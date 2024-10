Que se passe-t-il entre Carter et Hope

Crédit : capture d’écran CBS, Howard Wise/JPI

Qu’est-ce que c’est que ça Audacieux et beau pensée?! Candace ici, remplaçant notre estimé rédacteur en chef, Richard, qui, espérons-le, sirote un cocktail à bord de sa dernière croisière en ce moment même. Je pourrais me plaindre des offres de niveau de remplissage que nous avons vues toute la semaine, mais je vais laisser la parole aux fans pour la plupart car ils ont eu BEAUCOUP à dire sur les nouveaux développements avec Carter, qu’ils ‘ je ne ressens tout simplement pas. Pour ma part, je dirai que la situation a été assez mouvementée récemment, depuis le drame des escapades meurtrières de Luna jusqu’à cette tentative plutôt « meh » de rassembler des conflits chez Forrester Creations. Jetons un coup d’œil à ce qui s’est passé et à ce qui s’en vient.

Crikey, c’est artificiel

Par où commencer ? Commençons par la réplique de Hope. Les allers-retours à ce sujet ont duré beaucoup trop longtemps. Si longtemps que Hope n’incarne même plus son message parce qu’elle est devenue trop grande. Les scénaristes croient-ils vraiment que nous sommes tellement investis dans sa survie ou non que nous sommes collés à nos écrans ? Je peux affirmer avec certitude que ce n’est pas le cas. Le lecteur de SOAPS, Dark Willow, l’a bien résumé : « Je suis un fan de Hope et complètement dépassé par HFTF. Il est temps que ça parte. Proposez quelque chose de nouveau et d’innovant.

Nous sommes ici pour le drame interpersonnel, ce qui nous amène à notre premier numéro avec Carter. C’est un grand hypocrite. Non pas que ce soit nouveau pour aucun personnage Audacieux et beaumais les fans ont tendance à le dénoncer quand c’est si flagrant. La lectrice de SOAPS, bjwyominggirl, pense que le COO projette : « Les réactions et la passion de Carter sont motivées par des raisons personnelles. Il accuse Steffy de ce qu’il fait.

Également problématique ? Carter a subi l’un des Audacieux et beau des greffes de personnalité infâmes pour permettre cette intrigue. Dans quel univers Carter, aux manières douces, ferait-il irruption dans le bureau de Steffy pour lui faire part de ses exigences ou la prendre au dépourvu avec Ivy, qui l’accusait à plusieurs reprises de meurtre ? Ce n’est tout simplement pas qui il est.

Classé sous « donner du sens » : les problèmes supposés de Carter avec Steffy sont motivés par sa volonté de couper la ligne de Hope et son refus d’écouter raison, mais le fait est que : il je voulais faire la même chose il y a quelques semaines.

S’ils avaient montré la frustration de Carter il y a un mois, cela aurait peut-être du sens. Mais il y a un mois, Carter et Ridge voulaient mettre fin au HFTF et Steffy leur a donné plus de temps. 🤷🏻‍♀️ #audacieuxetbeautiful – Mlle Gracie (@missgracie3) 24 octobre 2024

En plus de la répétitivité du débat sur Hope For the Future, la romance entre Hope et Carter a été précipitée. Il n’y a pas eu d’accumulation ou de lente combustion pour nous permettre d’aspirer à ce qu’ils se réunissent. Ils sont passés de peu d’interaction à s’embrasser dans ce qui ressemblait à un seul épisode. En conséquence, cela n’a pas vraiment pris de l’ampleur jusqu’à présent. Une autre raison est peut-être que c’est trop tôt après Thomas et Finn. C’est juste que tout s’est passé trop vite.



Pour en revenir au grand projet de Carter pour Forrester Creations, son enthousiasme est contagieux, je lui l’accorde, mais les fans veulent savoir comment une entreprise qui utilise les bénéfices d’une ligne pour en soutenir une autre paierait pour toutes ces nouvelles fusions. et acquisitions.

Le projet de Carter d’étendre FC en acquérant d’autres maisons/entreprises de mode sous-évaluées ainsi que la ligne de bijoux, de parfums, etc. serait formidable… mais FC a-t-il l’argent et les ressources pour le faire ? Steffy s’inquiétait juste à ce sujet. Comment peuvent-ils faire ça ? #audacieuxetbeautiful 🤔 – Fan de B&B (@ForresterClan) 24 octobre 2024

L’essentiel est qu’un énorme rebondissement doit se produire dans cette histoire pour la rendre plus intéressante. Même les réactions au discours de Carter, qui ont été présentées comme un bouleversement dû à des alliances changeantes, n’ont pas été à la hauteur.

Peut-être que Rick pourrait revenir et essayer de revendiquer à nouveau l’entreprise de son père, attisant ainsi un nid de frelons de drame familial. Il pourrait amener Phoebe avec lui, vivante et en bonne santé. Son nom a été maintes fois mentionné depuis le retour de Taylor. Je dis: « Pourquoi pas? »



Peut-être que Will pourrait parler des difficultés de Forrester à son père, et Bill pourrait décider de tenter une OPA hostile. Quelle meilleure façon de s’assurer que son fils travaille pour lui et pas la couturière ?



La plus grande opportunité manquée dans tout cela a été de ne pas voir Hope, mécontente, faire équipe avec quelqu’un d’autre pour installer sa ligne dans une maison de couture rivale. À un moment donné, « Thope » aurait pu se lancer seul, mais il existe également d’autres possibilités. Par exemple, ils pourraient ramener Nick avec Jack à la remorque pour aider la petite fille qu’il a connue autrefois. Après tout, se battre contre les maisons de couture, c’est ce que font réellement les fans. vouloir à voir, pas ce pseudo-conflit interne chez Forrester. Peut-être que Carter et Hope pourraient ouvrir leur propre boutique. Que faire toi pense?



Pour l’avenir, Hope pourrait avoir des problèmes entre ses mains.

Bits et bouchées

J’ai hâte de voir ce que fera Ivy cette fois-ci. Elle est définitivement une passionnée… Will et Electra sont tellement mignons, mais comment Zende n’a-t-il pas fait le lien avec le membre de sa famille lorsque Will a prononcé son nom ?! Espérons qu’ils ne le considèrent pas comme le troisième dans le triangle amoureux (puisqu’il n’est pas lié par le sang)… Sheila, en tant qu’épouse compréhensive et solidaire, est juste faux. Il faut que quelqu’un l’énerve au plus vite !



Les opinions exprimées sont les miennes. N’hésitez pas à partager vos réflexions sur cette semaine Audacieux et beau dans les commentaires.

Découvrez les stars qui ont participé le plus longtemps à leur émission dans notre nouvelle galerie de photos.