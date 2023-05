Que se passe-t-il avec l’interdiction de l’avortement proposée par la Caroline du Nord

Mardi après-midi, la législature de Caroline du Nord est sur le point de procéder à un vote extrêmement conséquent: s’il faut passer outre le veto du gouverneur Roy Cooper à une nouvelle interdiction de l’avortement de 12 semaines. Les républicains contrôlent une supermajorité à la fois au Sénat et à la Chambre, mais seulement par un seul vote dans chaque chambre – ce qui signifie qu’ils sont censés avoir suffisamment de voix, mais une seule défection pourrait anéantir l’effort.

Mais le pur drame de la marge étroite mis à part, le vote se profile comme un prochain chapitre particulièrement important dans la lutte partisane contre l’avortement depuis que la Cour suprême a annulé Roe contre Wade l’année dernière dans Dobbs contre Jackson.

La Caroline du Nord est un État exceptionnellement critique pour le droit à l’avortement : c’est devenu un refuge pour ceux qui cherchent à avorter dans l’après-guerre.Dobbs Sud. Dans les mois qui ont suivi la décision de la Cour suprême, la Caroline du Nord a connu la plus forte augmentation des avortements de tous les États du pays – en grande partie en raison de l’arrivée d’étrangers provenant d’États voisins où la procédure est fortement restreinte ou interdite. La nouvelle loi, si elle est promulguée, pourrait avoir un impact significatif sur l’accès à l’avortement aux États-Unis en général.

Les véritables mécanismes politiques du projet de loi sont plus subtils que vous ne le pensez. La plupart des avortements – au moins 88% en Caroline du Nord – ont lieu à 12 semaines ou avant. Pour réduire les avortements pendant la période où cela reste légal, le projet de loi contient de nouvelles exigences de visite en personne pour les patients et des restrictions de licence onéreuses pour les cliniques chirurgicales. Celles-ci n’auraient probablement pas le même effet qu’une interdiction totale, mais rendraient encore plus difficile l’accès aux soins pour les patients (en particulier hors état).

Les républicains de Caroline du Nord ont délibérément choisi cette voie plus subtile : les reportages du Washington Post montrent que le processus de rédaction législative a été façonné par la preuve largement répandue que les interdictions strictes d’avortement sont un perdant politique pour le GOP.

Le projet de loi comprend même un soutien financier limité pour les parents, comme un congé parental payé pour les employés de l’État et les enseignants, pour démentir l’argument démocrate populaire selon lequel les républicains ne se soucient pas réellement du bien-être des mères et de leurs enfants. C’est une restriction à l’avortement par l’État apparemment conçue pour contrer l’après-Dobbs contrecoup – qui pourrait servir de modèle aux républicains ailleurs qui cherchent à se retirer de positions plus dures si cela s’avère politiquement efficace.

Que le projet de loi fonctionne réellement comme prévu, à la fois pour des raisons politiques et politiques, a donc des enjeux potentiellement énormes pour l’ensemble du pays – en supposant qu’il parvienne aux votes de mardi.

Comment le projet de loi de la Caroline du Nord restreint l’avortement

En vertu de la loi actuelle de la Caroline du Nord, l’avortement électif est autorisé jusqu’à 20 semaines. Ceci est considérablement moins restrictif que le post-Dobbs interdictions promulguées dans plusieurs États voisins contrôlés par les républicains.

Dans le Tennessee voisin, l’avortement est totalement interdit (à quelques exceptions près) ; en Floride et en Géorgie, il est interdit au-delà de six semaines (avant même que de nombreuses personnes ne sachent qu’elles sont enceintes).

Comme toute personne qui a été enceinte ou qui a connu une personne enceinte le sait, la différence entre six et 20 semaines est absolument énorme. Seulement 40 % de tous les avortements à l’échelle nationale ont eu lieu avant six semaines, alors que presque tous les avortements aux États-Unis ont lieu avant 20 semaines.

