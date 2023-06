Que se passe-t-il avec Vladimir Poutine après la mutinerie de Wagner ?

Tard lundi, le président russe Vladimir Poutine a publiquement évoqué la fin d’une mutinerie qui a plongé le pays dans le chaos. Toute tentative de créer des « troubles internes » est vouée à l’échec, a-t-il déclaré, affirmant qu’il aurait pu écraser la rébellion, mais voulait éviter l’effusion de sang.

« Ils voulaient que les Russes se battent les uns contre les autres », a déclaré Poutine dans ses brèves remarques. « Ils se sont frotté les mains en rêvant de se venger de leurs échecs au front et lors de la soi-disant contre-offensive. Mais ils ont mal calculé.

C’était un aperçu du récit officiel émergeant à la suite d’une rébellion armée menée par Yevgeny Prigozhin et les paramilitaires du groupe Wagner. En moins de 24 heures, les combattants de Wagner s’emparèrent d’installations militaires dans le sud de la Russie et marchèrent sur Moscou. Puis, tout aussi brusquement, Prigozhin a stoppé ce mouvement, affirmant que tout cela faisait partie du plan. Le Kremlin a déclaré plus tard qu’un accord – apparemment négocié par la Biélorussie – avait été conclu par lequel Prigozhin éviterait les poursuites en échange de son exil en Biélorussie, bien que les détails soient encore très flous.

Mais les remarques de Poutine lundi soir n’ont pas répondu aux nombreuses questions qui tournent encore autour de l’insurrection de Wagner, y compris le statut de Poutine lui-même.

Prigozhin a depuis déclaré qu’il n’essayait pas de faire un coup d’État ; au lieu de cela, il essayait d’empêcher ses combattants Wagner d’être absorbés par l’armée russe. Cela se produira toujours, selon Poutine, à moins que ces combattants ne préfèrent également se rendre en Biélorussie ou acceptent d’être déclassés.

Et ce soulèvement a peut-être été le plus grand défi lancé au régime russe depuis des décennies. Prigozhin n’a peut-être pas voulu renverser Poutine, mais en 24 heures, il semblait possible que Poutine soit renversé. Le président russe a montré qu’il n’était pas l’homme fort infaillible qu’il s’était vendu.

Et encore. Il est probablement beaucoup, beaucoup trop tôt pour déclarer la fin de Poutine. La mutinerie a montré les fissures dans le contrôle de Poutine et dans le système autocratique qu’il a créé. Ces faiblesses, à bien des égards, étaient déjà visibles dans les échecs de la Russie en Ukraine, juste cette fois, le manque de communication et la confusion se sont produits sur le territoire russe.

« Cela nous fournit beaucoup d’informations sur son style de gouvernement, que nous savons être sous la contrainte en ce moment, et pas nécessairement complètement rationnel », a déclaré David Szakonyi, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université George Washington, à propos de Poutine. « Mais il a, à la fin de cela, éliminé ce qui aurait été l’une de ses plus grandes menaces pour le pouvoir. »

Encore une fois, il y a encore beaucoup d’incertitude quant aux retombées de l’aventure de Prigozhin. La mutinerie a révélé les vulnérabilités du système de Poutine et a révélé une rupture dans certaines des transactions et des négociations qui font fonctionner ce type de système autocratique. Ce monde en a été témoin. Mais Poutine aussi, et la façon dont il réagit peut finalement déterminer à quel point il reste vraiment vulnérable.

Que faire de la réponse de Poutine au soulèvement de Wagner, du mieux que nous pouvons

Les remarques de Poutine lundi étaient les premières depuis la fin de la mutinerie de Prigozhin samedi. Le dirigeant russe avait été quelque peu absent pendant tout l’épisode de Wagner, à l’exception des remarques de samedi, dans lesquelles il qualifiait le soulèvement de traître et déclarait que quiconque s’engagerait consciemment sur la voie de la trahison « sera inévitablement puni ».

