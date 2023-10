Que se passe-t-il ensuite en Pologne ? 5 choses que vous devez savoir après une élection historique – POLITICO

VARSOVIE — Après huit ans de règne du parti nationaliste Droit et Justice (PiS), les électeurs polonais ont choisi dimanche le changement, donnant à trois partis démocrates d’opposition suffisamment de sièges pour former un nouveau gouvernement.

Alors, la voie est-elle désormais libre pour ramener la Pologne dans le courant dominant européen après avoir tergiversé en tant que démocratie antilibérale ?

Pas si vite.

La probable coalition au pouvoir dans le pays devra faire face à des années de lutte politique très dure pour annuler les changements apportés par le PiS depuis 2015.

Voici cinq points principaux à retenir d’une élection qui va ébranler la Pologne et l’Europe.

1. Travail n°1 : créer un nouveau gouvernement

Le résultat place le PiS à la première place, avec 36,1 pour cent, selon un décompte préliminaire des voix, et 196 sièges, mais c’est trop peu pour une majorité au sein des 460 membres de la chambre basse du Parlement.

« Nous allons certainement essayer de construire une majorité parlementaire » dit Premier ministre Mateusz Morawiecki.

La première démarche appartient au président Andrzej Duda, un ancien membre du PiS qui a toujours été fidèle au parti. Il a déclaré que les présidents choisissent traditionnellement le chef du plus grand parti pour tenter de former un gouvernement, mais si le PiS est vraiment sans espoir, Duda pourrait retarder la formation d’un gouvernement stable.

Selon la constitution polonaise, le président doit convoquer une nouvelle session parlementaire dans les 30 jours suivant les élections. Il dispose alors de 14 jours pour désigner un candidat au poste de Premier ministre ; une fois nommé, le candidat dispose de 14 jours pour remporter un vote de confiance au Parlement.

Si cela échoue, le Parlement choisit alors un candidat au poste de Premier ministre.

Cela signifie que si Duda reste fidèle au PiS, il faudra peut-être attendre la mi-décembre avant que les trois partis d’opposition – la Coalition civique, la Troisième Voie et la Gauche – aient la chance de former un gouvernement. Ensemble, ils ont 249 sièges dans la nouvelle législature.

Des voix s’élèvent déjà pour appeler l’opposition à court-circuiter cette situation en concluant un accord de coalition avec les signatures d’au moins 231 députés, démontrant ainsi à Duda qu’elle a toutes les chances de former un gouvernement.

SONDAGE ÉLECTORAL AU PARLEMENT NATIONAL DE POLOGNE Pour plus de données de sondage provenant de toute l’Europe, visitez POLITIQUE Sondage des sondages.

Une fois au pouvoir, l’opposition constatera qu’il n’est pas facile de gouverner.

Ce qui unit les trois, c’est leur dégoût pour le PiS, mais leurs programmes diffèrent sensiblement.

La Coalition civique, le plus grand parti dirigé par Donald Tusk, ancien Premier ministre et président du Conseil européen, fait partie du Parti populaire européen de centre-droit au Parlement européen. Mais il comprend également des partis plus petits issus de différents regroupements comme les Verts.

La Troisième Voie est une coalition de deux partis : Pologne 2050, fondé par l’animateur de télévision Szymon Hołownia, et le Parti populaire polonais (PSL), la plus ancienne force politique du pays représentant la paysannerie. Pologne 2050 fait partie de Renew tandis que PSL fait partie du PPE. Le groupe est orienté vers le centre-droit, ce qui signifie qu’il est susceptible d’entrer en conflit avec la gauche sur des questions telles que l’assouplissement des lois draconiennes sur l’avortement.

La gauche est quant à elle un amalgame de trois petits groupements dont les dirigeants ont souvent été à couteaux tirés.

2. Une puissante purge s’annonce

Un gouvernement non-PiS aura beaucoup de mal à adopter une législation car il ne disposera pas des trois cinquièmes des voix parlementaires nécessaires pour passer outre le veto de Duda ; son mandat se termine en 2025.

