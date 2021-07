Le président HATIEN Jovenel Moïse a été brutalement assassiné après des mois de manifestations antigouvernementales et un « coup d’État déjoué ».

Le pays était censé avoir des élections en 2018, mais Moïse avait jugé qu’il y avait trop d’instabilité pour une élection juste.

Il y a eu des troubles politiques en Haïti et des manifestations antigouvernementales

Que se passe-t-il en Haïti ?

Jovenel Moïse, le président d’Haïti, a été assassiné à son domicile aux premières heures du mercredi 7 juillet par des hommes armés non identifiés, selon le Premier ministre du pays.

Son épouse, la Première Dame Martine Moïse, a été hospitalisée après avoir été apparemment blessée lors de l’attaque.

haïtien Le communiqué du Premier ministre Claude Joseph a déclaré : « Un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et blessé mortellement le chef de l’État.

Joseph a condamné « l’acte odieux, inhumain et barbare » et a appelé au « calme » dans tout le pays.

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné à son domicile et la Première Dame Martine Moïse a été blessée dans l'attaque

Il a déclaré que tous les efforts sont faits pour « assurer la continuité de l’État et protéger la Nation », ajoutant : « La démocratie et la République l’emporteront ».

Que s’est-il passé avec les élections en Haïti?

En février, des politiciens de l’opposition ont nommé leur propre président dans le but de chasser Moïse dont le mandat de cinq ans avait expiré.

Joseph Mécène Jean-Louis, 72 ans, juge, a déclaré qu’il acceptait la nomination.

Moïse a insisté sur le fait que son mandat a pris fin en février 2022 – une revendication acceptée par les États-Unis.

Le 7 février, jour où son mandat présidentiel devait prendre fin, Moïse a affirmé qu’un coup d’État avait été déjoué pour renverser son gouvernement et le tuer.

23 personnes ont été arrêtées dont un officier supérieur de la police.

En février, Moïse avait affirmé qu'un coup d'État voulait renverser son gouvernement et le tuer

« Je remercie mon chef de la sécurité du palais », a-t-il mentionné à l’époque.

« Le but de ces personnes était d’attenter à ma vie. Ce plan a été avorté. »

Le lundi 5 juillet, Moïse a annoncé qu’il nommait un nouveau Premier ministre, le Dr Ariel Henry.

Henry a été chargé d’unifier le gouvernement et de préparer les élections prévues plus tard cette année.

Cependant, le Premier ministre Joseph a depuis pris le contrôle du pays au milieu de la mort de Moïse, selon AFP.

L’administration Biden s’est engagée à se tenir aux côtés du peuple haïtien pendant cette période.

L’ambassade des États-Unis en Haïti est actuellement en lock-out en raison de l’attaque et on ne sait pas quand les employés américains pourront retourner dans le bâtiment.

Quelques heures seulement après l’attaque, maison Blanche Attaché de presse Jen Psaki qualifié l’incident de « tragédie ».

« C’est un crime horrible, et nous sommes vraiment désolés pour la perte qu’ils subissent et traversent, car beaucoup d’entre eux se réveillent ce matin et entendent cette nouvelle », a-t-elle déclaré.

Ajoutant: « Et nous sommes prêts et à leurs côtés pour fournir toute l’aide nécessaire. »