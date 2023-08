Que se passe-t-il avec vos ampoules ? : Le mythe de l’interdiction des ampoules à incandescence

La semaine dernière, une série de gros titres flashy a annoncé le début d’une «interdiction» des ampoules à incandescence – les ampoules rondes classiques que vous imaginez très probablement flotter au-dessus de la tête de quelqu’un lorsqu’il a une idée brillante. Ces articles offraient des conseils sur la façon de se préparer, soulignaient les exceptions et soulignaient comment le changement permettrait d’économiser de l’argent et de protéger l’environnement.

Pourtant, malgré toutes les informations utiles et précises disponibles, la plupart de ces histoires se sont trompées sur un fait essentiel, ont convenu les experts à qui Vox a parlé.

« Ce n’est pas une interdiction », ont déclaré Mark Lien, consultant en relations avec l’industrie pour l’association à but non lucratif Illuminating Engineering Society, et Andrew deLaski, directeur exécutif de l’organisation de défense Appliance Standards Awareness Project, à Vox lors de conversations séparées. Tous deux ont ensuite décrit les directives de limitation des ampoules à incandescence comme une « norme d’efficacité ».

Les racines de l’ampoule à incandescence moderne remontent aux années 1800 et, dans les années 1920, la plupart des maisons américaines dans les zones urbaines en étaient éclairées. Mais, étant donné que les ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant un filament de fil jusqu’à ce qu’il brille, l’ampoule moyenne convertit environ 90 % de l’électricité qu’elle consomme en chaleur, pas en lumière, ce qui signifie qu’elles ne sont pas très efficaces.

En revanche, les diodes électroluminescentes (DEL) utilisent l’électricité qui les alimente plus efficacement. Ce type d’éclairage utilise une puce électronique et a été développé pour la première fois dans les années 1960. Ce n’est qu’en 1994, cependant, que les lauréats du prix Nobel de physique Isamu Akasaki, Hiroshi Amano et Shuji Nakamura ont développé une lumière LED bleue brillante, qui ouvrirait la voie à de nouveaux développements dans l’espace. Aujourd’hui, les LED existent dans une gamme de couleurs et de niveaux de luminosité.

La norme exige désormais que les ampoules émettent au moins 45 lumens (une mesure de la luminosité) par watt. Une lumière LED moyenne émet au moins 75 lumens par watt, tandis que les ampoules à incandescence n’émettent que 12 à 18 lumens par watt tout en consommant plus d’énergie. Passer de l’incandescence classique aux LED du nouvel âge peut sembler un grand changement, mais, en fin de compte, la plupart des consommateurs n’ont probablement rien remarqué de différent lorsque la norme d’efficacité est entrée en vigueur plus tôt ce mois-ci.

« La plupart des grands détaillants ont cessé de vendre des ampoules à incandescence plus tôt cette année », a déclaré deLaski. « La plupart des gens ne l’ont pas remarqué, mais vous n’avez vraiment pas vu d’ampoules à incandescence sur la plupart des étagères des magasins depuis longtemps. »

L’histoire de la norme

En 2007, le Congrès a promulgué – avec la signature du président George W. Bush – la loi sur l’indépendance et la sécurité énergétiques, qui ordonnait l’élimination progressive des ampoules inefficaces en deux étapes.

La première étape, entre 2012 et 2014, exigeait que les ampoules fraîchement vendues soient environ 25 % plus efficaces que la norme du marché à l’époque. Cette première année, l’ampoule à incandescence de 100 watts a dû être retirée du marché (les entreprises étaient autorisées à vendre tout stock restant mais ne pouvaient pas acheter ni vendre les ampoules aux fabricants). En 2013, les réglementations sur l’efficacité énergétique ont supprimé l’ampoule à incandescence de 75 watts, et en 2014, les ampoules de 40 et 60 watts étaient également supprimées, laissant les LED et les ampoules à incandescence moins populaires de 43, 72 et 150 watts.

« Il se trouve que les lampes vraiment inefficaces ne peuvent pas répondre aux exigences d’efficacité, mais elles n’ont jamais interdit l’incandescence », a déclaré Lien, qui, en tant que directeur des relations gouvernement-industrie pour le fabricant d’éclairage Osram et membre de la National Electrical Manufacturers Association, a aidé élaborer les futurs référentiels d’efficacité énergétique en 2015.

Le ministère de l’Énergie prévoyait de publier la norme d’efficacité finale d’ici le début de 2017. Bien que le ministère ne puisse pas le faire pour des raisons bureaucratiques, la norme provisoire de « backstop » exigeait que toutes les ampoules émettent au moins 45 lumens par watt, a déclaré de Laski. L’administration Trump a bloqué l’entrée en vigueur de ce filet de sécurité, d’où des retards dans l’élimination finale.