La première tâche de la nouvelle administration sera de débarrasser les personnes nommées par le PiS des postes de contrôle au sein du gouvernement, des médias et des entreprises contrôlées par l’État. La Pologne a une longue tradition de gouvernements récompensant les loyalistes avec des emplois confortables, mais le PiS a poussé cela à un extrême jamais vu depuis l’époque communiste.

La plupart de ces personnes risquent d’être licenciées.

« Nous licencierons tous les membres des conseils de surveillance et des conseils d’administration. Nous procéderons à de nouveaux recrutements dans le cadre de concours transparents, dans lesquels la compétence, et non les liens familiaux et partisans, sera déterminante », déclare la coalition électorale civique. programme.

« Nous mettrons fin au règne des gros chats dans les entreprises d’État », affirme le programme de la gauche.

La réaction immédiate du marché a été positive, avec la société énergétique Orlen en hausse de plus de 8 pour cent à la Bourse de Varsovie lundi, et la plus grande banque, PKO BP, en hausse de plus de 11 pour cent.

Les médias d’État polonais sont devenus le bras de propagande du PiS – aux côtés d’une chaîne de journaux rachetée par le raffineur public Orlen – qualifiant Tusk de « Herr Tusk » traître, plus fidèle à l’Allemagne qu’à la Pologne. Peu de gens dans les médias survivront probablement à ce qui s’en vient, si le nouveau gouvernement réussit à atteindre son objectif de fermer le Conseil national des médias – un organisme rempli de fidèles du PiS qui gère les médias publics.

Mais perdre son emploi n’est pas la pire des choses qui attendent beaucoup.

3. Allez directement en prison

Lorsque le parti de Tusk a remporté le pouvoir pour la dernière fois face à un gouvernement éphémère du PiS, en 2007, les vainqueurs ont traité leurs rivaux politiques avec des gants de chevreau et presque personne n’a été poursuivi. Cette fois, on enlève les gants.

Dans son programme politique, la Coalition civique promet de poursuivre quiconque « enfreint la constitution et l’État de droit ».

Il vise Duda, Morawiecki, le leader du PiS Jarosław Kaczyński et le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro, le gouverneur de la Banque centrale Adam Glapiński pour avoir mal géré la lutte contre l’inflation et le PDG d’Orlen Daniel Obajtek pour avoir dirigé un rachat controversé qui a vu la vente d’une partie d’une grande raffinerie à intérêts étrangers.

Attendez-vous à ce que les procureurs traquent les nombreux scandales qui ont frappé le PiS au fil des années – du gouvernement de l’ancienne Première ministre Beata Szydło refusant de publier les verdicts rendus par le Tribunal constitutionnel, jusqu’au refus de Duda de faire prêter serment au tribunal des juges dûment élus.

Il y a aussi des contrats douteux émis au cours de la première phase paniquée de la pandémie de COVID, des millions dépensés par courrier pour des élections de 2020 qui n’avaient pas été approuvées par le Parlement, des entreprises publiques créant des fonds qui ont injecté de l’argent dans des projets soutenus par le PiS, des pots-de-vin pour des visas. scandale, et bien d’autres encore.

De nombreuses personnes travaillant dans des entreprises ont reversé une partie de leur salaire au PiS. En outre, les entreprises contrôlées par l’État ont dirigé un torrent d’argent publicitaire vers des journaux pro-gouvernementaux, souvent spécialisés, tout en négligeant les grands médias indépendants.

Toutes ces transactions seront probablement examinées et, si elles s’avèrent contraires aux intérêts de la société et de ses actionnaires, pourraient donner lieu à des accusations criminelles.

La coalition promet de « tenir pour responsables » les personnes « coupables de crimes liés à la fonction publique ».

4. Tendre la main à Bruxelles

Tusk est un animal de Bruxelles : il y a passé cinq ans en tant que président du Conseil européen et a également été chef du Parti populaire européen.

Le départ du PiS marque un changement radical avec l’UE, qui a passé huit ans en conflit avec Varsovie au sujet de changements radicaux du système judiciaire visant à placer les juges sous un contrôle politique plus strict.

