Que se passe-t-il dans notre cerveau lors d’une effroyable nuit d’Halloween ?

Nous sommes à la mi-octobre — et vous savez ce que cela signifie. Des millions de personnes regardent des rediffusions de The Shining, se promènent sur la pointe des pieds dans des maisons hantées et participent volontairement à ce qui équivaut essentiellement à une légère détresse psychologique. Pendant la saison effrayante, nous avons soif de peur.

À première vue, choisir délibérément d’avoir peur semble plutôt inhabituel. Notre corps n’est-il pas censé reconnaître la peur comme une sensation négative pour savoir quand nous armer contre les menaces ?

Pour aider à expliquer une telle dissonance, j’ai contacté un spécialiste des traumatismes qui m’a donné un aperçu de ce qui se passe exactement dans notre cerveau lorsque nous décidons de rechercher la sensation de peur.

“Une grande partie du tirage au sort est qu’il y a une montée d’adrénaline”, a expliqué Arianna Galligher, directrice associée du Trauma Recovery Center du Ohio State University Wexner Medical Center.

Huer! Maintenant, que vient-il de se passer dans votre cerveau ?

Au moment précis où nous ressentons de la peur – déclenchée par une peur du saut dans un film d’horreur, par exemple – notre cerveau libère un cocktail d’endorphines et d’adrénaline. Ce mélange d’hormones, dit Galligher, est similaire à ce que le cerveau envoie pendant les moments d’excitation. Bien sûr, nous nous réjouissons de l’excitation. C’est pourquoi la peur se sent souvent bien.

“La peur et l’excitation sont les deux faces d’une même médaille”, a-t-elle déclaré. “Et pour beaucoup de gens, ce genre de secousse est excitant même si la peur est un ingrédient.”

Une terreur de courte durée peut également offrir une expérience unique et satisfaisante. Lorsque nous sommes purement excités ou heureux, dit Galligher, notre corps déclenche principalement la dopamine, l’hormone classique du plaisir. Mais si la partie de notre cerveau chargée de juger des menaces, l’amygdale, décide qu’il y a danger, de l’adrénaline et une hormone de stress appelée cortisol s’ajoutent au mélange.

Ces deux-là activent nos instincts de survie.

“C’est à ce moment-là que vous commencez à remarquer ces sensations physiques dans votre corps”, a déclaré Galligher. “Votre respiration devient un peu courte et superficielle, votre cœur peut commencer à pomper plus vite, vous commencez à vous sentir un peu agité. Votre vue s’améliore un peu, vous êtes excité, vous êtes nerveux, vous êtes prêt à réagir .”

Nous sommes revigorés et nous aimons ça. Eh bien, certains d’entre nous le font au moins.

Netflix



Mais si vous êtes un peu comme moi, cette bouffée d’énergie remplie de panique ne s’estompe pas immédiatement. Une fois que l’écran d’un film d’horreur devient noir, il n’est pas rare de ressentir un sentiment de stress persistant – même si nous savons que le film est terminé et n’était pas réel.

“Lorsque nous nous engageons dans quelque chose d’effrayant”, a expliqué Galligher, “alors la prochaine progression naturelle pour notre cerveau est de s’attarder en quelque sorte dans cet espace de” Et si? — cette menace existentielle.”

“Nous préparons notre cerveau pour aller dans le pire des cas et commencer à planifier nos stratégies de survie”, a-t-elle ajouté.

La solution est de sortir de l’espace de tête “quelque chose d’horrible se passe”, suggère Galligher. Sauter sur YouTube et regarder des vidéos de chats mignons ou écouter de la musique classique apaisante pendant une heure ou deux, peut-être ?

Une montée d’adrénaline effrayante n’est pas pour tout le monde

“Ce n’est pas nécessairement que” je ne peux pas avoir peur “, c’est que” je vais être vraiment intentionnel quant à la saveur de la peur avec laquelle je vais m’engager “”, a déclaré Galligher à propos de ceux qui préfèrent ne pas rencontrer une goule sanglante à Halloween.

Bien que n’importe qui puisse trouver la peur désagréable, elle peut être particulièrement douloureuse pour les personnes qui ont subi un traumatisme et qui ont une relation plus compliquée avec l’émotion. Parce que leurs esprits ont été préparés à catégoriser certaines menaces comme extrêmement graves, les événements liés à des stimuli générateurs de peur pourraient évoquer une réponse trop forte, comme une attaque de panique.

Galligher explique que pour ressentir la peur de manière plus sûre, certaines personnes peuvent préférer entrer dans une réaction de peur dans un environnement favorable avec des amis, de la famille ou d’autres éléments réconfortants. Par exemple, une personne sensible aux hauteurs peut ne pas s’amuser en parachutisme, mais elle pourrait profiter du parachutisme en réalité virtuelle où elle peut retirer son casque à tout moment.

Le bien et le mal de se sentir effrayé

“Nous ne voulons pas vivre dans un état constant de peur, mais il est important de savoir que vous pouvez ressentir la peur et survivre à cette circonstance”, a déclaré Galligher.

En tant que travailleur social, Galligher travaille avec des survivants de crimes violents. Certains de ses patients font face à une peur à long terme provenant d’un traumatisme passé, mais pendant leur rétablissement, elle ne parle pas de l’émotion comme d’une émotion à conjurer. Au lieu de cela, elle dit qu’il vaut mieux se désensibiliser à ce qui vous fait peur au lieu de l’éviter.

D’où le sentiment “faites face à vos peurs”.

“L’évitement est en fait un symptôme qui prolonge les symptômes de traumatisme et de SSPT”, a déclaré Galligher. “Nous travaillons donc très dur pour aider les gens à éviter l’évitement.”

La désensibilisation peut aussi se produire avec une frayeur agréable. Galligher cite l’exemple des fans de films d’horreur hardcore qui regardent tout le temps des films sanglants ou effrayants. “Les gens qui s’intéressent vraiment aux films d’horreur ont tendance à ne pas avoir peur”, a-t-elle déclaré. “Ils sont attirés par des éléments plus artistiques du film.”

“S’ils les regardent tous les jours”, a-t-elle poursuivi, ils “sont en quelque sorte insensibles à cette réaction de surprise”.

Trop de normalisation de la peur, cependant, peut conduire à une pente glissante pour les amateurs d’adrénaline. Galligher dit que certains pourraient commencer à se mettre dans des situations légitimement dangereuses pour continuer à recevoir l’adrénaline que le terrible sentiment provoque.

Finalement, leur activité choisie peut ne plus jouer avec une planche Ouija ou lire Edgar Allen Poe, mais plutôt parcourir une zone dangereuse sur une route déserte. “Il y a des gens qui montent la barre à la poursuite de ce genre de décharge de dopamine qui se présente”, a-t-elle déclaré.

D’un autre côté, si quelqu’un ressent continuellement de la peur sans pour autant désensibilisation, souligne Galligher, il pourrait y avoir des conséquences physiquement malsaines.

“Si nous nous exposons de manière prolongée à des situations qui produisent une peur de haute intensité”, a-t-elle déclaré, “cela peut avoir un impact négatif, au fil du temps, en termes de libération d’hormones de stress censées être temporaires. ” Une telle libération excessive, dit-elle, pourrait créer une inflammation excessive dans le corps.

Mais en fin de compte, Galligher note qu’avec modération, “nous voulons, en tant qu’êtres humains, avoir la capacité d’éprouver une gamme d’émotions – la peur, étant l’une d’entre elles”.