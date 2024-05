Que se passe-t-il dans leur cerveau ?

Comment se fait-il que certaines personnes développent la pathologie d’Alzheimer dans leur cerveau sans ressentir aucun symptôme ? Crédit image : Jasmin Merdan/Getty Images.

Cet article a été initialement publié sur Actualités médicales aujourd’hui

Des chercheurs néerlandais ont découvert dans une banque nationale de cerveaux un sous-groupe d’individus dont le cerveau présentait des signes de la maladie d’Alzheimer mais qui n’en ont jamais présenté de leur vivant.

Il s’agit d’un phénomène rare, disent certains experts, mais cela peut arriver puisqu’il peut s’écouler des décennies entre les premiers dépôts amyloïdes dans le cerveau qui caractérisent la maladie et l’apparition des symptômes.

La soi-disant résilience aux symptômes de la maladie d’Alzheimer peut se développer grâce à la génétique ou à des choix de mode de vie, mais certaines études ont montré que des activités stimulant les fonctions cognitives peuvent aider à compenser ces symptômes.

Des chercheurs néerlandais, après avoir étudié les données de plus de 2 000 cerveaux de la banque de cerveaux néerlandaise, ont récemment fait une découverte surprenante.

Leur étude — qui paraît dans Acta Neuropathologie Communications — a constaté qu’un sous-groupe de personnes présentait des indications claires de La maladie d’Alzheimer dans leur tissu cérébral, mais ils n’ont présenté aucun symptôme de leur vivant.

Certes, ils n’ont identifié que 12 de ces individus à partir du tissu cérébral disponible avec les informations cliniques nécessaires enregistrées. Mais cela a soulevé un certain nombre de questions sur la maladie elle-même et sur ce qui rend une personne résiliente.

La démence affecte directement plus de 55 millions de personnes dans le monde, et jusqu’à 70 % de ces personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer, caractérisée par une perte de cellules cérébrales associée à l’accumulation toxique de deux protéines, amyloïde et tau.

Les symptômes les plus courants de la maladie d’Alzheimer sont : la perte de mémoire, les déficits cognitifs, les problèmes d’expression, de reconnaissance, de conscience spatiale, de lecture ou d’écriture, ainsi que des changements importants dans la personnalité et le comportement.

Étant donné que la maladie d’Alzheimer est progressive, ces symptômes sont généralement légers au début et ont tendance à s’aggraver avec le temps.

Qu’est-ce qui pourrait faire progresser la maladie d’Alzheimer sans symptômes ?

Le phénomène de la maladie d’Alzheimer sans symptômes est appelé « résilience ».

Dans le groupe résilient, les chercheurs ont observé qu’un type de cellules cérébrales appelées astrocytes – qu’ils ont décrit dans une étude communiqué de presse en tant que « collecteurs d’ordures » qui jouent un rôle protecteur dans le cerveau, ils semblaient produire davantage d’un antioxydant appelé métallothionéine.

Les astrocytes peuvent augmenter l’inflammation lorsqu’ils interagissent avec les microglies du cerveau, mais ces voies liées à la maladie d’Alzheimer semblent moins actives dans le groupe résilient.

Les chercheurs ont également découvert qu’une réponse des cellules cérébrales censée éliminer toutes les protéines toxiques mal repliées était relativement normale dans le groupe résilient.

Cette « réponse protéique dépliée » est généralement affectée chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Et il y avait des signes que les cellules cérébrales des individus résilients contenaient plus de mitochondries que les cellules des autres patients atteints de la maladie d’Alzheimer, ce qui signifiait que la production d’énergie aurait été plus forte dans le groupe résilient.

Réserve cognitive et phénomène de « résilience »

La génétique et le mode de vie peuvent jouer un rôle dans ce type de résilience, David Merrill, MD, Ph.D.psychiatre gériatrique et directeur du Pacific Brain Health Center du Pacific Neuroscience Institute au Providence Saint John’s Health Center à Santa Monica, en Californie, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui.

« Réserve cognitive, qui correspond à la résilience du cerveau aux dommages, joue un rôle important. De plus, les facteurs génétiques, le mode de vie et les influences environnementales peuvent moduler l’apparition et la gravité des symptômes malgré la pathologie sous-jacente », a déclaré Merrill.

« Les auteurs parlent de changements dans la fonction des cellules de soutien neuronales comme les astrocytes et les microglies, ou dans les composants des neurones comme les mitochondries productrices d’énergie », a-t-il ajouté.

Yuko Hara, PhDdirecteur du vieillissement et de la prévention de la maladie d’Alzheimer à l’Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF), qui n’a pas non plus été impliqué dans l’étude, a déclaré MNT qu’il peut y avoir un décalage de 20 à 30 ans entre les premiers signes de dépôts amyloïdes dans le cerveau et l’apparition des symptômes.

