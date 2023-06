Que se passe-t-il avec Sunwing ? Mise à jour de WestJet

TORONTO-

Les observateurs de l’industrie du transport aérien affirment que les régulateurs fédéraux devraient surveiller de près les répercussions sur les prix à la consommation alors que WestJet met fin à Sunwing Airlines.

QU’EST-CE QUI CHANGE?

WestJet a finalisé son acquisition de Sunwing Airlines en mai, et la nouvelle a éclaté ce week-end que le plus grand transporteur fermerait Sunwing, basé à Toronto, dans le but de rationaliser ses opérations globales.

Le développement est intervenu peu de temps après que WestJet a annoncé qu’il fermerait également et replierait les opérations du transporteur à bas prix Swoop.

WestJet de Calgary a confirmé les changements apportés à BNN Bloombergnotant que le voyagiste Sunwing Vacations continuera de fonctionner dans le cadre du groupe WestJet.

« Bien que nous puissions confirmer l’intégration éventuelle de Sunwing Airlines dans WestJet, le calendrier prévu pour le faire n’a pas été déterminé pour le moment », a déclaré la porte-parole Julia Kaiser dans un courriel. « Notre objectif immédiat reste l’intégration du modèle d’affaires très réussi de Swoop dans les opérations de WestJet. »

John Gradek, chargé de cours en gestion de l’aviation à l’Université McGill, a déclaré qu’il voyait la possibilité de fortes hausses de prix à l’horizon, en particulier en ce qui concerne Sunwing Vacations, qui occupe une position encore plus importante dans l’espace de réservation de vacances.

« Cela pourrait entraîner une augmentation significative des prix à la suite de cette consolidation », a-t-il déclaré à BNNBloomberg.ca lors d’un entretien téléphonique.

BNNBloomberg.ca a contacté WestJet pour plus de commentaires.

Dans l’immédiat, l’intégration affectera principalement l’image de marque des deux compagnies aériennes, a déclaré Gradek, « à mesure que les couleurs Sunwing et la marque Sunwing disparaissent ».

« C’est vraiment une façon pour WestJet de consolider ses opérations et ses frais généraux dans la gestion d’une compagnie aérienne », a-t-il déclaré, notant que le récent accord contractuel avec les pilotes de WestJet impliquant des augmentations de salaire importantes pourrait avoir exercé des pressions sur l’entreprise pour qu’elle réduise d’autres coûts.

Gabor Lukacs, président du groupe de défense des droits des passagers aériens, a déclaré que la consolidation n’était qu’un détail technique après que le gouvernement fédéral a approuvé l’acquisition de la compagnie aérienne en mars – une décision qu’il a décrite comme une « terrible erreur » qui entraînera moins de concurrence, des prix plus élevés et pire encore. services aux passagers.

« C’est la décision du gouvernement qui doit faire l’objet d’un examen minutieux », a-t-il déclaré. « Du point de vue de WestJet, ils font simplement ce qui est logique et sensé.

De l’avis de Lukacs, les dommages anticoncurrentiels les plus importants au secteur du transport aérien ont été causés au moment de l’approbation fédérale, et les nouvelles les plus récentes concernant l’intégration commerciale étaient prévisibles.

« Cela peut avoir un léger impact en termes de techniques de marketing, mais en termes de processus économiques, en termes de marché du transport aérien, cela n’a aucune incidence », a-t-il déclaré. « Au moment où Sunwing a été acheté par WestJet, la concurrence a cessé d’exister. »

VACANCES SUNWING

Sunwing Vacations continuera à opérer sous son propre nom, et Gradek a déclaré que le succès de ce voyagiste est probablement ce qui a attiré WestJet vers Sunwing en premier lieu.

Gradek a déclaré qu’il s’attend à ce que WestJet fusionne sa marque WestJet Vacations avec Sunwing Vacations, car ce dernier est un nom plus reconnaissable qui « a fait un excellent travail pour se positionner sur le marché canadien ».

« Sunwing aura beaucoup plus d’opportunités de voler vers différents marchés et d’augmenter ses services, mais le consommateur paiera en fait plus pour ces services, car il y a moins de choix pour le type d’avions qui seront nécessaires pour exploiter ces Sunwing Vacances vacances », a-t-il déclaré.

PRIX ET ENCADREMENT

Le gouvernement fédéral a assorti la vente de WestJet-Sunwing de plusieurs conditions, notamment des règles sur le maintien de la présence commerciale à Toronto et à Montréal, le maintien de la capacité sur les itinéraires de voyage touchés et la protection des emplois canadiens.

Gradek a déclaré qu’il souhaitait voir comment le gouvernement donnerait suite à une condition qui appelle à « fournir des données sur les tarifs aériens des forfaits vacances pour surveiller les tendances des prix après l’acquisition ».

Il a dit qu’il voyait un risque que Sunwing puisse s’attaquer de manière agressive à Transat, son principal concurrent dans le domaine de la réservation de voyages de vacances, et a déclaré qu’il fallait surveiller « combien le consommateur canadien doit-il supporter en termes d’augmentations de prix » pouvant découler de la consolidation.

« Pour moi, il doit y avoir une déclaration du gouvernement fédéral selon laquelle il gardera un œil sur les prix, en particulier pour Sunwing Vacations dans le centre du Canada », a-t-il déclaré. « Je n’entends aucun bruit venant d’Ottawa qu’ils pourraient vouloir faire cela.

Lukacs aimerait que le gouvernement reconnaisse qu’il a « foiré » en approuvant la vente et prenne d’autres mesures pour améliorer la concurrence, comme permettre aux compagnies aériennes étrangères de transporter plus de passagers au Canada.

Un porte-parole du ministre des Transports, Omar Alghabra, a fait référence aux termes et conditions de la vente et a déclaré que toute violation de ces termes « constituerait une violation de l’accord de fusion ».