Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous mangez régulièrement de l’ananas

Les fruits tropicaux ont mauvaise réputation car ils contiennent plus de sucre que les autres types de fruits. Il s’avère que la consommation d’ananas présente de nombreux avantages pour la santé. Du renforcement de votre système immunitaire à l’aide à la digestion, nous avons discuté avec des diététiciens pour savoir ce qui arrive à votre corps lorsque vous mangez régulièrement de l’ananas.

Que vous cherchiez à améliorer votre alimentation ou simplement à profiter davantage de ce délicieux fruit, lisez la suite pour découvrir pourquoi l’ananas mérite une place dans votre assiette.

L’ananas est-il bon pour vous ?

L’ananas peut être un complément tropical rafraîchissant et nutritif à une alimentation équilibrée. Voici quatre bienfaits pour la santé de la consommation d’ananas.

Vous digérerez peut-être mieux les protéines

L’un des bienfaits les moins connus de la consommation d’ananas est sa capacité à faciliter la digestion des protéines, grâce à une enzyme appelée bromélaïne. La bromélaïne aide à décomposer les protéines en peptides et acides aminés plus petits, ce qui permet à votre corps d’absorber plus facilement ces nutriments, en particulier ceux provenant de la viande et d’autres protéines animales, explique-t-il. Megan Huff, diététiste, diététiste diplômée propriétaire de Nutrition by Megan. La bromélaïne aide non seulement à la digestion, mais possède également des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses, ajoute une nutritionniste basée à Oklahoma City Katie Drakeford, MA, diététiste.

Vous pouvez renforcer votre système immunitaire

L’ananas est une source puissante de vitamine C, offrant un impressionnant 88 % de l’apport quotidien recommandé dans une tasse, explique-t-il. Julie Lichtman, diététiste, LDNnutritionniste à Philadelphie, PA La vitamine C est un antioxydant essentiel qui joue un rôle crucial dans le renforcement de votre système immunitaire en protégeant les cellules des dommages causés par les radicaux libres, qui peuvent affaiblir les défenses de l’organisme. En plus de la vitamine C, l’ananas est également une source de vitamines B, de potassium et de magnésium, ajoute Linda Nikolakopoulos, M.Sc., Dt.P., LDN, CDCESpropriétaire de Nutritious Measures.

Votre glycémie pourrait s’améliorer

L’ananas est une excellente source de manganèse, qui peut favoriser une glycémie saine dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Le manganèse joue un rôle dans le métabolisme des glucides et des lipides, ce qui peut aider à maintenir une glycémie stable.

Cependant, en raison de sa teneur naturelle en sucre, il est important d’associer l’ananas à une protéine ou à une graisse saine, comme le yaourt grec ou le saumon, pour aider à stabiliser la glycémie, en particulier pour les personnes diabétiques ou sensibles à l’insuline. Cette combinaison peut fournir une réponse glycémique plus équilibrée, empêchant les augmentations et les baisses rapides de la glycémie.

Vous pouvez réduire l’inflammation

L’ananas est riche en antioxydants comme les flavonoïdes, la vitamine C, la bromélaïne et le bêta-carotène, qui peuvent aider à combattre l’inflammation dans le corps.Ces antioxydants agissent en neutralisant les radicaux libres qui peuvent provoquer un stress oxydatif et une inflammation. Si on ne les contrôle pas, ils peuvent potentiellement conduire à des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le cancer. L’ananas peut aider à réduire le risque de développer ces maladies en contrôlant l’inflammation, explique-t-on. Rachel Weiss, M.Sc., Dt.P., C.D., CNSC.

Nutrition de l’ananas

Une portion d’ananas, soit environ une demi-tasse, contient les éléments suivants, selon l’USDA.

Calories: 41

Glucides : 11 g

Fibres alimentaires : 1 g

Sucre total : 8 g

Sucre ajouté : 0 g

Protéine:

Matières grasses totales : 0 g

Graisses saturées : 0 g

Cholestérol : 0 g

Sodium : 1 mg

Vitamine C : 40 mg

Potassium : 90 mg

Manganèse : 1 mg

L’ananas est un fruit faible en calories qui fournit une variété de nutriments essentiels. Une portion d’une demi-tasse contient seulement 41 calories et 11 grammes de glucides. L’ananas est particulièrement riche en vitamine C, fournissant près de la moitié de l’apport quotidien recommandé par demi-tasse, ce qui en fait un excellent choix pour la fonction immunitaire et la santé de la peau. Comme il est également riche en eau, c’est une délicieuse façon de s’hydrater.

