Le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a révélé que la pochette de son prochain album très attendu comporterait une photo du photographe japonais récemment réapparu Daidō Moriyama, 86 ans.

Cependant, dans le style classique de Ye, « l’annonce » est entourée de mystère et d’un comportement erratique.

Le nouvel album Intimidateur devrait sortir avant la fin de cette année et sera le premier album solo de Ye depuis Donda en 2021.

Le rappeur a publié l’image pour la première fois sur son compte Instagram le 23 octobre, déclarant qu’elle avait été prise par Moriyama dans la légende. Selon Hip-Hop DX l’image « semble être son fils Saint » arborant une grille buccale similaire à celle que Ye a reçue plus tôt cette année, ce qui lui a coûté des centaines de milliers de dollars et lui a demandé de remodeler ses dents avec du titane.

Vous avez ensuite supprimé l’image, et je l’ai reposté le 25 octobre en modifiant la légende le lendemain et en supprimant toute mention de Moriyama du message.

L’identité du sujet n’a pas non plus été confirmée.

Magazine numérique italien Pompe de sortie a déclaré sur son Instagram que l’image avait bien été prise par Moriyama et faisait référence à l’ohaguro, une pratique japonaise de noircissement des dents à l’aide de limaille de fer et de vinaigre, populaire entre le 10e et le 19e siècle, qui était un symbole de beauté et d’émergence. à l’âge adulte.

Ye aurait vécu dans un hôtel à Tokyo pendant l’enregistrement Intimidateuraprès avoir déplacé le matériel d’enregistrement dans la pièce.

Bien que Ye ait initialement sous-titré l’image désormais supprimée « prise par Daidō Moriyama », on ne sait pas pourquoi il a ensuite supprimé le message, ni si cela est vrai.

Il s’agit d’un partenariat improbable, mais pas complètement hors du domaine du possible. La pochette de l’un des albums les plus populaires de Ye Graduation2007, a été conçu par son collègue artiste japonais Takashi Murakami.

Moriyama est né à Osaka en 1938 et a grandi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il a publié son livre photo Japon : un théâtre photo en 1968, et son travail ultérieur axé sur la photographie de rue, a documenté les dures réalités de la vie urbaine d’après-guerre au Japon avec une crudité capturée à travers des mouvements flous, des contrastes durs et des textures granuleuses.

Très décoré au sein de l’industrie, il a également mené une carrière prolifique, produisant plus de 150 livres photo depuis 1968.

Son dernier livre Enregistrement 2 est une suite à Enregistrer 2017 . Edité par Thames & Hudson, Enregistrer était une collection d’œuvres photographiques du magazine Moriyama du même nom. Enregistrement 2 reprend là où sa préquelle s’est arrêtée, avec des travaux issus de 20 numéros du magazine, de 2017 à aujourd’hui.

Enregistrement 2 est disponible à partir de Tamise et Hudson pour 60 £ (75 $).

