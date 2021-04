MINNEAPOLIS – L’accusation et la défense ont mis leurs arguments respectifs au repos dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin.

Alors, que se passe-t-il maintenant dans la procédure contre l’homme accusé de la mort de George Floyd?

Le juge Peter Cahill a déclaré aux 14 membres du jury qu’ils devraient retourner au tribunal à 9 heures CDT lundi et être prêts à entendre les plaidoiries des avocats des deux côtés. Ensuite, Cahill informera les jurés des lois de l’affaire avant que les membres du panel ne commencent les délibérations sur le verdict. Deux membres du jury seront informés qu’ils étaient suppléants et ne participeront pas aux délibérations.

Le jury sera séquestré lors de ses délibérations.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd le dernier Memorial Day. S’il est reconnu coupable de l’accusation la plus grave, il pourrait faire face à 10 ans et demi à 15 ans de prison en vertu des lignes directrices sur la détermination de la peine pour les délinquants primaires. Mais il pourrait recevoir un terme moindre.

Que se passe-t-il ensuite?

Lundi, un procureur et un avocat de la défense résumeront les preuves et les témoignages respectifs. Au cours de ces déclarations de clôture, ils essaieront de concentrer les jurés sur les éléments les plus importants et ce qu’ils soutiennent que ces éléments ont prouvé.

Une fois les avocats terminés, Cahill informera les jurés des lois qu’ils doivent suivre lors de leurs délibérations. Cela signifie qu’il expliquera chaque accusation portée contre Chauvin et les éléments juridiques qui sous-tendent ces accusations.

Les jurés doivent décider si le gouvernement a ou non prouvé tous les éléments d’une accusation donnée hors de tout doute raisonnable. La défense n’a aucun fardeau de preuve et Chauvin est réputé innocent à moins d’être condamné au procès.

À l’intérieur de la salle d’audience:La défense dans le procès Derek Chauvin repose après 2 jours et 7 témoins. Voici les faits saillants.

Que sont les délibérations du jury?

Les jurés se retirent généralement dans une salle de palais de justice sécurisée où un maréchal de la cour veille à l’extérieur. Bien qu’ils soient ensemble au tribunal depuis le début du procès en mars, c’est la première fois qu’ils sont censés parler ensemble de l’affaire et discuter de tous les témoignages et preuves.

Ils sont autorisés à examiner toutes les pièces qui ont été déposées en preuve. Ils sont également autorisés à réentendre le témoignage spécifique de l’un des témoins. Les jurés peuvent envoyer des messages écrits au juge avec toutes les questions qui se posent.

Qui fait partie du jury? Voici les jurés qui décideront si Derek Chauvin est coupable du meurtre dans la mort de George Floyd

Que signifie séquestrer le jury?

Lors des délibérations, le tribunal fournira les repas aux jurés et les hébergera pour la nuit dans un hôtel, où la sécurité sera assurée par des commissaires. Les jurés ne sont pas autorisés à discuter de l’affaire avec qui que ce soit, ni même entre eux lorsqu’ils sont en dehors de la salle de délibération.

Le verdict du jury doit-il être unanime?

Pour un verdict de culpabilité, oui. Si les jurés estiment qu’ils ne sont pas en mesure de rendre un verdict sur une accusation donnée, ils le rapporteront à Cahill. Les juges demandent généralement aux jurés de revenir en arrière et de continuer à essayer tout en écoutant attentivement les arguments et les opinions des autres.

Que se passe-t-il si le jury ne parvient pas à un verdict unanime?

Si des désaccords persistent, le juge peut déclarer l’annulation du procès sur une ou plusieurs des accusations. L’accusation, dans ce cas, le bureau du procureur général du Minnesota, se regrouperait alors et déciderait s’il fallait réessayer Chauvin.

Plus de la salle d’audience:L’accusation dans le procès Derek Chauvin repose après 11 jours, 38 témoins et des dizaines de clips vidéo. Voici les faits saillants.

Combien de temps faudra-t-il pour parvenir à un verdict?

Chaque procès est différent, il est donc difficile de prévoir avec précision la durée des délibérations du jury. Cependant, des observateurs juridiques expérimentés ont déclaré à USA TODAY que les jurys du Minnesota ont généralement rendu des verdicts avec quelques jours, en particulier s’ils sont séquestrés.

Jeudi, Cahill a déclaré aux jurés: « Si j’étais vous, je prévoirais de longues (délibérations) et j’espère que c’est court. » Plus tôt cette semaine, il leur a dit de se préparer à «faire un sac» à leur retour au tribunal la semaine prochaine.