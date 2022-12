Que se passe-t-il en Chine après les manifestations zéro Covid ? Voici ce que vous devez savoir

Pékin

CNN

—



Après que des manifestations sans précédent ont balayé la Chine, plusieurs villes ont pris des mesures pour assouplir certaines restrictions de Covid-19 et un haut responsable a signalé une approche plus douce des contrôles de virus – ce qui laisse supposer que la fin du zéro-Covid pourrait être en vue.

Le plus haut responsable chinois chargé de sa réponse à Covid a déclaré mercredi aux responsables de la santé qu’une “nouvelle étape et mission” dans la réponse à la pandémie était due à “la toxicité décroissante” de la variante Omicron, à l’augmentation des vaccinations et à “l’expérience accumulée” de la lutte contre le virus, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Les commentaires du vice-Premier ministre Sun Chunlan – qui ne faisaient aucune mention du «zéro-Covid» – sont intervenus après que la colère suscitée par la stratégie de plus en plus coûteuse de Pékin consistant à tester en masse, à mettre en quarantaine et à fermer des milliers de manifestants dans les rues des grandes villes.

Alors que leur nombre augmentait, beaucoup ont également exigé de plus grandes libertés politiques – et certains ont même appelé à la destitution du dirigeant chinois Xi Jinping.

Des manifestations d’une telle ampleur sont très inhabituelles en Chine. Alors que des manifestations sur les griefs locaux se produisent périodiquement, les protestations sont les plus répandues depuis le mouvement pro-démocratique de la place Tiananmen en 1989.

Le gouvernement chinois a rapidement réprimé, déployant des policiers sur les principaux sites de protestation, appelant les manifestants à les avertir et resserrant la censure en ligne.

Voici ce que nous savons.

Les manifestations ont été déclenchées par un incendie meurtrier le 24 novembre à Urumqi, la capitale de l’extrême ouest du Xinjiang. L’incendie a tué au moins 10 personnes et en a blessé neuf dans un immeuble d’appartements – provoquant la fureur du public après que des vidéos de l’incident semblaient montrer que les mesures de verrouillage avaient retardé les pompiers d’atteindre les victimes.

La ville était bloquée depuis plus de 100 jours, les habitants ne pouvant pas quitter la région et nombre d’entre eux étant contraints de rester chez eux.

Des vidéos ont montré des habitants d’Urumqi marchant vers un bâtiment gouvernemental et scandant la fin du verrouillage vendredi. Le lendemain matin, le gouvernement local a déclaré qu’il lèverait le verrouillage par étapes – mais n’a pas fourni de calendrier précis ni répondu aux manifestations.

Cela n’a pas réussi à apaiser la colère du public et les manifestations se sont rapidement propagées au-delà du Xinjiang, les habitants des villes et des universités de toute la Chine étant également descendus dans la rue.

Jusqu’à présent, CNN a vérifié 23 manifestations depuis samedi dans 17 villes chinoises – dont la capitale Pékin et le centre financier de Shanghai.

Samedi à Shanghai, des centaines de personnes se sont rassemblées pour une veillée aux chandelles sur Urumqi Road, du nom de la ville du Xinjiang, pour pleurer les victimes des incendies. Beaucoup ont brandi des feuilles de papier blanc vierges – une protestation symbolique contre la censure – et ont scandé : « Besoin des droits de l’homme, besoin de liberté ».

Certains ont également crié à Xi de “démissionner” et ont chanté “The Internationale”, un hymne socialiste utilisé comme un appel à l’action dans les manifestations du monde entier depuis plus d’un siècle. Il a également été chanté lors de manifestations pro-démocratie sur la place Tiananmen à Pékin avant une répression brutale par des troupes armées en 1989.

Dimanche soir, des manifestations de masse s’étaient propagées à Pékin, Chengdu, Guangzhou et Wuhan, où des milliers d’habitants ont appelé non seulement à la fin des restrictions de Covid, mais plus remarquablement, aux libertés politiques. Les habitants de certains quartiers fermés ont démoli les barrières et sont descendus dans la rue.

Des manifestations ont également eu lieu sur les campus, notamment dans les prestigieuses institutions de l’Université de Pékin et de l’Université Tsinghua à Pékin, et de l’Université de communication de Chine à Nanjing.

À Hong Kong, où une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020 a été utilisée pour étouffer la dissidence, des dizaines de personnes se sont rassemblées lundi soir dans le quartier central de la ville pour une veillée. Certains tenaient des morceaux de papier vierges, tandis que d’autres laissaient des fleurs et tenaient des pancartes commémorant les personnes tuées dans l’incendie d’Urumqi.

Entendez les manifestants en Chine appeler à la démission de Xi Jinping

Les remarques du vice-Premier ministre Sun mercredi sur la “nouvelle étape et mission” de la Chine dans le contrôle de la pandémie sont intervenues juste un jour après que la Commission nationale de la santé (NHC) du pays a déclaré que la rectification des mesures actuelles contre la pandémie était en cours et que les gouvernements locaux devraient “répondre et résoudre les demandes raisonnables”. des masses » en temps opportun.

Lors d’une réunion avec le NHC mercredi, Sun a également déclaré qu’une “approche centrée sur l’humain” devrait être adoptée, et que la Chine devrait renforcer ses mesures de “diagnostic, test, traitement et quarantaine”, continuer à augmenter les taux de vaccination – en particulier chez les personnes âgées – et renforcer les médicaments et les ressources médicales.

