Que se passe-t-il avec les prix des maisons ? Les taux hypothécaires et l’offre restreinte sont des facteurs

Les prix des maisons fléchissent sur la plupart des marchés du pays. Pourtant, les prix des maisons sont toujours plus élevés qu’il y a un an, et il est peu probable qu’ils chutent trop fortement. La forte hausse des taux hypothécaires au cours des derniers mois a rendu le logement plus cher pour quiconque a besoin d’un prêt. Bien que certains acheteurs se retirent et que certains vendeurs réduisent ce qu’ils demandent, une forte demande et des approvisionnements serrés soutiennent les prix. Des rapports récents utilisent des comparaisons mensuelles en raison du revirement brutal du boom immobilier autrefois chaud et dû à la pandémie. Les changements peuvent donc sembler dramatiques. Black Knight, une société de logiciels immobiliers, de données et d’analyse, a signalé le deuxième mois consécutif de baisse en août, avec des prix en baisse de 0,98 % par rapport à juillet. Il a signalé une baisse mensuelle révisée à la hausse de 1,05 % en juillet. Ensemble, ces baisses marquent les plus fortes baisses mensuelles en plus de 13 ans et les huitièmes depuis au moins le début des années 1990, a déclaré Black Knight. “L’un ou l’autre aurait été la plus forte baisse de prix sur un mois depuis janvier 2009 – ensemble, ils représentent deux mois consécutifs de reculs importants après plus de deux ans de croissance record”, a déclaré Ben Graboske, président des données et de l’analyse chez Black Knight. , écrit dans le rapport. “La seuls les mois avec des baisses de prix significativement plus élevées sur un mois que celles que nous avons vues en juillet et en août étaient à l’hiver 2008, suite à la faillite de Lehman Brothers et à la crise financière qui a suivi », a-t-il ajouté.

Malgré tous ces facteurs, il est important de se rappeler que l’immobilier est également fortement influencé par les forces économiques locales. C’est saisonnier aussi. Les familles ont tendance à acheter des maisons plus grandes et plus chères au printemps et en été, afin de pouvoir déménager entre les années scolaires. Cela fait grimper les prix. Les maisons plus petites et moins chères ont tendance à se vendre en automne et en hiver, ce qui fait baisser les prix. C’est pourquoi les prix des maisons sont généralement comparés d’une année à l’autre, pour obtenir la lecture la plus précise.

Le prix moyen des maisons est maintenant d’environ 2 %, ou 8 800 $, par rapport à son sommet de juin de 438 000 $. Black Knight rapporte que les prix sont hors de leurs sommets dans 97 des 100 plus grands marchés américains, mais ils sont toujours environ 40 % plus élevés qu’ils ne l’étaient en 2019, avant la pandémie. Mais le taux de croissance ralentit. Cette semaine, CoreLogic a rapporté que les prix des maisons étaient 13,5 % plus élevés en août qu’au même mois un an plus tôt. Il s’agit du taux d’appréciation annuel le plus bas depuis avril 2021, selon le rapport. Cela reflète en partie le ralentissement de la demande des acheteurs en raison de la hausse des taux hypothécaires. CoreLogic s’attend à ce que ces augmentations annuelles continuent de diminuer, mais afficheront toujours un gain de 3,2 % d’ici le mois d’août de l’année prochaine. L’Association nationale des agents immobiliers, dans son Le rapport sur les ventes de maisons d’août a montré que le prix médian d’une maison existante avait augmenté de 7,7 % d’une année sur l’autre. Comparez cela à un gain de 15 % d’une année sur l’autre en mai dernier. La médiane est souvent faussée par les types de maisons vendues. Après un boom des ventes de maisons de luxe pendant la pandémie, les ventes de maisons plus chères ont chuté en août. Cela peut expliquer au moins une partie du plus petit gain annuel. Les agents immobiliers ont cependant noté que si les prix des maisons chutent traditionnellement de juillet à août, cette année, ils ont chuté à trois fois le rythme normal. Certains marchés s’assouplissent plus vite que d’autres. Selon Black Knight, certains des marchés qui connaissent les plus fortes baisses sont parmi les plus chers autrefois, comme San Jose, San Francisco et Seattle. Ces marchés sont les plus durement touchés par la hausse des taux hypothécaires parce qu’ils étaient si inabordables au départ. Les autres marchés qui connaissent de fortes baisses sont ceux qui ont connu la plus forte augmentation de la demande pendant la pandémie, comme Phoenix et Las Vegas. Avec la possibilité de travailler de n’importe où, les gens ont afflué vers ces marchés comparativement plus abordables où le climat était peut-être plus convivial. Cette flambée de la demande a alimenté les prix. D’importants gains de prix se maintiennent sur les marchés de la Floride, qui continuent de connaître une forte demande en raison du déplacement de nombreux travailleurs de la technologie de la Silicon Valley vers la Sun Belt pendant la pandémie.

Le resserrement de l'offre fait grimper les prix