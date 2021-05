Que se passe-t-il en Palestine 2021?

Des décès ont été confirmés, avec des centaines d’autres blessés alors que les tensions entre Israël et la Palestine se sont transformées en violence.

Le conflit entre les deux communautés en guerre dure depuis des décennies. Ici, nous expliquons le dernier.

Davantage de violence a eu lieu entre Israël et la Palestine, faisant un certain nombre de victimes Crédit: Alamy

Pourquoi y a-t-il un conflit entre Israël et la Palestine?

Le conflit israélo-palestinien gronde depuis des décennies, après avoir commencé sur un différend entre la terre et les frontières.

La zone de terre en question, anciennement connue sous le nom de Palestine, était initialement habitée par une minorité juive et une majorité arabe.

Cependant, entre les années 1920 et 40, les Juifs ont commencé à arriver en grand nombre alors qu’ils fuyaient la persécution et cherchaient plus tard une patrie après l’Holocauste.

Lorsque les dirigeants britanniques sont partis en 1948, les dirigeants juifs qui y vivaient ont déclaré la création de l’État d’Israël.

Pourtant, de nombreux Arabes vivant déjà dans la région s’y sont opposés et la guerre entre les deux parties a suivi.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été forcés de quitter leurs maisons dans le cadre de ce qu’ils appellent «la catastrophe».

Au moment où les combats se sont terminés par un cessez-le-feu l’année suivante, Israël contrôlait la majeure partie du territoire.

En 1967, après une nouvelle guerre, Israël a alors entièrement occupé les zones palestiniennes où ses troupes sont restées pendant de nombreuses années.

Israël a finalement quitté la bande de Gaza occupée par les Palestiniens en 2005, et le Hamas y a pris le contrôle après avoir remporté les élections.

Mais, Israël contrôle toujours la plupart des frontières et du territoire côtier de Gaza, décidant qui peut entrer et sortir de Gaza, y compris les marchandises.

Le Hamas a exigé qu’Israël cesse ses restrictions.

Le Hamas affirme qu’Israël occupe la terre palestinienne et prétend résister à l’occupation en lançant des attaques à la roquette depuis Gaza, tandis qu’Israël riposte à de telles attaques avec plus de force.

Le Hamas – le plus grand de plusieurs groupes islamistes militants en Palestine – refuse de reconnaître Israël comme un pays et souhaite que les Palestiniens puissent retourner dans leur ancienne maison.

Que se passe-t-il en 2021?

Mai 2021 a vu certaines des pires violences à Jérusalem depuis des années, alors que les tensions mijotantes entre Isreal et la Palestine se sont intensifiées.

Des centaines de personnes des deux côtés ont été blessées alors que certains citoyens, dont des enfants, ont perdu la vie.

Une grande partie des troubles récents découle de l’effort légal de longue date des groupes de colons juifs pour expulser plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem.

Une décision d’un tribunal inférieur plus tôt cette année soutenant la revendication vieille de plusieurs décennies des colons a exaspéré les Palestiniens.

Une audience de la Cour suprême sur un appel palestinien avait été fixée le 10 mai et risquait d’exacerber les tensions.

Le conflit de mai a laissé certains citoyens, dont des enfants, morts Crédits: Rex

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS:

7 mai 2021: Des affrontements ont éclaté vendredi alors que les musulmans ont rempli la mosquée Al-Aqsa pour prier pendant le mois sacré de jeûne du Ramadan.

La violence s’est intensifiée dans la ville sainte et a occupé la Cisjordanie pendant la semaine précédente.

Les Palestiniens ont lancé des pierres, des bouteilles et des feux d’artifice sur la police israélienne qui a tiré des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. Le site est sacré pour les Juifs car l’emplacement de deux temples de l’époque biblique.

Plus de 220 personnes, pour la plupart des Palestiniens, ont été blessées.

8 mai 2021: Les prières dans l’enceinte de la mosquée se déroulent pacifiquement mais la violence éclate ailleurs à Jérusalem-Est.

Quelque 121 Palestiniens sont blessés du jour au lendemain, dont beaucoup sont touchés par des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes, selon le Croissant-Rouge palestinien.

La police israélienne affirme que 17 de ses officiers sont blessés.

Les échauffourées entre les Palestiniens et la police israélienne à Jérusalem-Est se poursuivent du jour au lendemain.

De nombreuses maisons ont été détruites dans le processus Crédit: Alamy

9 mai 2021 Le ministère de la Justice retarde l’audience de la Cour suprême à la lumière des «circonstances».

Dans la soirée, la police israélienne affronte à nouveau, pour la plupart, de jeunes Palestiniens à plusieurs endroits de Jérusalem-Est.

10 mai 2021: Quelque 331 Palestiniens sont blessés, selon le Croissant-Rouge palestinien, lors de nouveaux affrontements entre Palestiniens et policiers à la mosquée avant une marche prévue pour commémorer la prise de Jérusalem par Israël en 1967.

11 mai: Le Sun rapporte que le Hamas menace de transformer Israël «en enfer» après avoir déclaré qu’une frappe aérienne sur Gaza a tué neuf enfants.

L’armée israélienne a affirmé avoir mené des frappes aériennes en représailles aux attaques à la roquette depuis la bande côtière, qui sont survenues à la suite d’affrontements à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.

Ces frappes israéliennes sont intervenues après que des militants de Hames aient franchi une «ligne rouge» en tirant sur la région de Jérusalem pour la première fois depuis 2014.