Les experts ont précédemment déclaré que des taux de vaccination plus élevés chez les personnes âgées étaient nécessaires avant tout assouplissement potentiel des restrictions.

Lors d’un point de presse du Conseil d’État mardi, les hauts responsables de la santé ont semblé reconnaître les perturbations causées par des mesures telles que les fermetures, affirmant que les fermetures à long terme “peuvent provoquer de l’anxiété et des difficultés dans la vie”.

Le porte-parole du NHC, Mi Feng, a déclaré que les politiques de Covid étaient en train d’être rectifiées pour inclure la levée du verrouillage “le plus rapidement possible” afin de réduire les inconvénients.

Ces derniers jours, au moins six villes à travers la Chine, dont Pékin, ont apporté des modifications à leurs politiques Covid, dans certains cas en levant les blocages, en assouplissant les exigences de quarantaine et en éliminant les tests de masse, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Depuis lundi, le nombre de cas de Covid transmis localement signalés quotidiennement en Chine est en baisse, sur la base des données du NHC.

Les protestations publiques sont extrêmement rares en Chine, où le Parti communiste a resserré son emprise sur tous les aspects de la vie, lancé une répression radicale contre la dissidence, anéanti une grande partie de la société civile et construit un État de surveillance de haute technologie.

Le système de surveillance de masse est encore plus strict au Xinjiang, où le gouvernement chinois est accusé d’avoir détenu jusqu’à 2 millions de Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans des camps où d’anciens détenus ont affirmé avoir été abusés physiquement et sexuellement.

Un rapport accablant des Nations Unies en septembre a décrit le réseau de surveillance « envahissant » de la région, avec des bases de données policières contenant des centaines de milliers de fichiers avec des données biométriques telles que des scans du visage et des globes oculaires.

La Chine a nié à plusieurs reprises les accusations de violations des droits de l’homme dans la région.

Bien que des manifestations se produisent en Chine, elles se produisent rarement à cette échelle ou visent aussi directement le gouvernement central et le dirigeant du pays, a déclaré Maria Repnikova, professeure agrégée à la Georgia State University qui étudie la politique et les médias chinois.

“Il s’agit d’un type de protestation différent des manifestations plus localisées que nous avons vues se reproduire au cours des deux dernières décennies et qui ont tendance à concentrer leurs revendications et leurs revendications sur les responsables locaux et sur des questions sociétales et économiques très ciblées”, a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, cette fois, les manifestations se sont étendues pour inclure “l’expression plus nette des griefs politiques parallèlement aux inquiétudes concernant les blocages de Covid-19”.

Ces derniers mois, il y a eu de plus en plus de signes que le public a perdu patience avec le zéro-Covid, après près de trois ans de difficultés économiques et de perturbations de la vie quotidienne.

Des poches isolées de protestation ont éclaté en octobre, avec des slogans anti-zéro-Covid apparaissant sur les murs des toilettes publiques et dans diverses villes chinoises, inspirés par une banderole accrochée par un manifestant isolé sur un viaduc à Pékin quelques jours seulement avant que Xi n’en cimente un troisième terme au pouvoir.

Plus tôt en novembre, des manifestations plus importantes ont eu lieu à Guangzhou, les habitants défiant les ordres de verrouillage pour renverser les barrières et applaudir alors qu’ils descendaient dans la rue.

Alors que les manifestations dans plusieurs régions de Chine semblent s’être largement dispersées pacifiquement au cours du week-end, les autorités ont réagi avec plus de force dans certaines villes lundi et mardi, inondant les sites de protestation pour décourager les gens de se rassembler.

Les autorités de certaines villes ont également adopté des tactiques de surveillance, comme celles utilisées au Xinjiang, pour intimider ceux qui ont manifesté ce week-end.

Dans ce qui semblait être la première réponse officielle – bien que voilée – aux manifestations, le chef de la sécurité intérieure chinoise s’est engagé lors d’une réunion mardi à « maintenir efficacement la stabilité sociale globale ».

Sans mentionner les manifestations, Chen Wenqing a exhorté les responsables de l’application des lois à “résolument frapper fort contre les activités d’infiltration et de sabotage par des forces hostiles, ainsi que contre les actes illégaux et criminels qui perturbent l’ordre social”, a rapporté Xinhua.

Le langage dur peut signaler une répression brutale à venir.

Une vidéo montre un journaliste britannique “battu” et détenu en Chine

Ces derniers jours, des vigiles et des manifestations de solidarité avec les manifestants en Chine ont eu lieu dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, aux États-Unis et en Malaisie.

Des responsables et des organisations étrangères ont également exprimé leur soutien aux manifestants et critiqué la réponse de Pékin.

“Nous surveillons cela de près, comme vous vous en doutez”, a déclaré lundi le coordinateur du Conseil de sécurité nationale des États-Unis pour les communications stratégiques, John Kirby. “Nous continuons à nous lever et à soutenir le droit de manifester pacifiquement.”

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré aux journalistes que le gouvernement chinois devrait “écouter la voix de son propre peuple… lorsqu’il dit qu’il n’est pas satisfait des restrictions qui lui sont imposées”.

L’Union européenne de radio-télévision a également déclaré lundi qu’elle condamnait “l’intimidation et l’agression intolérables” dirigées contre des journalistes membres en Chine, faisant apparemment référence à des journalistes étrangers détenus lors de manifestations.