L’ananas est-il sans danger pour tout le monde ?

Bien que l’ananas soit un fruit nutritif, il n’est pas forcément le bon choix pour tout le monde. Certaines personnes peuvent souffrir de réactions allergiques à l’ananas, qui peuvent aller de symptômes légers, comme des démangeaisons et un gonflement de la bouche et de la gorge, à des réactions plus graves. De plus, l’acidité élevée de l’ananas peut également irriter les estomacs sensibles ou aggraver des affections telles que le reflux acide et le reflux gastro-œsophagien (RGO).

De plus, la bromélaïne, une enzyme présente dans l’ananas, peut interagir avec certains médicaments, comme les anticoagulants, et augmenter le risque de saignement. Pour les personnes diabétiques, les fruits constituent un ajout sain à votre alimentation. Cependant, les sucres naturels de l’ananas peuvent provoquer des pics de glycémie, surtout si vous ne faites pas attention à la taille des portions et si vous l’associez à une source de protéines.

Conseils pour déguster l’ananas

Utilisez l’écorce comme une tasse pour une version tropicale d’une Pina Colada dans un ananas.

« Pensez à l’ajouter à un bol de yaourt ou à un smoothie pour le petit-déjeuner, à l’inclure dans une salade ou un bol de céréales pour le déjeuner, ou à griller de l’ananas avec un poulet teriyaki pour le dîner », explique une diététicienne basée à Arlington, en Virginie. Jennifer Lefton, M.Sc., diététiste.

Faites griller de l’ananas et associez-le au saumon, au poulet ou au porc. Essayez-le dans cette galette de porc estivale au sésame et au gingembre avec ananas grillé.

« Pour le dessert, essayez des rondelles d’ananas grillées avec une boule de glace à la vanille », suggère Lefton.

Préparez une salsa d’ananas hachée avec de l’ananas, des tomates, de la coriandre et du citron vert pour une garniture rafraîchissante sur du poulet ou du saumon ou directement avec une chips.

Questions fréquemment posées

Que se passe-t-il si vous mangez de l’ananas tous les jours ? Manger de l’ananas tous les jours peut fournir à votre corps une bonne dose de vitamines, de minéraux et d’antioxydants, en particulier de vitamine C et de manganèse, essentiels à la fonction immunitaire et à la santé des os.



Quels sont les effets de l’ananas sur votre corps ? L’ananas contient de la bromélaïne, une enzyme qui facilite la digestion et peut aider à réduire l’inflammation. Il est également riche en antioxydants, qui peuvent aider à protéger vos cellules contre les dommages et à soutenir un système immunitaire sain. La teneur naturelle en fibres du fruit peut également favoriser une digestion régulière.



Est-il sécuritaire de manger de l’ananas tous les jours ? Oui, il est généralement sans danger de manger de l’ananas tous les jours en quantité modérée. Cependant, certaines personnes peuvent ressentir une irritation de la bouche ou un inconfort gastro-intestinal en raison de son acidité et de sa teneur en bromélaïne. Les personnes souffrant d’allergies ou de certains problèmes de santé doivent consulter un professionnel de la santé avant de consommer de l’ananas quotidiennement.



Quel est le meilleur moment pour manger de l’ananas ? Il n’y a pas de moment idéal pour manger de l’ananas. Mangez-en entre les repas comme collation rafraîchissante. Ou savourez-le après un repas pour faciliter la digestion. Manger de l’ananas le matin peut fournir un regain d’énergie naturel et favoriser l’hydratation, tandis que le consommer plus tard dans la journée peut aider à satisfaire les envies de sucré avec moins de calories.

L’essentiel

Grâce à sa teneur élevée en vitamine C, à son enzyme bromélaïne et à ses propriétés anti-inflammatoires, l’ananas offre de nombreux bienfaits pour la santé. Il s’agit notamment d’améliorer la digestion, de soutenir la santé immunitaire et de réduire l’inflammation. Cependant, les personnes ayant l’estomac sensible ou certaines conditions médicales peuvent vouloir consommer de l’ananas avec modération.