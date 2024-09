Que se passe-t-il cette semaine dans le comté de Thurston

Dimanche 8 septembre

Atelier Mapathé Diop sur les percussions traditionnelles du Sénégal : Rejoignez l’artiste invité Mapathé Diop pour un atelier gratuit pour en apprendre davantage sur les percussions traditionnelles du Sénégal et en profiter au parc d’État de Tolmie. L’atelier se déroulera de 10 h à 11 h 30 le dimanche 8 septembre, dans le Lower Kitchen Shelter du parc d’État au 7730 61st Ave NE, sur l’eau dans le nord-est du comté de Thurston. Il est ouvert à tous les âges. Aucune inscription n’est requise ; des places sont disponibles pour un maximum de 45 personnes. Ceux qui ont leur propre tambour à apporter sont invités à le faire. Un pass Discover annuel ou d’une journée est requis pour l’accès en véhicule. Des pass Discover sont disponibles en ligne et à l’entrée du parc. Le programme est présenté par Washington State Parks Programme d’arts populaires et traditionnels et École populaire d’Arbutus.

Lundi 9 septembre

Club de jardinage fleuri convivial : Le club tiendra sa réunion mensuelle le lundi 9 septembre au Mountain Greens Mobile Home Clubhouse, 5280 55th Lane SE, Lacey. Le temps de convivialité est à 9h30 avec réunion, déjeuner et programme à suivre. Les intervenants sont Penny et Paul Longwell, créateurs du Pollinator Garden au Thurston County Fairground. Découvrez leur vidéo sur FacebookLes visiteurs sont les bienvenus.

Lancement de la saison du Chœur des Jeunes d’Olympia : La première répétition de la saison 2024-2025 aura lieu le lundi 9 septembre à la Washington Middle School à Olympia. Les nouveaux chanteurs sont les bienvenus. De plus, des auditions auront lieu de 16h30 à 18h30 le jeudi 12 septembre à la Washington Middle School. Les personnes sans rendez-vous sont les bienvenues. FORZA, une chorale ténor/basse pour voix inchangées, changeantes et modifiées de la 6e à la 12e année, sous la direction de John Guarente, revient cette saison. Pour plus d’informations sur les programmes et le calendrier de la chorale des jeunes, visitez le site Web à l’adresse olympiayouthchorus.org.

Mardi 10 septembre

Petit-déjeuner du YMCA pour l’appartenance : Le YMCA de South Sound organise ce programme matinal de 90 minutes, « Construire une communauté par le dialogue et l’appartenance », avec la participation de Linda Low, membre du Rotary Peace Fellow et bâtisseuse de communautés internationales. Le petit-déjeuner se déroulera de 7 h à 8 h 30 sur le campus de l’université Saint Martin, 5300 Pacific Ave. SE, et le programme débutera à 7 h 30. Les billets coûtent 30 $ et sont disponibles sur Eventbrite.

Atelier Energize Olympia : La ville d’Olympia organise un programme dans le cadre de son programme Energize Olympia. Pour bénéficier de la réduction et de l’incitation exclusives du programme Energize Olympia, les participants doivent assister à l’un des ateliers éducatifs. Il y aura deux ateliers en personne et une option à la demande. La ville a relancé le programme Energize Olympia en août pour connecter les résidents d’Olympia à des installations de pompes à chaleur sans conduit à prix réduit grâce à des remises exclusives au programme et à d’autres incitations financières. S’appuyant sur le programme pilote de l’année dernière, Energize Olympia 2024 propose un nombre limité d’installations de pompes à chaleur gratuites pour les ménages admissibles au revenu. Les résidents dépassant la limite de revenu peuvent bénéficier d’une remise d’achat groupée allant jusqu’à 1 200 $, et les 50 premiers participants autofinancés peuvent recevoir une remise Energize Olympia supplémentaire de 800 $. Les deux ateliers en personne auront lieu à 18 h 30 le mardi 10 septembre à la Capital High School, 2707 Conger Ave NW et à 18 h 30 le 30 septembre à la bibliothèque Olympia Timberland, 313 Eighth Ave. SE. Visitez le Page Web d’Energize Olympia pour en savoir plus sur le programme et vous inscrire aux ateliers en personne.

Connexion des femmes chrétiennes : Ce groupe organise son déjeuner « Making New Memories » le mardi 10 septembre à midi dans la galerie à côté du Seventeen51 Restaurant & Bistro à Panorama, 1751 Circle Lane SE, Lacey. Dégustez un déjeuner composé de lasagnes aux saucisses, de salade César et de tiramisu. Le coût est de 20 $, déjeuner compris. Becky Kulich de Creative Memories parlera de la conservation des photos et de la création d’albums photo. Mickie et Mike Harden chanteront. Georgia Golling, d’Eagle, Idaho, qui a perdu sa mère très jeune, parlera de « Qui suis-je (vraiment) ? » Appelez Sylvia pour réserver : 360-791-4698 ou 360-943-0627. Toutes les femmes sont invitées.

Mercredi 11 septembre

Pleins feux sur les principales courses au Forum de septembre de la Chambre de commerce de Thurston : La Chambre de commerce du comté de Thurston organisera une réception des candidats et un forum de rencontre avec les candidats le mercredi 11 septembre au Norman Worthington Center de Saint Martin. L’événement réunira les candidats au poste de représentant de l’État du district législatif 2 (Matt Marshall et John Snaza) ; au poste de représentant de l’État du district législatif 22 (Lisa Parshley et Syd Locke) ; et au poste de sénateur de l’État du district législatif 22 (Jessica Bateman et Bob Iyall). Doug Mah, directeur de l’équipe de politique publique de la Chambre de commerce de Thurston, animera la discussion avec les candidats des courses les plus en vue. En plus des courses en vedette, un grand nombre de nouveaux candidats et de titulaires se présentant à des fonctions publiques dans le comté de Thurston seront présents au forum et à la réception des candidats. L’événement se déroulera de 11 h 15 à 13 h. Saint Martin’s se trouve au 5300 Pacific Ave SE, Lacey. Pour obtenir des billets et plus d’informations, visitez le site ThurstonChamber.com.

Jeudi 12 septembre

Jetée Peer à la marina du port de Boston : L’estuaire du Puget Sound accueillera cette exploration de tous les animaux qui vivent sur les quais locaux et ceux qui vivent dans les profondeurs avec notre véhicule sous-marin télécommandé (ROV). S’inscrire pour l’événement qui se déroulera de 19h à 21h

Vendredi 13 septembre

Jellyfish Jam d’Estuarium à West Central Park : Ce concert-bénéfice pour le Puget Sound Estuarium ouvrira ses portes à 17h30 et la musique commencera à 18h au parc du 1919 Harrison Ave NW, Olympia. Les groupes invités seront Heat Shimmer, Grrrizzly et Manic Pixie Dream Boat. Les billets sont vendus à des prix échelonnés de 20 à 45 $. disponible en avance en ligne et à la porte.

Souhaitez-vous que votre événement soit inclus dans notre liste hebdomadaire « Quoi de neuf » ? Envoyez les détails par e-mail à [email protected] au moins 10 jours avant l’événement. Veuillez indiquer « Quoi de neuf » dans la ligne d’objet.