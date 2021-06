Que se passe-t-il le dernier jour et ce que nous avons appris jusqu’à présent

FALMOUTH, Angleterre – La dernière journée de pourparlers au sommet du Groupe des Sept à Cornwall a débuté dimanche en mettant l’accent sur le changement climatique.

Le président Joe Biden est ici à la pointe sud-ouest des îles britanniques depuis jeudi pour des discussions avec les dirigeants mondiaux qui ont abordé la pandémie de coronavirus, les moyens de contrer une Chine ascendante et les inégalités mondiales.

Plus tard dimanche, Biden se rendra à Bruxelles pour un sommet de l’alliance de l’OTAN lundi, et des entretiens séparés mardi avec les dirigeants de l’Union européenne. Mais avant de se rendre en Europe continentale, Biden s’arrêtera brièvement au château de Windsor pour prendre le thé avec la reine.

Voici ce qui se passe aujourd’hui et ce que nous avons appris jusqu’à présent :

La Chine est le sous-texte de tout

Les relations entre les riches nations industrialisées du G-7 et Pékin ne devraient pas figurer à l’ordre du jour officiel de Cornwall. Mais la Chine – sa puissance économique, son ambition géopolitique, son approche des droits de l’homme et son rôle dans la pandémie de coronavirus – a largement alimenté la discussion ces derniers jours.

Nous ne savons pas encore avec quelle agressivité la Chine sera spécifiquement appelée dans le communiqué du G-7 qui sera publié aujourd’hui, en particulier en ce qui concerne les allégations concernant ses camps de travaux forcés au Xinjiang. Cependant, samedi, les dirigeants des démocraties les plus riches du monde ont dévoilé un plan pour contrer l’influence croissante de la Chine parmi les pays en développement à travers une initiative appelée Build Back Better World, ou B3W.

B3W est décrit comme une alternative à l’initiative Belt and Road (BRI) de plusieurs milliards de dollars du président Xi Jinping, un vaste programme de construction d’infrastructures qui couvre des dizaines de pays, ainsi que plusieurs océans et continents. Il prend la forme de ports, de chemins de fer, d’autoroutes, de barrages, de dépôts de fret et d’autres infrastructures critiques financés par la dette.

« Il ne s’agit pas seulement d’affronter ou d’affronter la Chine », a déclaré la Maison Blanche à propos de B3W. « Mais jusqu’à présent, nous n’avons pas proposé d’alternative positive qui reflète nos valeurs, nos normes et notre façon de faire des affaires. »

Pourtant, Huiyao Wang, conseiller principal du gouvernement chinois, a déclaré dimanche à USA TODAY lors d’un entretien téléphonique depuis Pékin que quel que soit l’objectif de B3W, il existe un danger qu’il puisse encore creuser un fossé conflictuel entre l’Occident et la Chine.

« La Chine ne veut pas que ce soit « nous » contre « vous ». La Chine a lancé la BRI parce qu’elle a vu qu’il y avait une énorme demande dans les pays du Sud. Si les États-Unis et d’autres pays du G-7 veulent travailler sur des projets d’infrastructure dans ces endroits, c’est très bien.

Le G-7 n’a pas annoncé d’objectifs précis ni de budget pour son initiative.

L’objectif est une faible teneur en charbon

Le radiodiffuseur britannique et expert de la faune, Sir David Attenborough, a déclaré dimanche aux dirigeants mondiaux à Cornwall que les êtres humains pourraient être « sur le point de déstabiliser la planète entière », car il les a exhortés à faire plus pendant leur séjour au Royaume-Uni pour prendre potentiellement la planète. changer les décisions sur le changement climatique.

« Les décisions que nous prenons cette décennie – en particulier les décisions prises par les pays les plus avancés économiquement – sont les plus importantes de l’histoire de l’humanité », a-t-il déclaré.

Le réchauffement d’Attenborough est survenu alors que la Maison Blanche a annoncé que Biden et ses collègues dirigeants du G-7 avaient convenu d’un « ensemble concret d’actions » pour accélérer la transition loin de « la production d’électricité au charbon sans relâche », la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre au monde. Dans le cadre de ce plan, les pays du G-7 mettront fin, d’ici la fin de cette année, à tout soutien gouvernemental à la production d’énergie thermique internationale.

« Qui a tout l’argent ? On a’:Les manifestations du G-7 ont frappé la plage avec des dirigeables, des jeux, des bannières, des flammes, des kayaks, des avertisseurs pneumatiques et plus encore

Ils se sont engagés à fournir jusqu’à 2 milliards de dollars à des fonds d’investissement visant à aider les pays en développement à passer du charbon aux énergies plus propres. Ils se sont également engagés, pour la première fois, à « aligner leurs objectifs climatiques à long et à court terme d’une manière compatible avec le maintien » des augmentations prévues de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.

Pour de nombreux manifestants qui sont descendus à Cornwall, ces promesses n’étaient pas suffisantes.

C’est dimanche, alors les Bidens sont allés à l’église

Biden, le deuxième catholique à devenir président des États-Unis, va à l’église tous les dimanches.

Aujourd’hui n’était pas différent.

Biden et la première dame Jill Biden ont assisté à la messe à St Ives, en Cornouailles.

En sortant du service, Biden a dit un mot: « Magnifique ».