Que se passe-t-il entre l’Iran et le Pakistan ?

ISLAMABAD et LONDRES — Une tournure d’événements sans précédent s’est produite cette semaine entre l’Iran et le Pakistan lorsque les pays voisins ont échangé des frappes aériennes transfrontalières contre ce qu’ils prétendent être des cachettes de militants et des refuges utilisés les uns contre les autres.

Premièrement, les frappes aériennes iraniennes ont ciblé mardi ce que Téhéran a décrit comme des bases du groupe séparatiste sunnite Jaish al-Adl dans le sud-ouest du Pakistan. Au moins deux enfants ont été tués et trois autres blessés, selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères, qui a qualifié l’attaque de “violation non provoquée de son espace aérien”.

Ensuite, des frappes aériennes pakistanaises ont ciblé jeudi ce qu’Islamabad a décrit comme des camps d’entraînement appartenant aux insurgés baloutches dans le sud-est de l’Iran, en représailles à l’attaque de mardi. Au moins neuf personnes – quatre enfants, trois femmes et deux hommes – qui n’étaient pas des citoyens iraniens ont été tuées, selon le ministre iranien de l’Intérieur Ahmad Vahidi, qui a condamné les frappes.

Téhéran a accusé Jaish al-Adl d’avoir mené des attaques à travers la frontière iranienne, alléguant que le Pakistan fournit des cachettes au groupe et à d’autres militants connus pour leurs attaques très médiatisées contre l’armée iranienne – des affirmations qu’Islamabad nie.

Pendant ce temps, des groupes séparatistes baloutches tels que l’Armée de libération du Baloutchistan et le Front de libération baloutche ont attaqué les forces de l’ordre, le personnel gouvernemental et des bâtiments dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan. Islamabad a accusé Téhéran de leur offrir un refuge sûr de l’autre côté de la frontière iranienne, où ils reçoivent des financements et une formation – des accusations que Téhéran nie.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères Jalil Abbas Jilani s’est entretenu vendredi avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et les deux “ont convenu de désamorcer la situation”, notant que leurs pays doivent maintenir “la confiance mutuelle et la coopération”, selon un communiqué du gouvernement pakistanais. Ministère des Affaires étrangères.

Les relations entre le Pakistan, pays à majorité sunnite, et l’Iran, pays à majorité chiite, n’ont jamais été favorables, les deux se reprochant mutuellement d’utiliser leurs minorités comme mandataires pour leur propre bénéfice. Néanmoins, les voisins ont historiquement réussi à maintenir des activités diplomatiques, commerciales et militaires de routine entre eux. Des événements bilatéraux ont même eu lieu cette semaine lorsque l’Iran a lancé mardi ses frappes aériennes au Pakistan, obligeant à l’annulation des réunions.

PPI/Newscom

Ijaz Khan, chercheur basé à Islamabad et ancien directeur du département des relations internationales de l’Université de Peshawar, a déclaré que les frappes aériennes transfrontalières de cette semaine étaient les premières attaques de grande envergure à avoir lieu entre les deux pays et que les relations bilatérales « ne peuvent pas disparaître ». retour” à ce qu’ils étaient.

“L’Iran et le Pakistan ont eu des divergences dans le passé sur une série de questions, mais ils ont quand même réussi à maintenir leurs divergences à un certain niveau et à les minimiser”, a déclaré Khan à ABC News dans une interview jeudi. “Il n’y a jamais eu d’expression publique de désaccord entre eux.”

“Pendant longtemps, ils se sont toujours méfiés les uns des autres. Ces soupçons vont augmenter”, a-t-il ajouté. “Les chances de réagir négativement les uns contre les autres seraient bien plus grandes qu’auparavant.”

Les relations pakistano-iraniennes se sont détériorées à un moment où la région dans son ensemble est déjà secouée par la guerre en cours entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas, soutenu par l’Iran, dans la bande de Gaza voisine. Depuis le début de la guerre en octobre dernier, les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont utilisé à plusieurs reprises des drones et des missiles pour cibler des navires commerciaux dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, soi-disant pour soutenir le Hamas et les nombreux civils palestiniens qui souffrent à Gaza. Les États-Unis ont depuis mené des frappes aériennes de représailles à grande échelle contre des cibles houthies au Yémen.

“L’Iran s’est retenu de s’y lancer, mais il y a toujours eu la crainte que cela puisse se produire et que cela puisse dégénérer”, a déclaré Khan à ABC News. “De nombreux réalignements pourraient avoir lieu dans la région.”

Aujourd’hui, l’Iran a ouvert simultanément trois fronts en frappant la Syrie, l’Irak et le Pakistan en une semaine. Téhéran a mené lundi soir des frappes aériennes en Irak et en Syrie en réponse à un attentat suicide qui a tué plus de 90 personnes au début du mois et dont le groupe militant sunnite Etat islamique a revendiqué la responsabilité. Que la chaîne d’événements de cette semaine soit ou non liée à ce qui se passe déjà au Moyen-Orient, Khan a averti qu’il y aurait des « implications ».

Khan a déclaré que lui et d’autres analystes régionaux étaient “déconcertés” par la récente prise de décision de l’Iran et craignaient qu’une nouvelle escalade sur l’un des fronts ne déclenche une guerre.

“Avant cela, penser à un conflit ouvert entre l’Iran et le Pakistan n’était pas un sujet de discussion sérieux”, a déclaré Khan à ABC News. “Mais maintenant, cela ne peut pas être exclu. Cela ne peut jamais être exclu, même s’ils sont capables d’empêcher l’escalade de la situation actuelle.”

“Même si la situation ne dégénère pas physiquement”, a-t-il ajouté, “politiquement, elle le sera”.