Mais c’est apparemment le président biélorusse Alexandr Lukashenko qui a négocié un accord avec Prigozhin, bien qu’il soit probable que Poutine l’ait approuvé. (Certains experts ont émis l’hypothèse que Poutine n’aurait peut-être pas voulu se salir les mains en négociant directement avec Prigozhin, alors il a envoyé son genre de marionnette pour s’en occuper.)

Mais même ainsi, Poutine était visiblement absent dans les heures qui ont suivi le soulèvement. Ce n’est que lundi, quelques heures après que Prigozhin lui-même a publié un message audio réitérant ses griefs, que le porte-parole de Poutine a taquiné le discours à venir de Poutine, affirmant qu’il « sans exagération, déterminera le sort de la Russie ».

Mais le discours de suivi de Poutine lundi n’a pas exactement promis de punition à Prigozhin (qu’il n’a pas nommé) ou aux combattants de Wagner. Poutine a déclaré que le soulèvement avait échoué parce que toute la société russe s’était unie contre lui – même si ces gens ne descendaient pas exactement dans la rue, s’ils existaient. Poutine a également indiqué que si les mutins voulaient un bain de sang, il voulait éviter cela sur le sol russe.

Szakonyi a déclaré que certains propagandistes pro-russes ont utilisé ce type de cadrage : Bien sûr, c’était une mauvaise option pour le Kremlin de conclure un accord avec un type qualifié de traître. Mais la très, très mauvaise option serait le chaos et les combats dans les rues de Moscou, des images de Russes tuant des Russes.

Et d’une manière étrange, Poutine semble avoir au moins envoyé la menace populiste présentée par Prigozhin, même si cela ne s’est peut-être pas déroulé comme prévu.

Prigozhin avait intensifié sa querelle avec les chefs militaires russes ces dernières semaines à un degré étonnant. Il y a un espace dans la Russie de Poutine pour que différents camps d’élites se battent entre eux. Et dans le cas de Prigozhin, ses critiques, du moins au début, ont mis la pression sur les généraux de la guerre, mais pas sur la nécessité de la guerre de la Russie en Ukraine.

Mais ensuite, Prigozhin s’est approché de cette ligne et l’a franchie, critiquant la justification de la guerre et les élites qui en ont profité. Ce genre d’attaque populiste ne donne pas vraiment l’impression que Poutine contrôle la situation. Moscou avait l’air d’essayer de réduire le pouvoir de Prigozhin, notamment en essayant de forcer les combattants de Wagner à signer avec le ministère de la Défense (la raison invoquée par Prigozhin pour lancer son soulèvement). Prigozhin a peut-être aussi réalisé que son temps était écoulé (peut-être littéralement). Mais maintenant, semble-t-il, Prigozhin sera au moins un critique moins actif et moins légitime de l’effort de guerre.

« Pourquoi Poutine aurait-il besoin de faire plus que cela ? Cela ne signifie rien à gagner en essayant de se venger de Wagner ou en faisant emprisonner et exécuter des gens », a déclaré Anatol Lieven, directeur du programme Eurasia au Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Les faiblesses du poutine ne signifient pas la fin de Poutine. Mais mec, il y a encore tellement de questions !

Bien sûr, il est probablement juste de dire que ce sera joli difficile de passer à autre chose.

Le discours de Poutine lundi a peut-être été une tentative de renforcer la stabilité, mais il n’a pas été pleinement à la hauteur. Personne ne comprend vraiment les contours de ce soi-disant accord avec Prigozhin, ou comment Prigozhin a été autorisé à pousser cela si loin, prenant apparemment les services de sécurité russes au dépourvu (malgré les responsables des services de renseignement occidentaux indiquant qu’ils avaient une idée de ce que Prigozhin était en train de faire pour). Prigozhin n’a pas encore refait surface, à part ses déclarations enregistrées, et la manière exacte dont les combattants wagnériens, les soldats russes et le public interprètent ces événements est encore assez opaque. Les efforts de Wagner en Ukraine et à Bakhmut les ont élevés au rang de héros, et les foules ont applaudi lorsque les combattants de Wagner ont quitté la ville méridionale de Rostov-on-Dov samedi.

