Que se passe-t-il lorsque 7 professionnels modifient le même fichier brut

Christian Möhrle a récemment mis sept photographes professionnels au défi de retoucher la même photo brute et l’a utilisée pour créer cette vidéo pleine de conseils d’édition utiles.

La contribution au défi consistait en cinq photos brutes bracketées, ce qui a laissé suffisamment de latitude créative aux participants. J’ai également participé et j’ai réalisé qu’il était assez difficile de retoucher des photos que je n’avais pas prises moi-même. N’ayant aucun souvenir personnel de la scène, j’ai dû faire pas mal de devinettes. En règle générale, l’atmosphère que je perçois en prenant des photos guide mon montage et m’aide à créer l’ambiance du montage final. Parfois, je l’ai déjà en tête lorsque je suis encore sur place.

Comme les autres photographes n’avaient pas non plus de référence, vous voyez une grande variété dans les résultats : différentes balances des blancs, couleurs, contrastes et recadrages. Cette expérience montre à quel point le style personnel joue un rôle dans la retouche photo. Ici, c’est moins une question de technique que de question de direction dans laquelle chaque photographe souhaite aller avec un montage.

C’était inspirant de voir les différences, et avec le recul, je pense qu’un look chaleureux pourrait en effet mieux convenir à cette photo. Mais une telle réalisation prend généralement du temps, c’est pourquoi vous devez toujours laisser reposer vos photos un moment et revenir pour les finitions quelques jours plus tard. J’apporte généralement des modifications à mes photos plusieurs fois après avoir terminé la retouche principale.

Vers le milieu de la vidéo, Möhrle passe en revue son montage. Il montre chaque étape d’édition, depuis les ajustements bruts de base jusqu’à l’étalonnage des couleurs et les touches finales dans Photoshop. Il y a beaucoup à apprendre dans cette partie, alors assurez-vous de regarder sa vidéo.