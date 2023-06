Que se passe-t-il lors d’une implosion catastrophique ? Les occupants du submersible Titan sont probablement morts sur le coup

Le submersible Titan a subi une implosion catastrophique qui a probablement tué son pilote et quatre passagers instantanément au milieu de la pression intense de l’eau dans l’Atlantique Nord profond, ont déclaré des experts.

Les chercheurs maritimes ont qualifié l’implosion de pire résultat possible de tous les scénarios envisagés lors de la recherche désespérée 24 heures sur 24 pour retrouver le navire manquant.

L’engin a disparu dimanche et a probablement implosé le même jour, selon une « anomalie » détectée par un système acoustique de l’US Navy, mais l’effort de recherche international s’est poursuivi car les autorités n’ont pas considéré l’information comme définitive.

Les garde-côtes ont annoncé jeudi les décès dus à une « implosion catastrophique ». Les équipages recherchent toujours des preuves de ce qui s’est passé près de l’épave du Titanic, à 12 500 pieds (3 800 mètres) sous la surface.

Les experts avaient averti que sous une pression intense à des profondeurs extrêmes, la coque du Titan pourrait imploser, ce qui entraînerait la mort instantanée de toute personne à bord du navire.

« Je ne pense pas que les gens puissent apprécier l’incroyable énergie impliquée dans le processus destructeur d’une implosion », a déclaré Bob Ballard, membre de l’équipe qui a découvert l’épave du Titanic en 1985, à ABC News. « Il enlève et détruit littéralement tout. »

Alors qu’OceanGate Expeditions, qui possédait et exploitait l’engin, vantait la cabine en forme de cylindre plus spacieuse du Titan en fibre de carbone, les experts de l’industrie disent que c’était un changement par rapport aux cabines en forme de sphère en titane utilisées par la plupart des submersibles.

Une sphère est une « forme parfaite » car la pression de l’eau s’exerce de manière égale sur toutes les zones, a déclaré Chris Roman, professeur à la Graduate School of Oceanography de l’Université de Rhode Island.

Le plus grand volume interne du Titan de 22 pieds de long (6,7 mètres de long) et de 23 000 livres (10 432 kilogrammes) – tout en restant à l’étroit avec un maximum de cinq personnes assises – signifiait qu’il était soumis à plus de pression externe.

La pression de l’eau à 12 500 pieds (3 800 mètres) sous la surface sur le site de l’épave du Titanic est d’environ 400 atmosphères ou 6 000 livres par pouce carré.

Arun Bansil, professeur de physique à la Northeastern University, a comparé cette pression « énorme » à la force d' »une baleine mordant quelqu’un ».

Bien que le Titan ait une coque composite avec des capteurs intégrés capables de résister à des pressions élevées près du fond marin, tout défaut pourrait entraîner une « implosion quasi instantanée » en moins de 40 millisecondes, a déclaré le professeur agrégé Eric Fusil, directeur du Shipbuilding Hub au Université d’Adélaïde en Australie.

« Les passagers n’auraient probablement aucune idée de ce qui s’est passé », a déclaré Bansil.

Le Titan a effectué plus de deux douzaines de plongées en haute mer, ce qui a exercé des pressions répétées sur la coque, a déclaré Jasper Graham-Jones, professeur agrégé de génie mécanique et marin à l’Université de Plymouth au Royaume-Uni.

Cette contrainte pourrait potentiellement provoquer un délaminage, une division horizontale de la coque en fibre de carbone, a-t-il déclaré.

Ni la Garde côtière ni OceanGate Expeditions n’ont fourni de détails sur l’implosion.

Une catastrophe similaire s’est produite en 1963 lorsque l’USS Thresher, un sous-marin à propulsion nucléaire, a probablement implosé lorsqu’il a dépassé la « profondeur d’essai » après une série d’autres échecs. 129 marins et civils ont été tués lors d’une plongée d’essai de routine au large de Cape Cod.

