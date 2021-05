Que se passe-t-il en Israël et à Gaza? Voici ce qu’il faut savoir.

JÉRUSALEM – Vingt-sept jours avant que la première roquette ne soit tirée depuis Gaza cette semaine, une escouade de policiers israéliens est entrée dans la mosquée Aqsa à Jérusalem, a balayé les agents palestiniens et a traversé sa vaste cour en calcaire. Ensuite, ils ont coupé les câbles aux haut-parleurs qui diffusaient des prières aux fidèles depuis quatre minarets médiévaux. C’était la nuit du 13 avril, premier jour du mois sacré musulman du Ramadan. C’était également le Memorial Day en Israël, qui rend hommage à ceux qui sont morts en combattant pour le pays. Le président israélien prononçait un discours au Mur occidental, un site juif sacré qui se trouve sous la mosquée, et les responsables israéliens craignaient que les prières ne l’étouffent. L’incident a été confirmé par six responsables de la mosquée, dont trois en ont été témoins; la police israélienne a refusé de commenter. Dans le monde extérieur, il s’est à peine enregistré. Mais avec le recul, le raid de la police sur la mosquée, l’un des sites les plus sacrés de l’Islam, a été l’une des nombreuses actions qui ont conduit, moins d’un mois plus tard, à la soudaine reprise de la guerre entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui dirige le La bande de Gaza et le déclenchement de troubles civils entre Arabes et Juifs dans tout Israël même.

«Ce fut le tournant», a déclaré le cheikh Ekrima Sabri, le grand mufti de Jérusalem. «Leurs actions entraîneraient une détérioration de la situation.»

Cette détérioration a été bien plus dévastatrice, profonde et rapide que quiconque ne l’imaginait. Cela a conduit à la pire violence entre Israéliens et Palestiniens depuis des années – non seulement dans le conflit avec le Hamas, qui a tué au moins 139 personnes à Gaza et huit en Israël, mais dans une vague d’attaques de la foule dans des villes mixtes arabo-juives en Israël. Elle a engendré des troubles dans les villes de la Cisjordanie occupée, où les forces israéliennes ont tué 11 Palestiniens vendredi. Et cela a entraîné des tirs de roquettes vers Israël depuis un camp de réfugiés palestiniens au Liban, incité les Jordaniens à marcher vers Israël en signe de protestation et conduit les manifestants libanais à traverser brièvement leur frontière sud avec Israël. La crise est survenue alors que le gouvernement israélien luttait pour sa survie; car le Hamas – qu’Israël considère comme un groupe terroriste – cherchait à élargir son rôle au sein du mouvement palestinien; et en tant que nouvelle génération de Palestiniens, elle affirmait ses propres valeurs et objectifs.

Et c’était le résultat d’années de blocus et de restrictions à Gaza, des décennies d’occupation en Cisjordanie et des décennies de plus de discrimination contre les Arabes au sein de l’État d’Israël, a déclaré Avraham Burg, ancien président du Parlement israélien et ancien président de l’Organisation sioniste mondiale. «Tout l’uranium enrichi était déjà en place», a-t-il déclaré. «Mais vous aviez besoin d’un déclencheur. Et le déclencheur a été la mosquée Aqsa.