Que se passe-t-il en Afrique du Sud ? Émeutes et pillages expliqués

Des émeutes ont éclaté en Afrique du Sud cette semaine après l’arrestation de l’ancien président Jacob Zuma pour outrage au tribunal.

Mais pourquoi a-t-il été arrêté et pourquoi ses partisans protestent-ils ?

PA

La violence a éclaté à travers le pays alors que l’ancien président Jacob Zuma a été arrêté[/caption]

Que se passe-t-il en Afrique du Sud ?

Le nombre de morts en Afrique du Sud est passé à 72 alors que la violence se poursuit dans tout le pays après l’emprisonnement de l’ancien président.

Des foules pillant et incendiant des centres commerciaux se sont heurtées mardi à la police dans plusieurs villes.

Une fillette de six mois aurait été touchée à la tête par une balle en caoutchouc.

La BBC filmé un bébé jeté d’un immeuble à Durban qui était en feu après le pillage des magasins du rez-de-chaussée.

L’armée a été déployée pour aider la police débordée depuis le début des troubles la semaine dernière.

La police sud-africaine a déclaré dans un communiqué avoir identifié 12 personnes soupçonnées d’avoir provoqué les émeutes et qu’un total de 1 234 personnes avaient été arrêtées.

Le président Cyril Ramaphosa l’a qualifié d’une des pires violences observées en Afrique du Sud depuis les années 1990, avant la fin de l’apartheid, avec des incendies, des autoroutes bloquées et des entreprises et entrepôts pillés dans les grandes villes et les petites villes des provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng.

AFP

Les services de police sud-africains arrêtent un pilleur au centre commercial Gold Spot à Vosloorus, au sud-est de Johannesburg[/caption]

Pourquoi le président Jacob Zuma a-t-il été arrêté ?

Zuma a été démis de ses fonctions en 2018 et remplacé par Cyril Ramaphosa après un mandat de neuf ans entaché de scandales de corruption et de copinage.

Les critiques l’ont surnommé le «président de Teflon» pour sa capacité perçue à contourner la justice.

Zuma a nié qu’il y ait eu une corruption généralisée au cours de ses années au pouvoir et a lancé une note de défi dimanche, s’en prenant aux juges et lançant des contestations judiciaires contre son arrestation.

Jacob Zuma s’est rendu à la police mercredi pour commencer 15 mois de prison pour outrage au tribunal – l’aboutissement d’un long drame juridique considéré comme un test de la capacité du pays à faire respecter l’état de droit.

Il y a aussi des allégations selon lesquelles il a autorisé trois hommes d’affaires nés en Inde, Atul, Ajay et Rajesh Gupta, à piller les ressources de l’État et à exercer une influence sur la politique gouvernementale. Lui et les frères Gupta, qui ont fui à Dubaï après le retrait de Zuma, nient tout acte répréhensible.

Zuma fait face à une affaire judiciaire distincte concernant un marché d’armes de 2 milliards de dollars en 1999 alors qu’il était vice-président. Il a nié les accusations.

La police avait signalé qu’elle arrêterait Zuma d’ici la fin du 14 juillet s’il ne se présentait pas à un poste de police.

Mais au final, Zuma, 79 ans, a décidé d’y aller tranquillement.

AFP

L’ancien président bénéficie toujours d’un soutien important de l’ANC[/caption]

Pourquoi les gens pillent-ils ?

Malgré sa réputation ternie, l’ancien président a un poids considérable parmi les responsables et les membres de la base du Parti national africain.





Des centaines de ses partisans, dont certains armés de fusils, de lances et de boucliers, s’étaient rassemblés à proximité dans sa propriété rurale de Nkandla, dans la province du KwaZulu-Natal (KZN), pour tenter d’empêcher son arrestation et ont exigé la libération de leur héros politique.

Les faibles revenus et le chômage – atteignant un niveau record de 32,6% parmi la population active et encore plus élevé à 46,3% parmi les jeunes – sont considérés comme les bombes à retardement qui ont explosé, rapporte la BBC.

Aujourd’hui, beaucoup pensent que son successeur à la présidence, Cyril Ramaphosa, n’a pas réussi à faire preuve de leadership décisif, à calmer la colère suscitée par l’emprisonnement de Zuma ou à rassurer les Sud-Africains qu’ils seront en sécurité.