L’une des plus grandes questions est de savoir comment l’élite russe réagit à cela. La fracture et les luttes intestines sont une possibilité, ce qui pourrait encore saper le règne de Poutine.

« Il doit y avoir, je pense, le sentiment que Poutine perd son mojo, et il est censé être celui qui maintient tout en équilibre, il est censé être celui qui protège tous nos intérêts », a déclaré Brian Taylor, un Expert russe et professeur de sciences politiques à l’Université de Syracuse. « Et puis, l’une de ses créatures se retourne contre lui et essaie de lui mordre la main, et tout le monde est censé prétendre que cela ne s’est pas produit – je ne vois pas cela. »

À bien des égards, le soulèvement de Prigozhin était si choquant parce que sa position était entièrement dépendant de Poutine. Il est peut-être le chef du groupe Wagner, mais il a plus ou moins obtenu ce concert en raison de ses liens avec Poutine. En Russie, en particulier dans la Russie de Poutine, ces relations informelles sont importantes, et avoir un rôle officiel dans le système n’est pas nécessairement synonyme de pouvoir et d’influence.

La mutinerie de Prigozhin a montré les inconvénients d’un tel système. Comme l’a noté Taylor, certains des combattants de Wagner avancé avec peu de résistance, peut-être en partie parce que personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Prigozhin n’est pas le patron du pays, mais « il a aussi ce lien avec le plus grand patron de tous. Et donc peut-être que je ne suis pas censé faire quoi que ce soit », a déclaré Taylor, « et donc tout le monde s’est en quelque sorte assis sur ses mains pendant que cette mutinerie dure toute la journée parce que personne ne se sentait vraiment habilité à faire quoi que ce soit pour l’arrêter.

Poutine lui-même n’a peut-être pas pleinement compris ce qui n’allait pas et d’où venaient les menaces. « Lorsque son dos est contre le mur, il choisit le meilleur choix parmi les mauvaises options devant lui », a déclaré Szakonyi, à propos de Poutine. « La question est : combien de fois pouvez-vous encore choisir la pire de deux très mauvaises options jusqu’à ce que tout s’effondre ? »

Poutine essaie peut-être de limiter les dégâts dans les coulisses, essayant de comprendre qui a échoué où, ce qui signifie qu’il est un peu difficile de juger de l’inaction relative de Poutine en ce moment. Dans le passé, Poutine a répondu aux défis par des répressions et des purges. « Je pense qu’il faut voir : y aura-t-il plus de mesures répressives ? Est-ce que d’autres têtes vont rouler? Je pense qu’il est encore trop tôt pour le dire », a déclaré Angela Stent, chercheuse principale au Brookings Institute et auteur de Le monde de Poutine : la Russie contre l’Occident et avec le reste.

Le sort des hauts dirigeants militaires, comme Choïgou, semble assuré, du moins à court terme. Sinon, tout licenciement pourrait sembler une concession à Prigozhin. Lundi, après ses remarques, une émission télévisée a également montré une réunion de Poutine avec de hauts responsables de la défense, dont Choïgou, une autre tentative apparente de faire en sorte que tout ressemble à des affaires comme d’habitude.

Au-dessus de tout cela se profile la guerre de la Russie en Ukraine. La rébellion de Prigozhin était choquante, mais c’est un symptôme d’un dysfonctionnement plus large au sein de la Russie, et la campagne désastreuse de Moscou en Ukraine l’a révélé. « La grande question qui demeure est : que se passe-t-il sur le champ de bataille en Ukraine ? C’est ce qui préservera ou détruira ce régime », a déclaré Lievan.

Il a dit s’adressant à des gens à Moscou, il y a deux camps quand il s’agit de la façon dont la guerre se déroule : « D’une part, disent-ils, ils ne peuvent pas imaginer les circonstances dans lesquelles Poutine tomberait. Mais également, disent-ils, nous ne pouvons pas imaginer comment Poutine pourrait survivre.