Cependant, en avril 2022, le ministère de l’Énergie du président Biden a rétabli les directives, affirmant que le filet de sécurité était valide. Il a fallu un peu plus d’un an pour imposer la norme d’efficacité finale (et actuelle) selon laquelle toutes les ampoules fabriquées et vendues doivent avoir au moins 45 lumens par watt. Étant donné que les entreprises savaient depuis avril dernier que la norme entrerait en vigueur, elles avaient des mois pour vendre tout inventaire qui ne respectait pas ces directives.

Une idée fausse à propos de cette réglementation et de son histoire est qu’elle visait toujours à éliminer les incandescents du marché. En 2007, lorsque les directives ont été élaborées pour la première fois, on espérait que les incandescents, les fluorescents et les LED pourraient atteindre et dépasser la future norme d’efficacité, a déclaré deLaski.

« La norme a été fixée à un niveau auquel n’importe laquelle de ces trois technologies aurait pu la respecter », a ajouté deLaski. En conséquence, les fabricants ont investi dans les trois technologies dans ce que deLaski a appelé une « course à pied technologique » pour créer les ampoules les plus efficaces. Au milieu des années 2010, il est devenu clair que les LED étaient bien meilleures que leurs homologues, a-t-il déclaré.

« [Efficiency standards] stimuler l’innovation. C’est une belle histoire d’innovation ici qui n’a pas été racontée », a déclaré deLaski. « Lorsque le Congrès a établi cette norme en 2007 … il a déclenché une vague d’investissements et d’innovations de la part des fabricants pour développer cette LED à faible coût et de haute qualité que nous avons sur les étagères aujourd’hui. »

Ce que la norme fait et ne fait pas

Les consommateurs n’ont pas besoin de se précipiter au magasin pour remplacer les ampoules à incandescence actuellement utilisées dans leur maison. La norme ne s’applique qu’à la vente (et non à l’utilisation) d’ampoules, et il existe quelques exceptions notables (bien que le président Biden ait élargi le champ d’application du règlement pour inclure davantage de sources lumineuses).

Les types de lampes à incandescence exclues de la norme comprennent, mais sans s’y limiter, les lampes d’appareils électroménagers, les lumières noires, les lampes anti-insectes, les lampes infrarouges, les lampes pour plantes, les projecteurs, les lampes à réflecteur et les feux de circulation.

Dans l’ensemble, la norme vise à faire économiser aux consommateurs 3 milliards de dollars sur les factures de services publics par an et à réduire de 222 millions de tonnes métriques les émissions de carbone au cours des trois prochaines décennies.

Pourtant, certaines personnes ne sont pas satisfaites de la norme. Les préoccupations des consommateurs proviennent de deux endroits, a déclaré Lien. Il y a ceux qui n’aiment pas les LED parce que « c’est du changement » et ceux qui détiennent une « stigmatisation » contre les lumières en raison de la mauvaise qualité des premiers modèles, a-t-il déclaré.

« La LED, elle se transforme en une merveilleuse source de lumière générale, elle évolue jusqu’à ce point, mais il y a encore des choses qu’elle n’est pas capable de bien faire », a déclaré Lien. Par exemple, alors que les LED fonctionnent bien dans des environnements frais, elles ne fonctionnent pas bien à la chaleur, elles ne peuvent donc pas être utilisées comme lampes de four.

Les idées fausses et les idées fausses sur la propension des LED à scintiller et les affirmations non fondées selon lesquelles elles peuvent être nocives prospèrent dans certains cercles. « Il y a encore quelques personnes qui sont absolument opposées aux LED », a déclaré Lien. « Et ils ont des idées fausses sur la façon dont les LED émettent une énorme quantité de lumière bleue la nuit qui blesse les gens. Ces histoires attirent beaucoup l’attention, mais elles ne sont pas exactes.

Ces ennemis des LED semblent être minoritaires. Alors que certains fabricants peuvent contester la norme d’efficacité, Lien dit qu’au moment où la norme de 45 watts de lumens a été établie il y a des années, il y avait un consensus parmi les principaux acteurs sur le fait qu’il s’agissait d’une référence réalisable.

« Je pense que ce qui a été quelque peu mal compris, c’est que les LED gagnaient sur le marché, même avant que cette norme n’entre en vigueur », a déclaré deLaski. « Et c’est parce que les consommateurs les aimaient. Ils les préfèrent parce qu’ils leur font économiser de l’argent, qu’ils fournissent la même lumière ou mieux que les ampoules qu’ils remplacent et qu’ils durent 10 à 25 fois plus longtemps.