C’est pourquoi la Caroline du Nord a connu une telle augmentation spectaculaire des avortements depuis Dobbs; elle, avec la Caroline du Sud surprenante, reste une île où l’avortement est toujours accessible dans une région où il est de plus en plus interdit.

Le nouveau projet de loi de Caroline du Nord, appelé SB 20, limiterait l’avortement électif à 12 semaines (le premier trimestre). Après cela, l’avortement est interdit à quelques exceptions près : viol et inceste pendant 20 semaines, anomalies fœtales potentiellement mortelles pendant 24 semaines et vie de la mère tout au long (une exception notoirement trouble).

En soi, le changement de dates représente un recul du droit à l’avortement – ​​bien que, étant donné que la plupart des avortements se produisent au cours des 12 premières semaines, l’un n’est peut-être pas aussi conséquent que les interdictions de six semaines qui ont été adoptées dans d’autres États. Mais au moins deux autres éléments du projet de loi créent également d’importants obstacles à l’accès à l’avortement.

Premièrement, le projet de loi modifie la loi sur la période d’attente de l’État pour exiger une visite en personne.

En vertu de la loi actuelle, toute personne cherchant à avorter en Caroline du Nord doit commencer par un processus de consultation au moins 72 heures avant la procédure – mais cela peut être fait par téléphone, ce qui le rend relativement facile pour les patients de l’extérieur de l’État. Le SB 20 exige désormais que la consultation se fasse en personne, ce qui, selon les critiques du projet de loi, constitue un obstacle important pour les résidents de l’extérieur de l’État, en particulier ceux à faible revenu ou de la classe ouvrière qui ne peuvent pas se permettre de s’absenter du travail.

« Ce projet de loi vise à rendre aussi difficile que possible l’obtention d’un avortement, même au cours du premier trimestre », a déclaré Amy Bryant, professeur à l’Université de Caroline du Nord et pratiquant l’OB-GYN, lors d’un rassemblement contre le SB 20.

Deuxièmement, la SB 20 impose une nouvelle exigence selon laquelle les cliniques d’avortement maintiennent des installations au même niveau que celles des centres de chirurgie ambulatoire (ASC), qui sont des cliniques de chirurgie ambulatoire non hospitalières. Les ASC sont tenus de respecter des règles spécifiques, y compris des restrictions d’aménagement physique, que les cliniques d’avortement ne respectent pas toujours.

Rien ne prouve que ces restrictions améliorent les résultats chez les patientes qui se font avorter ; une étude de 50 000 avortements n’a trouvé aucune différence entre ceux pratiqués dans les ASC et ceux pratiqués en dehors d’eux.

La règle de l’ASC est la restriction la plus courante trouvée dans les lois dites TRAP – abréviation de « réglementation ciblée sur les prestataires d’avortement ». L’idée derrière la législation TRAP est d’imposer des exigences financièrement lourdes aux cliniques d’avortement qui forcent presque beaucoup d’entre elles à fermer. Des recherches menées par le Guttmacher Institute ont révélé que les lois TRAP dans quatre États – Arizona, Kentucky, Ohio et Texas – ont provoqué la fermeture d’environ la moitié de toutes les cliniques de ces États entre 2011 et 2017. Et Planned Parenthood a déjà déclaré qu’aucune de ses cliniques existantes cliniques en Caroline du Nord répondent aux normes ASC de l’État.

De plus, le projet de loi renforce une loi existante en Caroline du Nord qui interdit aux patients d’utiliser des médicaments provoquant l’avortement comme la mifépristone à la maison ou ailleurs sans la supervision d’un médecin. Fournir des médicaments abortifs directement à un patient est passible d’une amende de 5 000 $, tout comme la publicité pour la vente de tels médicaments.

Encore une fois, aucune de ces règles n’est aussi stricte que les factures des États voisins.

