Regarder : Une journée de violence et de peur

Des hommes armés du Hamas ont lancé une attaque sans précédent contre Israël depuis la bande de Gaza le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et prenant près de 230 otages.

Depuis l’attaque, Israël mène des frappes à Gaza. Le ministère palestinien de la Santé, dirigé par le Hamas, affirme que les frappes de représailles ont tué plus de 7 000 personnes.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré vendredi soir qu’elle « opérait avec puissance dans toutes les dimensions afin d’atteindre les objectifs de la guerre ». L’armée de l’air mène des frappes étendues contre des cibles du Hamas et les forces terrestres « étendent leurs opérations », a-t-il ajouté.

La branche militaire du Hamas, les Brigades Izzedine al-Qassam, a déclaré qu’elle combattait les troupes israéliennes dans la ville de Beit Hanoun, au nord-est, et dans la région centrale de Bureij, et qu’elle avait tiré des barrages de roquettes vers Israël. Il s’est déclaré prêt à affronter “l’agression avec toutes ses forces”.

Toute la nuit, d’énormes explosions ont illuminé le ciel au-dessus de Gaza. Dans le même temps, les réseaux palestiniens de téléphonie mobile et Internet sont tombés en panne, coupant les communications à la fois à l’intérieur de la bande de Gaza et avec le monde extérieur. La panne d’électricité a rendu difficile l’accès des ambulances aux blessés.

L’armée israélienne a massé des dizaines de milliers de soldats le long de la clôture périphérique du territoire, accompagnés de chars et d’artillerie. Il a activé quelque 300 000 réservistes, aux côtés de ses 160 000 hommes permanents.

On estime que le Hamas compte environ 25 000 membres dans sa branche militaire. Il possède également un vaste labyrinthe de tunnels souterrains à travers Gaza, qui, selon lui, s’étend sur 500 km (310 miles).

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti vendredi que le système humanitaire à Gaza était “face à un effondrement total avec des conséquences inimaginables pour plus de deux millions de civils”.

Il a appelé à un cessez-le-feu humanitaire, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la livraison de fournitures d’aide vitale à l’échelle nécessaire.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu’un tiers des hôpitaux de Gaza ne fonctionnaient plus en raison du manque d’électricité, de médicaments et de personnel. Ceux qui sont encore ouverts n’admettent que les cas d’urgence, ajoute le communiqué.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Unrwa, a déclaré jeudi qu’elle avait considérablement réduit ses opérations humanitaires parce qu’elle avait presque épuisé ses réserves de carburant. Plus de 600 000 des 1,4 million de personnes déplacées par les combats ont trouvé refuge dans ses installations.

Environ 500 camions par jour traversaient la frontière vers Gaza avant le début de la guerre. Mais ces derniers jours, seuls 12 camions en moyenne transportant de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales sont arrivés chaque jour.

Le chef du Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU affirme qu’une “bureaucratie insensée”, avec des contrôles extrêmement stricts sur les cargaisons des camions, ralentit le flux de l’aide via Rafah.

Il n’y a pas non plus eu d’expéditions de carburant, nécessaire à la production d’électricité pour les hôpitaux, les refuges, les boulangeries, les stations de traitement et de pompage de l’eau, ainsi que le système d’égouts.