Hara a expliqué qu’il existe des moyens par lesquels les gens peuvent développer leur réserve cognitive au fil du temps :

« La réserve cognitive est la capacité du cerveau à résister aux effets des changements liés à l’âge ou à une pathologie liée à une maladie, telle que la bêta-amyloïde, qui entraîne généralement un déclin de la fonction cognitive. Sur la base de ce phénomène, les connaissances et les expériences que les gens acquièrent tout au long de leur vie leur permettent de mieux faire face à des pathologies comme la bêta-amyloïde et de maintenir leurs fonctions cognitives plus longtemps. Il existe de nombreuses choses que vous pouvez faire pour augmenter votre réserve cognitive : suivre un cours pour apprendre quelque chose de nouveau, lire des livres, apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer d’un instrument de musique ou stimuler et mettre votre cerveau au défi d’une autre manière.

Quelle est la fréquence de la maladie d’Alzheimer sans symptômes ?

Merrill a déclaré que les enfants adultes ou les conjoints de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer peuvent se présenter pour un test sans symptômes, mais qu’en général, la plupart des patients des cliniques recherchent des soins lorsque les symptômes apparaissent.

Il a expliqué : « Il n’est pas courant d’avoir des patients sans symptômes, qu’il s’agisse de la maladie d’Alzheimer ou autre. Cela dit, les premiers symptômes de [Alzheimer’s] peut imiter le vieillissement normal, de nombreuses personnes en viennent à répondre à cette question : ce qui se passe est-il normal ou le début d’un [Alzheimer’s disease]?“

« Nous constatons davantage un continuum de symptômes plutôt qu’un phénomène catégorique entre symptomatique et non symptomatique. De cette façon, il est logique que les donneurs de cerveau sans aucun symptôme aient été rarement observés dans l’étude », a ajouté Merrill.

« La pathologie d’Alzheimer est observée chez des individus asymptomatiques, bien que ce soit l’exception et non la règle dans la pratique clinique. Cela concorde avec les recherches émergentes qui suggèrent que la maladie d’Alzheimer peut exister sans symptômes cognitifs manifestes, probablement en raison de la réserve cognitive ou des mécanismes compensatoires du cerveau, qui ont été rapportés dans l’étude. – David Merrill, MD, PhD

Hara a déclaré que les marqueurs de la maladie d’Alzheimer peuvent apparaître assez tôt dans la vie sans la présence de symptômes typiques. Elle a souligné un certain nombre d’études intéressantes sur le phénomène.

« De nombreuses personnes présentent des marqueurs pathologiques de la maladie d’Alzheimer sans présenter les symptômes de la maladie d’Alzheimer. La bêta-amyloïde, marqueur pathologique de la maladie d’Alzheimer, peut commencer à s’accumuler dans le cerveau dès la vingtaine« , a-t-elle souligné.

« Le dépôt d’amyloïde dans le cerveau commence des décennies avant l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Une étude a révélé que 44 % des personnes de 90 ans ayant de bonnes fonctions cognitives avait une pathologie amyloïde« , a déclaré Hara.

« Il existe également des exemples de mutations génétiques qui confèrent une protection contre une forme génétique de la maladie d’Alzheimer », a-t-elle ajouté.

Cependant, elle a noté que ces événements semblent rares :

« UN étude de 2019 ont rapporté qu’une femme porteuse de la mutation préséniline 1 (PSEN1), une cause génétique de la maladie d’Alzheimer précoce, n’a pas développé de démence dans la quarantaine comme d’autres personnes porteuses de la mutation. Au lieu de cela, elle n’avait que de légers troubles de la mémoire à 70 ans. Les chercheurs ont découvert que la femme possédait deux copies d’une mutation rare appelée APOE3 mutation de Christchurch, qui l’a probablement rendue résistante à l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer d’ici 30 ans, malgré des taux très élevés de bêta-amyloïde dans le cerveau.

Stratégies de prévention de la maladie d’Alzheimer

Bien qu’il existe des facteurs génétiques qui peuvent déterminer la vulnérabilité d’une personne à développer la maladie d’Alzheimer, un rapport de 2020 publié dans La Lancette ont indiqué que la consommation d’alcool, le tabagisme, une mauvaise alimentation, le manque d’éducation, le manque d’interaction sociale et le manque d’exercice peuvent tous contribuer à la progression de la maladie.

Parallèlement, les recherches suggèrent que certains interventions sur le mode de vie qui stimulent l’activité cérébrale peuvent aider soit à augmenter la réserve cognitive, soit à atténuer certains symptômes.

Par exemple, une étude publiée dans Neurologie en 2021 ont révélé que des niveaux élevés d’activité cognitive, comme la lecture, les jeux de dames et de puzzles et l’écriture de lettres, peuvent retarder l’apparition de la maladie d’Alzheimer de 5 ans chez les personnes âgées de 80 ans et plus.

Une autre étude, publiée en 2022 dans PNASont découvert que plus de temps passé à des activités cognitives passives, comme regarder la télévision, est lié à un risque accru de démence, tandis que plus de temps passé à des tâches cognitivement actives, comme utiliser un ordinateur, est lié à un risque réduit de démence.

Et une étude de Réseau JAMA ouvertpublié en juillet 2023, a révélé que la participation fréquente à des activités stimulantes pour le cerveau, notamment tenir un journal, jouer aux échecs et résoudre des mots croisés, était associée à un risque plus faible de développer une démence chez les personnes âgées.

