging depuis sa publication le 16 novembre. Elle compte également plus de 26 000 j’aime et continue d’en recevoir davantage. Les personnes dans les commentaires ont exprimé leur point de vue.

Et c’est pourquoi les gens meurent à cause de caillots ou y a-t-il une autre raison également ? — Gaurav Nanda (@TweetLikeGaurav) 15 novembre 2022

Un utilisateur a commenté: “Et c’est pourquoi les gens meurent à cause de caillots ou y a-t-il une autre raison également?”.

Tous les venins de serpent ne sont pas identiques. Certains sont hémotoxiques (affectant le sang comme on le voit dans la vidéo), protéolytiques (décomposent les tissus), neurotoxiques (attaquent les neurones, provoquent une paralysie, souvent une morsure “indolore”) et cytotoxiques qui attaquent et décomposent les cellules (principalement chez les cobras) — Dagwoodz (J Johnson) ⚫️⚪️ (@Dagwoodz) 15 novembre 2022

Un autre utilisateur a répondu à cela et a expliqué les différents types de venin de serpent – “Tous les venins de serpent ne sont pas identiques. Certains sont hémotoxiques (affectant le sang comme on le voit dans la vidéo), protéolytiques (décomposent les tissus), neurotoxiques (attaquent les neurones, provoquent une paralysie. souvent une morsure “indolore”) et cytotoxiques qui attaquent et décomposent les cellules (trouvées principalement chez les cobras) .”

De plus, certains serpents utilisent plusieurs types de venin dans leur cocktail de venin qu’ils ont. Le venin de crotale est hémotoxique et protéolytique. L’hémotoxine est utilisée pour neutraliser et le venin protéolytique aide à décomposer les tissus, facilitant ainsi la digestion.— Dagwoodz (J Johnson) ⚫️⚪️ (@Dagwoodz) 15 novembre 2022

Le venin protéolytique est assez intéressant. Il peut être mortel en soi selon le rendement et la puissance. Votre salive est considérée comme une enzyme protéolytique. Il aide à décomposer les tissus. Ces enzymes se trouvent dans tous les serpents venimeux, bien que le venin protéolytique ne le soit pas.— Dagwoodz (J Johnson) ⚫️⚪️ (@Dagwoodz) 15 novembre 2022

L’utilisateur a en outre ajouté: «De plus, certains serpents utilisent plusieurs types de venin dans leur cocktail de venin qu’ils ont. Le venin de crotale est hémotoxique et protéolytique. L’hémotoxine est utilisée pour neutraliser et le venin protéolytique aide à décomposer les tissus, aidant à la digestion.

