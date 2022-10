Que se passe-t-il ensuite après la nomination de Rishi Sunak au nouveau Premier ministre – du passage au n ° 10 à la rencontre avec le roi Charles

RISHI Sunak a remporté l’élection à la direction des conservateurs, ce qui signifie qu’il deviendra bientôt le prochain Premier ministre.

Après que Penny Mordaunt n’ait pas réussi à obtenir 100 soutiens MP, cela signifiait qu’il était le seul à atteindre le seuil pour se présenter dans la course à la direction, et le dernier debout.

Rishi Sunak sera le prochain PM dans quelques heures Crédit : AP

Un concours super rapide après la démission de Liz Truss la semaine dernière signifie qu’il prendra sa relève dans quelques heures seulement.

Voici ce à quoi nous nous attendons dans les heures et les jours à venir – alors que l’ancien chancelier obtient le poste politique le plus élevé.

Adresse de Rishi

Le nouveau chef conservateur et futur Premier ministre s’adressera au parti à 14h30 aujourd’hui au Parlement.

Il remerciera les partisans et jure de se rassembler et d’unir le parti pour le bien du pays.

Liz Truss démissionne officiellement

Comme Mme Truss est toujours Premier ministre constitutionnellement, elle devra d’abord démissionner officiellement.

Le roi reviendrait à Londres de Sandringham lundi soir – ce qui signifie que l’échange aura probablement lieu mardi matin.

Déclaration de démission

Le Premier ministre sortant peut choisir de faire une brève déclaration à l’extérieur du n ° 10 alors qu’il s’en va pour la dernière fois.

Le podium virevoltant sortira pour la dernière fois avec Mme Truss alors qu’elle dit au revoir à la nation et résume son court mandat.

Liz Truss est sur le point de faire une autre déclaration de démission en dehors de No10 Crédit : EPA

Rencontrer le roi

Après la démission officielle de Mme Truss, Rishi sera ensuite invité au palais par le roi pour former un nouveau gouvernement.

Ils poseront pour une photo, et l’entrée pourra être filmée comme Charles a tenu à le faire ces derniers temps.

La paire aura ensuite une courte conversation avant que le nouveau PM ne revienne officiellement au No10 en tant que PM.

Liz rencontrera le Roi avant de passer la main au nouveau Premier ministre, qui se rendra également au Palais pour le rencontrer Crédit : PA

Entrer dans le No10

Habituellement, les nouveaux PM posent pour une photo devant la célèbre porte No10 en entrant.

L’épouse de Rishi, Akshata Murthy, et leurs deux filles peuvent également les rejoindre pour un sourire et un signe de la main pour les caméras.

Le couple entrera dans Downing Street et sera accueilli par un entourage de personnel et d’officiels, prêts à leur faire visiter.

Tout ce qui remontait à la dernière administration aura été rapidement vidé par les fonctionnaires, castorant dans les coulisses.

Premier discours

Il est probable que le nouveau Premier ministre, qui a dit très peu de choses à part annoncer qu’il se présentera, voudra s’adresser au pays pour la première fois depuis le numéro 10.

Il fera probablement un bref discours à l’extérieur de Downing Street dans le but de rassurer la nation après une période chaotique et tumultueuse à Westminster.

Remaniement ministériel

Ensuite, il sera direct de travailler pour M. Sunak et sa meilleure équipe.

Il aura une série d’officiels et de membres du personnel prêts et attendant d’entrer dans le numéro 10 avec lui.

Ensemble, ils se mettront au travail pour nommer sa meilleure équipe du Cabinet – probablement une combinaison d’alliés fidèles et de certains partisans de Boris et Penny dans le but d’essayer d’unir le parti.

Rishi tiendra probablement sa première session de PMQ à la Chambre des communes mercredi.

Mme Truss s’attendait à le faire, ce qui signifie qu’elle n’aura pas la chance d’avoir sa dernière session et de dire au revoir aux députés.

Cela signifie que le nouveau Premier ministre aura très peu de temps pour se préparer à affronter Sir Keir Starmer.

Mini-budget ?

L’une des premières décisions à laquelle le nouveau Premier ministre devra faire face est de savoir s’il faut aller de l’avant avec la déclaration du 31 octobre.

No10 a déclaré plus tôt qu’ils s’y préparaient “si” le nouveau Premier ministre décidait de l’avoir ce jour-là.

Mais on s’attend à ce qu’il le repousse pour revoir l’ensemble du paquet et s’il veut aller jusqu’au bout, ou envisager des politiques différentes.