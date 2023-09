Que se passe-t-il avec Star Wars : le remake de KOTOR ?

Le jeu BioWare de 2003 Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République est l’un des jeux vidéo les plus connus à porter le nom de la franchise, et les joueurs étaient ravis d’apprendre qu’il arriverait sur la génération de joueurs actuelle. Mais un peu comme Éclipse de Star Wars, dont l’existence a dû être reconfirmée par le développeur Quantic Dream la semaine dernière, le remake pour KOTOR fait désormais l’objet d’un examen minutieux similaire.

Spoilers de la semaine du 11 février

Plus tôt dans la semaine, les fans en ligne ont réalisé la première bande-annonce de Remake de KOTOR a été marqué comme privé sur YouTube. De plus, les publications précédentes de Sony sur les réseaux sociaux, du point de vue de la console, le remake est une exclusivité PlayStation 5 et a été supprimé, même si les utilisateurs pouvaient consulter les publications via la Wayback Machine ou leurs caches Google. Lorsqu’il a été contacté pour commentaires, Sony a déclaré aux médias que les suppressions étaient liées aux licences musicales, les qualifiant de « faisant partie des activités normales ». WNous supprimerons les actifs contenant de la musique sous licence lorsque les licences expireront. Mais comme beaucoup l’ont souligné, seul le principal Guerres des étoiles le thème est utilisé dans la bande-annonce, qui appartient à Disney.

Une partie des inquiétudes des joueurs peut être due à l’état actuel de l’industrie du jeu vidéo. Aspyr (qui a récemment j’ai fait des remasters de varionous vieux Guerres des étoiles Jeux) était initialement sur le pont pour créer Remake de KOTOR pour une sortie fin 2022, mais ça marchecomme mettre en attente l’année dernière quand c’est le pitch n’a pas complètement atterri avec Lucasfilm et Sony. Quelques mois plus tard, il a été signalé que le développement était passé à Sabre Interactive. Mais les deux studios appartiennent à Embracer Group, qui a passé une grande partie de l’été fermeture des studios et des projets de coffrage. Quel que soit le studio qui travaillera sur le jeu, on pense que le jeu sortira au plus tôt vers 2025, et ce, si les choses se déroulent correctement comme prévu.

Tous les jeux peuvent prendre des années avant de sortir réellement dans le meilleur des cas. Mais l’abattage à Embracer, et Guerres des étoiles’ l’histoire générale avec la révélation puis l’annulation des jeux plane sur le KOTOR refaire d’une manière différente.

[via[viaIGN]

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.