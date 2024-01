Que se passe-t-il ensuite pour Stefon Diggs et les Bills ?

Les Bills et le receveur Stefon Diggs semblent être à la croisée des chemins. Et il ne semble pas y avoir de bonne option pour continuer.

Diggs, l’un de nos joueurs préférés de la NFL, est tombé du rang des meilleurs receveurs de la NFL. Son contrat le maintient cependant parmi les joueurs les mieux payés à son poste. Alors, que feront les projets de loi à ce sujet pour 2024 ?

Oui, Diggs a terminé septième de la ligue pour les attrapés, avec 107. Il a terminé 13e pour les verges, avec 1 183. Pourtant, son meilleur travail – de loin – est survenu en début de saison. Il a totalisé 100 verges sur réception ou plus lors de cinq des six premiers matchs des Bills ; il était sur la bonne voie pour 1 756 verges pour la saison.

Après la semaine 6, Diggs n’a pas disputé un seul match de 100 verges. Il a disputé quatre matchs à moins de 30 verges et six matchs à moins de 50 verges. En deux matchs éliminatoires, il en avait 52 et 21.

Digss a affirmé qu’il faisait équipe en double. La sécurité des Chiefs, Justin Reid, a déclaré que, contre Kansas City en saison régulière, ce n’était pas le cas.

Ils ne l’ont pas doublé dimanche. Comme Chris Simms l’a souligné mercredi PFT en direct, le receveur Khalil Shakir faisait équipe en double sur le jeu qui était presque un touché pour Shakir en fin de match. Sur ce même jeu, Diggs était grand ouvert, parcourant un itinéraire croisé en dessous avec seulement quelques secondeurs dans la zone générale.

Mardi, le directeur général Brandon Beane a déclaré que Diggs était toujours le receveur n°1. Mais l’est-il ? Commencez à lister les meilleurs receveurs de la NFL et demandez-vous si vous préférez les avoir ou Diggs, qui a eu 30 ans en novembre.

Le contrat de Diggs le paie comme un receveur n°1. Son plafond pour 2024 est de 27,854 millions de dollars. Le couper ou l’échanger avant le 1er juin entraînerait une charge morte de 31,096 millions de dollars.

Une décision rapide doit être prise. Le salaire de base de Diggs pour 2024, soit 18,5 millions de dollars, sera entièrement garanti le 17 mars.

Que les Bills choisissent de poursuivre la relation est une question différente de celle de savoir si Diggs veut rester. S’il était libéré avant le 17 mars (vraisemblablement avec une désignation postérieure au 1er juin), quelqu’un lui paierait-il 18,5 millions de dollars pour 2024 ?

Probablement, mais pas définitivement. Il y a beaucoup d’excellents receveurs qui devraient devenir agents libres en mars, et le poste de receveur dans le repêchage devient ce que le poste de porteur de ballon l’a été depuis des années. Bien que les Ravens aient payé à Odell Beckham Jr. un salaire de base de 15 millions de dollars en 2023 (et le regrettent probablement), les 11 derniers matchs de 2023 rendent difficile la justification d’un investissement majeur dans Diggs pour 2024.

Un nouveau départ pourrait être ce dont il a besoin. Premièrement, les Bills doivent décider s’il en obtiendra un. Ensuite, Diggs devra décider s’il en veut un.

C’est quelque chose à surveiller au cours des prochaines semaines. Soit ils renouvelleront leurs vœux, soit ils ne le feront pas. S’ils ne le font pas, Diggs sera en mouvement pour 2024, quatre ans après avoir tweeté pour quitter le Minnesota.