Les travailleurs de l’USPS ont du mal à répondre aux besoins. Ils travaillent de plus longues heures qui les empêchent de passer du temps avec leur famille. | Getty Images

Ne comptez pas sur les livraisons de Noël en temps opportun cette année.

Le service postal des États-Unis n’a pas été à la hauteur du chaos actuel des retards d’expédition, qui menacent la livraison à temps des cadeaux de Noël pour de nombreux Américains. En raison de la pandémie de Covid-19, de plus en plus de personnes font des achats en ligne cette année: le Cyber ​​Monday, par exemple, les acheteurs ont dépensé 10,8 milliards de dollars, selon Adobe Analytics, établissant un record pour la plus grande journée de magasinage en ligne aux États-Unis de l’histoire. Amazon a exhorté les clients à commander des cadeaux à l’avance cette année, craignant qu’une surcharge de commandes n’affecte leurs capacités de livraison. Cela se confirme dans les longues files d’attente, les colis non traçables et le courrier retardé à travers le pays.

Cette accumulation a été longue à venir: avec l’accent mis plus tôt dans l’année sur les bulletins de vote par correspondance, les ressources ont été largement consacrées à l’élection présidentielle, laissant les autres questions postales négligées. Comme Adam Clark Estes l’a précédemment rapporté pour Recode, cette année a été difficile pour l’USPS dans son ensemble. Le système postal est en grave difficulté depuis un certain temps maintenant – une poussée vers la privatisation par le président Donald Trump, associée à la réduction des coûts du maître de poste Louis DeJoy, qui a été nommé en mai, a mis l’USPS en danger cette année. Alors que le service postal est tenu d’appliquer de nouvelles politiques par la Commission de réglementation postale, DeJoy ne l’a pas fait, ce qui a retardé plus de 7% du courrier de première classe dans les cinq premières semaines des changements.

Ce n’est pas seulement une question de sous-financement ou de sous-effectif. Alors que le service postal embauche des travailleurs saisonniers locaux au besoin, cette période des fêtes a été particulièrement brutale. Debra Isser, une porteuse de 66 ans qui travaille pour USPS depuis 10 ans, dit qu’à son emplacement à Reisterstown, Maryland, il y a une aide saisonnière, mais ce n’est pas toujours suffisant.

«Nous avons un certain nombre d’autres commis qui sont venus nous aider. Mais côté transporteur, je n’ai rien vu. Du côté de la ville, aucune aide supplémentaire, ni aucune aide supplémentaire du côté rural », a-t-elle déclaré. «Je dirais que le gros problème avec les bureaux de poste est, très honnêtement, qu’ils ne paient pas suffisamment leurs employés pour les retenir. Ils ont un gros problème de rotation. » En 2019, le service postal a un taux de rotation de 38,5%. Isser dit qu’elle pense que le problème vient des bas salaires. Selon Glassdoor, le facteur moyen USPS gagne environ 27 113 $ par an.

«Quand j’ai commencé, ils ont payé beaucoup plus qu’ils ne paient maintenant», a déclaré Isser. «Ils vous travaillent tellement dur», ils vous poussent, vous poussent, vous poussent, vous poussent, en essayant de tirer le maximum de vous. Et puis ils ne vous donnent rien. Alors que le service postal offre désormais des soins de santé, Isser dit que ce n’était pas le cas lorsqu’elle a commencé il y a des années.

Le Washington Post a rapporté que des transporteurs privés comme UPS et FedEx ont cessé de recevoir les livraisons de certains détaillants. Cela a entraîné un débordement vers l’USPS, avec encore plus d’empilement pour le service postal et plus de retards pour les clients. Le Philadelphia Inquirer a rapporté que certaines installations ont encore des colis d’avant Thanksgiving à traiter et que dans certains endroits particulièrement agités, «il y a à peine assez de place pour marcher». Selon l’American Postal Workers Union, 19000 travailleurs ont appelé malades ou s’isolent à cause du Covid-19. Mais le service postal reçoit également actuellement environ 6 millions de colis par jour. Par la poste, le volume des colis au 12 décembre est en hausse de 14%. Les livreurs ont du mal à répondre aux besoins et travaillent de plus longues heures qui les empêchent de passer du temps avec leur famille.

Isser dit qu’elle n’a pas personnellement vu le genre d’arriéré qui a été signalé au cours des dernières semaines. Alors que le volume de colis n’a pas été beaucoup plus élevé que les années précédentes, elle constate des retards dans les délais de livraison. «Je constate d’énormes retards. J’ai livré un colis aujourd’hui qui était un colis prioritaire. Il a été livré le 10 décembre et je l’ai livré aujourd’hui. C’est le 17. Je n’ai jamais vu ça avant ici », dit-elle.

C’est pourquoi vos colis sont toujours « en transit » et pourquoi il ne sera pas utile d’appeler avec votre numéro de suivi. Les volumes de paquets USPS sont en hausse de 30 à 40%. Le personnel est insuffisant en raison des cas de COVID et des quarantaines. Le courrier est simplement sauvegardé. N’oubliez pas de remercier vos transporteurs! #USPSdelays pic.twitter.com/cFQ6CSmBH8 – Emily May (@emtomology) 17 décembre 2020

Dave Walker III, un photographe et influenceur de 29 ans en Alabama, dit que les retards interfèrent avec ses moyens de subsistance. Avant décembre, tout allait bien, mais maintenant il constate d’importants retards de livraison sur ses colis. Une partie de son travail quotidien comprend la promotion des marques de vêtements sur les réseaux sociaux, et s’il ne peut pas obtenir les produits en temps opportun, cela affecte sa capacité à respecter ses délais.

«Cela m’affecte, car plus vite je peux le faire, plus vite je peux être payé», dit-il. Walker attend actuellement plusieurs colis et n’a aucune idée de leur date d’arrivée. «Mon colis a dépassé de plus d’une semaine la date à laquelle il aurait été livré», a-t-il déclaré. Bien que ses clients aient été informés des retards potentiels, il est toujours difficile de le faire quand il sera en mesure de travailler. « C’est probablement la chose la plus frustrante – il n’y a pas de date prévue, ils ont juste dit de nous supporter, nous subissons des retards. »

Dans une déclaration par e-mail à Vox, un représentant du service postal a déclaré qu ‘«un record historique de volume de vacances aggravé par une pénurie temporaire d’employés en raison de la flambée du COVID-19 et des défis de capacité avec les ponts aériens et le camionnage pour déplacer ce volume historique le courrier entraîne des retards temporaires. » Personne ne peut faire grand-chose, à part continuer d’attendre que les retards diminuent. La date limite d’expédition terrestre USPS est déjà passée le 15 décembre, et ceux qui espèrent obtenir un forfait vacances de dernière minute devront compter sur le service express prioritaire, qui s’arrête le 23 décembre et exclut l’Alaska et Hawaï, mais la livraison à temps. pour Noël n’est toujours pas garanti.

Pour ceux qui attendent des colis, accrochez-vous bien et soyez gentils avec vos postiers. Pour ceux qui doivent encore envoyer quelque chose, courez, ne marchez pas – mais vous êtes probablement trop tard pour effectuer la livraison à Noël. Quoi qu’il en soit, le service postal a besoin de notre compréhension, surtout après une année aussi difficile. Tout en 2020 a été différent – autant nous enthousiasmer à l’idée de présenter des cadeaux avec la nouvelle année.