Mais combinés, ils représentent des restrictions importantes sur l’accès à l’avortement dans un État qui sert actuellement de refuge à l’échelle régionale. Il est difficile d’estimer combien d’avortements (sûrs et légaux) seraient empêchés par l’imposition de ce projet de loi : la Caroline du Nord après Dobbs est un cas assez particulier. Mais il est juste de dire que le nombre n’est pas négligeable.

Comment le GOP affronte le Dobbs contrecoup

Alors pourquoi le GOP de Caroline du Nord, connu pour être l’un des plus radicaux du pays, a-t-il opté pour cette tentative plus subtile de restreindre l’avortement plutôt qu’une interdiction plus stricte ? La réponse semble être la politique.

Selon Caroline Kitchener et Rachel Roubein du Washington Post, les républicains ont rédigé le projet de loi en secret et l’ont présenté selon une nouvelle méthode procédurale qui a contourné la nécessité d’un débat en commission. La raison, selon Kitchener et Roubein, était d’éviter les réactions politiques : à la fois pour minimiser les manifestations anti-avortement et « pour empêcher les législateurs d’extrême droite d’introduire un amendement qui remplacerait la limite de 12 semaines par une interdiction de six semaines ».

En restreignant la participation lors de l’adoption du projet de loi, ils visaient à contourner le problème qui afflige les partis républicains de l’État depuis Dobbs: être pris entre une base militante exigeant des restrictions de six semaines ou plus et un public de masse qui s’oppose avec véhémence à de telles restrictions.

Les élections de mi-mandat de 2022 et les élections qui ont suivi, comme le concours de la Cour suprême du Wisconsin, ont prouvé que l’avortement est un facteur de motivation pour les démocrates et un puissant problème de coin – un problème qui a apparemment puni les républicains dans les urnes.

Les républicains de Caroline du Nord étaient clairement sensibles à ces conséquences politiques et ont rédigé une politique en pensant à la politique. Les sénateurs et représentants des États républicains ont souligné à plusieurs reprises, dans leur rhétorique publique, un sondage concluant qu’une majorité de Carolines du Nord soutenaient la restriction de l’avortement au premier trimestre (avec des exceptions).

La question de savoir si cela est réellement vrai est sujette à débat : un autre sondage a révélé qu’une nette majorité, 57 %, soutenait soit le maintien des lois sur l’avortement en Caroline du Nord, soit la facilitation de l’accès à la procédure. Et un sondage plus récent, mené après le passage initial du SB 20, a révélé que 54 % s’opposaient aux nouvelles exigences.

Ces chiffres ne sont pas favorables aux républicains, mais ils sont beaucoup moins défavorables que ceux des interdictions de six semaines ou des interdictions totales. Quoi qu’il en soit, les républicains ont pris moins de risques que, disons, le gouverneur Ron DeSantis en Floride, qui a récemment signé de nouvelles restrictions dans la loi. Dans le débat interne du GOP, ils se sont alignés sur Donald Trump – qui soutient que l’avortement est un perdant politique que les républicains doivent minimiser – plutôt que sur DeSantis.

Mais dévaloriser ne veut pas dire ignorer. Au lieu de cela, cela signifie utiliser d’autres moyens – comme les dispositions TRAP – pour restreindre les avortements parallèlement aux exigences de semaine plus strictes qu’ils pourraient imposer après Dobbs. Cette approche a fonctionné pour les républicains pendant de nombreuses années alors que Chevreuil était toujours la loi, leur permettant de réduire l’accès à l’avortement sans subir trop de conséquences politiques évidentes. Que ce soit suffisant pour les puissants militants anti-avortement, qui jouent un rôle majeur dans la politique interne du parti, est une autre affaire.

Si les républicains parviennent à annuler le veto du gouverneur Cooper cet après-midi, ce ne sera pas simplement un test pour savoir s’ils peuvent réduire les avortements à l’échelle de l’État et de la région. Ce sera un test d’une approche différente, moins manifestement radicale, du post-Dobbs politique pro-vie dans un État qui sera probablement compétitif en 2024.