La Commission européenne a décidé de mettre fin aux droits de vote de la Pologne en tant que membre de l’UE dans le cadre d’une procédure dite de l’article 7, a bloqué le versement de 36 milliards d’euros de prêts et de subventions du fonds de relance du bloc contre la pandémie et a poursuivi la Pologne devant la Cour de justice de l’UE. , tandis que le Parlement européen a adopté des résolutions dénonçant le recul de Varsovie par rapport aux principes démocratiques.

La Commission européenne a décidé de mettre fin au droit de vote de la Pologne en tant que membre de l’UE dans le cadre d’une procédure dite de l’article 7 | Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images

« Le lendemain des élections, j’irai débloquer l’argent », Tusk juré avant le vote.

Même si Tusk a déclaré que tout ce qui était nécessaire était « un peu de bonne volonté et de compétence », cela va être plus difficile qu’il ne le laisse entendre. Le gouvernement PiS a tenté de débloquer l’argent en faisant adopter un recul partiel de ses réformes judiciaires, mais il est coincé dans le Tribunal constitutionnel contrôlé par le PiS. L’adoption de toute nouvelle loi nécessitera la signature de Duda et sans cela, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, n’a pas de base juridique pour reconnaître que la Pologne a atteint les étapes nécessaires pour obtenir l’argent.

« Peut-être que la stratégie de Tusk sera d’essayer de rouvrir les négociations sur les étapes clés et de conclure en quelque sorte un nouvel accord avec la Commission européenne », a déclaré Jakub Jaraczewski, coordinateur de recherche pour Democracy Reporting International, une ONG basée à Berlin.

5. Faire des vagues en Europe

Le PiS s’est fait beaucoup d’ennemis – et le nouveau gouvernement tentera de réparer ces dégâts.

Les relations avec Berlin ont été mauvaises, Kaczyński accusant le gouvernement allemand de vouloir porter atteinte à l’indépendance de la Pologne et accusant Berlin de chercher à conclure un accord avec Moscou « parce que c’est dans leur intérêt économique ainsi que dans celui de leur caractère national : la poursuite de l’indépendance polonaise ». domination à tout prix. » Kaczyński et d’autres politiciens du PiS ont également constamment harcelé l’Allemagne pour ne pas avoir révélé clairement les atrocités commises pendant la guerre contre la Pologne.

Tusk a pris soin de ne pas aborder cette question de peur de nuire aux chances électorales de son parti, mais il a historiquement entretenu de bonnes relations avec Berlin – même si la Pologne, quel que soit le gouvernement sous lequel il se trouve, est un grand pays souvent épineux qui n’est pas un partenaire facile.

Tusk a imputé au PiS la détérioration des relations avec l’Ukraine après que le gouvernement polonais ait restreint les importations de céréales ukrainiennes pour ne pas gêner les agriculteurs polonais et pour avoir déclaré qu’il n’enverrait pas davantage d’armes à Kiev. Tusk l’a qualifié de « poignarder un couteau politique dans le dos de l’Ukraine, alors que les batailles sur la ligne de front se décident ».

Si Bruxelles, Berlin et Kiev pousseront un soupir de soulagement suite au changement de direction à Varsovie, la situation risque d’être un peu plus tendue à Budapest. La Pologne et la Hongrie avaient un pacte de défense mutuelle, bloquant l’unanimité nécessaire au Conseil européen pour avancer sur la procédure de l’article 7.

Sans Kaczyński pour le protéger, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán est bien plus exposé. Il existe d’autres populistes en Europe, comme l’Italien Giorgia Meloni et Robert Fico, qui semblent susceptibles de prendre le pouvoir en Slovaquie, mais ils ne sont pas soumis aux procédures de l’article 7 et leurs pays entretiennent des relations étroites avec l’UE, ce qui rend difficile de comprendre pourquoi ils Je prendrais ce risque en prenant des risques pour sauver Orbán.

Paola Tamma a contribué au reportage.