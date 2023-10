Que se passe-t-il?! Biden à la Maison Blanche fait retirer UN AUTRE chien parce qu’il n’arrêtera pas de mordre les gens – Twitchy

Pour une raison quelconque, il est devenu courant que tous les présidents et leurs familles aient un animal de compagnie à la Maison Blanche, que le président soit un animal ou non. Il n’y a bien sûr aucune exigence technique pour posséder un animal de compagnie ; ce n’est pas dans la Constitution qu’il doit y avoir un premier chien ou un premier chat. Mais ils les ont tous : Obama avait Bo le chien d’eau portugais, Bush avait Barney le terrier écossais, Clinton avait à la fois un chien ET un chat, Socks et Buddy. C’est juste une chose que font les présidents (c’est-à-dire les présidents qui ne s’appellent pas Trump. Donald Trump a rejoint James K. Polk et Andrew Johnson comme l’un des rares présidents à ne pas avoir d’animal de compagnie).

Alors bien sûr, Joe Biden, qui aime se présenter comme fidèle à la tradition, a eu une série de chiens, tous des bergers allemands, qui l’ont rejoint pour vivre à la Maison Blanche.

Eh bien… je l’ai rejoint pour vivre à la Maison Blanche pendant un certain temps. Ils ont eu un problème en gardant à la Maison Blanche parce que, pour une raison quelconque, les chiens de Biden continuent de mordre les gens !

First Major, que Biden a adopté en 2018, a été envoyé au domicile du président dans le Delaware parce qu’il avait des problèmes de morsure :

Les deux bergers allemands appartenant au président Joe Biden et à la première dame Jill Biden ont été renvoyés au domicile familial Biden dans le Delaware la semaine dernière après un comportement agressif à la Maison Blanche impliquant le major Biden, ont déclaré à CNN deux sources bien informées. https://t.co/gZOftxo4ss -CNN (@CNN) 9 mars 2021

Il est amusant de noter que selon Axios, lorsque Biden a été interrogé sur l’incident de morsure de Major avec un agent des services secrets, le président s’est « hérissé » et a déclaré :

C’est un chien adorable – 85 % des gens là-bas l’aiment. … Tout ce qu’il fait, c’est les lécher et remuer la queue.

Vous rappelez-vous comment le président Biden défend quelqu’un d’autre ?

Et maintenant, nous apprenons que son nouveau berger allemand, le commandant, a également été exilé parce qu’il n’arrête pas de mordre !

RUPTURE : le chien de Biden, commandant, expulsé de la Maison Blanche après une série d’incidents de morsures https://t.co/6rRs332kdq – Fox Nouvelles (@FoxNews) 5 octobre 2023

Le commandant avait l’air d’être accumulé 11 incidents de morsures depuis qu’il a été offert au président par son frère James Biden en décembre 2021.

Le berger allemand de 2 ans du président Joe Biden et de la première dame, le Dr Jill Biden, Commander, a été impliqué dans plus d’incidents de morsures que ce qui avait été signalé précédemment à la Maison Blanche, ont déclaré à CNN plusieurs sources proches du dossier. https://t.co/x1QU7B37kD pic.twitter.com/QvSJXghnL2 -CNN (@CNN) 5 octobre 2023

C’est difficile de rater ça là-bas fait Cela semble être une tendance émergente en matière de mauvais comportement de la part des personnes et des animaux de compagnie dans le cadre du président.

Combien de propriétaires de chiens auraient déjà été arrêtés pour possession d’un animal aussi dangereux ? – Simpleton sera simple (@SimpletonWill) 5 octobre 2023

Des règles pour toi mais pas pour moi !

Ces personnes ne sont pas équipées/capables de s’occuper et de posséder des chiens de toute sorte, notamment des bergers allemands. Une honte et une tragédie absolue pour ces pauvres chiens. C’est sa propre forme d’abus, l’ignorance et la négligence des Biden envers ces animaux. https://t.co/r6HwoVQCbU – Ryan Schuiling (@RyanSchuiling) 5 octobre 2023

Sérieusement, si vous êtes trop occupé pour dresser et entretenir un chien… n’avez tout simplement pas de chien.

J’ai hâte de voir les œuvres d’art alimentées à la coke que ces chiens créent. – Bojac (@HeartlessBojac) 5 octobre 2023

Je viens à une exposition d’art à New York près de chez toi.

Qu’est-ce que c’est, comme le 11ème incident de morsure enregistré ? Même le premier chien bénéficie d’un traitement spécial aux yeux de la loi. – EllyKayUSA (@EllyKayUSA) 5 octobre 2023

Les animaux de compagnie reflètent leurs propriétaires. – JWF (@JammieWF) 5 octobre 2023

@POTUS @FLOTUS il faut arrêter d’adopter des chiens ! Ils n’ont pas de temps pour ces chiens et sont clairement incapables de fournir un environnement dans lequel les chiens se sentent en sécurité et aimés. Pensez au meilleur intérêt du chien et arrêtez-vous ! – Booklover848 (@LadyBookworm117) 5 octobre 2023

Joe Biden dit s’être cassé le pied en trébuchant après la douche en tirant la queue d’un chien https://t.co/cQgua3eXaO pic.twitter.com/afJbpYwTDe – Poste de New York (@nypost) 4 décembre 2020

Quelle que soit la raison pour laquelle ces animaux agissent, la Maison Blanche sera sans chien pour la première fois depuis longtemps. Nous verrons combien de temps le commandant reste à la maison du Delaware ; après les problèmes de Major, Biden l’a finalement abandonné chez des amis de la famille lorsqu’il est devenu commandant.

Au moins, personne n’a dit un mauvais mot à propos du premier chien Champ de Biden que nous connaissons, il est décédé paisiblement en 2021 avec un dossier impeccable (à notre connaissance).

