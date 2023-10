Que se passe-t-il en Israël et à Gaza ? Un regard sur la guerre avec le Hamas | Nouvelles

Israël a menacé lundi de traquer et de punir les combattants du Hamas tout en annonçant un « blocus total » de la bande de Gaza à la suite d’une attaque surprise du groupe armé palestinien le week-end.

Voici ce que vous devez savoir sur les développements récents :

Que s’est-il passé entre Israël et le Hamas samedi ?

Vers 6h30 (03h30 GMT), de nombreux Israéliens se sont réveillés au son des sirènes après le tir de roquettes depuis la bande de Gaza.

Le Hamas a déclaré avoir lancé 5 000 roquettes lors d’un premier barrage. L’armée israélienne a déclaré que 2 500 roquettes avaient été tirées.

La force, la sophistication et le timing de l’attaque matinale ont apparemment surpris Israël, qui possède l’un des systèmes de renseignement les plus high-tech au monde. Les combattants du Hamas ont traversé la bande de Gaza vers le sud d’Israël avec des motos, des camionnettes, des parapentes et des hors-bord et ont attaqué 22 sites.

Le commandant militaire du Hamas, Muhammad Deif, a appelé l’opération Al-Aqsa Storm. Le porte-parole du Hamas, Khaled Qadomi, a déclaré à Al Jazeera que l’opération militaire du groupe avait été menée en réponse à une vague de provocations de la part de politiciens israéliens et de colons à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, l’un des sites les plus saints de l’Islam, et à des décennies de violence et de discrimination subies par les Palestiniens. entre les mains d’Israël.

Comment Israël a-t-il réagi ?

En réponse à cette attaque, Israël a lancé ce qu’il a appelé l’Opération Épées de Fer, avec ses avions à réaction bombardant la bande de Gaza.

« Nous sommes en guerre et nous gagnerons », a déclaré Netanyahu samedi dans une déclaration télévisée. Il a déclaré que l’armée utiliserait toutes ses forces pour détruire les capacités du Hamas. Mais il a prévenu : « Cette guerre prendra du temps. Ça va être difficile. »

« Sortez de là maintenant », a-t-il dit aux habitants de la bande de Gaza, qui n’ont aucun moyen de quitter ce petit territoire méditerranéen surpeuplé de 2,3 millions d’habitants, bloqué par Israël par voie aérienne, maritime et terrestre.

Les frappes aériennes se sont intensifiées après la tombée de la nuit, détruisant des bâtiments résidentiels dans des explosions géantes, notamment une tour de 14 étages dans le centre de la ville de Gaza.

Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche et a annoncé lundi qu’il cesserait la fourniture d’électricité, de nourriture, de carburant et d’autres produits essentiels à la bande de Gaza, une décision qui, selon le droit international, équivaut à un crime de guerre.

Cette éruption de violence survient à un moment où Israël fait face aux plus grandes protestations de son histoire contre la proposition de Netanyahu de réformer la Cour suprême d’une manière qui, selon les critiques, affaiblit l’institution. Il le fait alors qu’il est jugé pour corruption.

L’armée israélienne est également confrontée à des questions difficiles concernant le pire échec des services de renseignement du pays depuis 50 ans.

Que signifie la déclaration de guerre ?

Mohammed Jamjoom, correspondant d’Al Jazeera à Jérusalem-Ouest, a déclaré que l’approbation par le cabinet israélien de la déclaration de guerre de Netanyahu signifie que « le Premier ministre et le ministre de la Défense peuvent essentiellement prendre des décisions sans avoir à consulter le cabinet pour chaque action spécifique ».

« Cela formalise essentiellement la situation, légalise la guerre à venir », a-t-il déclaré.

L’armée a mobilisé environ 300 000 réservistes.

Israël a frappé plus de 1 000 cibles à Gaza lundi, a annoncé son armée.

Quelle est la situation actuelle à Gaza ?

Dans un reportage depuis la ville côtière israélienne d’Ashdod, à environ 35 km de la frontière avec Gaza, Charles Stratford d’Al Jazeera a déclaré que l’enclave subit d’énormes bombardements de la part des forces israéliennes avec des raids aériens consécutifs.

« Il s’agit d’un bombardement massif et constant », a déclaré Stratford.

Il a ajouté qu’il y avait un énorme renforcement militaire israélien près de la frontière de la bande de Gaza, ce qui « suggère qu’il va y avoir une sorte d’invasion terrestre ».

Plus de 100 000 Palestiniens de Gaza ont été déplacés et des milliers ont trouvé refuge dans les écoles des Nations Unies. Des bâtiments, des mosquées et des bureaux ont été visés par les frappes israéliennes.

Des responsables du ministère de la Santé de Gaza ont déclaré que les hôpitaux devraient manquer de carburant nécessaire à l’alimentation des équipements de sauvetage d’ici deux semaines.

Combien de personnes ont été tuées ?

Lundi, 560 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon les autorités sanitaires, et plus de 800 Israéliens ont également été tués, selon les services médicaux israéliens.

Une offensive terrestre pourrait-elle suivre ?

Dans sa déclaration de guerre, Netanyahu a déclaré aux Israéliens : « Nous leur mènerons le combat avec une puissance et une ampleur que l’ennemi n’a pas encore connues », et les observateurs suggèrent qu’une invasion terrestre par Israël pourrait être imminente.

L’analyste politique principal d’Al Jazeera, Marwan Bishara, a averti que la situation entre Israël et les Palestiniens « va s’aggraver » dans les prochains jours.

Saleh al-Arouri, un dirigeant du Hamas, a déclaré à Al Jazeera que le groupe était prêt à affronter « le pire des cas ».

« Nous continuerons à nous battre jusqu’à ce que nous soyons récompensés par la victoire, la liberté et l’indépendance », a-t-il déclaré.

« Ceci n’est pas un [hit-and-run] opération. Nous avons commencé une bataille totale », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Quelle a été la réponse internationale ?

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné au Ford Carrier Strike Group – qui comprend une multitude de navires et d’avions de combat, dont un porte-avions – de naviguer vers la Méditerranée orientale pour être prêt à aider Israël.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu dimanche une réunion d’urgence sur la situation. Il n’a pris aucune mesure immédiate suite à la demande américaine que ses 15 membres condamnent l’attaque du Hamas.

L’ambassadeur de Chine a déclaré qu’il était important de revenir à une solution à deux États, dans laquelle Israël et une Palestine indépendante vivent côte à côte.

L’Union européenne a annoncé lundi qu’elle suspendait « immédiatement » des centaines de millions d’euros d’aide aux autorités palestiniennes.

Les combattants des factions palestiniennes au Liban ont déclaré qu’ils étaient impatients d’ouvrir un deuxième front contre Israël si le groupe Hezbollah, soutenu par les chiites, mène la charge.

« Partout où [Israel] est prêt pour [the fight] si cela arrive, cela arrivera », a déclaré Ahmed Habet, membre du parti palestinien Fatah à Burj al-Barajneh, un camp de réfugiés situé à Beyrouth, la capitale libanaise.